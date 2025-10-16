Kripto Terbaik untuk Dibeli 16 Oktober: XRP, ADA, SOL, HYPER

Akhir pekan lalu menjadi periode yang penuh gejolak bagi pasar kripto. Namun, hal tersebut mungkin akan menjadi landasan bagi lonjakan besar dan terbaik yang pernah terjadi pasar ini.

Artikel ini disusun untuk membantu Anda menemukan kripto terbaik untuk dibeli pada 16 Oktober 2025 sehingga dapat memposisikan diri sebelum kenaikan berikutnya. Dengan strategi yang tepat, potensi pengembalian besar sangat mungkin diraih pada akhir bulan ini ketika berbagai faktor bullish terpenuhi.

Bitcoin Catat ATH Baru, Tarif Trump Seketika Mengubah Wajah Pasar

Bitcoin (BTC) berhasil mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa baru (ATH) di $126.080 atau setara dengan Rp2,08 miliar (kurs 1 USD = Rp16.576) pada Senin (7/10) lalu. Pergerakan tersebut turut mendorong sebagian besar altcoin dan meme coin turut mengalami kenaikan, bahkan mencatatkan ATH baru.

Namun, kegembiraan tersebut ternyata tidak bertahan lama. Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan tarif 100% untuk impor China yang menyebabkan pasar kripto anjlok sangat tajam.

Dalam waktu hanya sejam setelah pengumuman tersebut, beberapa token teratas kehilangan hingga 30% dari nilainya, mengubah pasar menjadi kacau balau. Kendati demikian, beberapa analis justru menilai peristiwa ini sebagai reset yang memang diperlukan bagi pasar kripto.

Hari ini, atau hampir seminggu setelah pasar crash secara mendadak, pasar kripto tampak mulai pulih. Kapitalisasi pasar yang semula sempat anjlok ke $3,65T kini mulai merangkak naik ke $3,78T.

Seiring dengan pemulihan pasar, berikut ini beberapa opsi kripto terbaik yang dapat Anda pertimbangkan untuk menghadapi gelombang emas kripto berikutnya.

1. XRP (XRP) — Siap Menembus Rekor Tertinggi Baru di 2025

XRP (XRP) merupakan pemain kunci di balik jaringan pembayaran Ripple yang super cepat dan murah, outperforms sistem pembayaran tradisional seperti SWIFT. Dukungan dari Dana Pengembangan Modal PBB dan kemitraan dengan bank-bank besar AS telah mendorong XRP ke peringkat ke-5 dari segi kapitalisasi pasar, menembus $145 miliar.

Pengantar RLUSD, stablecoin yang dipatok ke USD, menyoroti ambisi Ripple untuk merebut bagian dari pasar stablecoin yang berpotensi meroket.

Dalam setahun terakhir, XRP naik 360%, mencapai rekor tertinggi baru sebesar $3,65 pada 18 Juli lalu. Pertumbuhan XRP bahkan lima kali lipat dari Bitcoin yang hanya mencatatkan 72% pada periode yang sama.

Saat ini Indeks Kekuatan Relatif (RSI) XRP berada di sekitar 37, menunjukkan potensi pemulihan setelah penurunan 12% dalam seminggu terakhir. Pasar kripto secara keseluruhan kini bernilai $3,87T atau turun sekitar 1% dalam 24 jam terakhir, sementara XRP juga turun tipis di 2,56%.

Analisis teknis menunjukkan dua pola bendera bullish pada grafik musim panas XRP. Apabila persetujuan ETF terealisasi pada pertengahan Oktober, optimisme baru dapat mendorong XRP ke kisaran $5-$10.

Jika undang-undang kripto komprehensif AS yang telah lama dijanjikan tiba, maka XRP berpotensi mencapai $20, menjadikannya opsi kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

2. Cardano (ADA) – Platform Kontrak Pintar Berkelanjutan dengan Ambisi di 2026

Cardano (ADA) telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil di sepanjang 2025, memberikan keuntungan sebesar 95% bagi semua yang memegang aset ini selama 365 hari terakhir. Pertumbuhan ADA bahkan mampu mengungguli beberapa kripto teratas lainnya, seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana.

Didirikan oleh Charles Hoskinson, salah satu pendiri asli Ethereum, Cardano dibangun menggunakan teknologi Proof-of-Stake (PoS) dan didorong oleh riset yang konsisten. Pengaruh akademiknya bahkan terkadang memengaruhi Ethereum

Dengan kapitalisasi pasar lebih dari $25,6 miliar, ADA perlu naik empat kali lipat untuk menantang Solana dalam perebutan gelar ‘pembunuh Ethereum’.

Berada di sekitar $0,674, ada naik turun 2,47% dalam 24 jam terakhir, tetapi sentimen di sekitarnya masih sangat positif, dengan volume perdagangan menyentuh $1,16 miliar. Dalam kondisi makroekonomi yang menguntungkan, ADA mungkin dapat mencapai $1,50 pada musim gugur dan mungkin menguji ulang rekor tertinggi sepanjang masanya (ATH) di $3,09 pada akhir tahun 2025.

Bahkan, tanpa katalis kebijakan besar, dengan hanya mengandalkan adopsi yang stabil, sudah dapat mendorong ADA mendekati $2 pada 2025.

Dari sudut pandang teknis, ADA membentuk pola bendera bullish selama musim panas, sebuah formasi yang sering menandakan breakout ke atas. Meskipun momentum sempat melemah selama penurunan pada September, formasi tersebut belum menembus level resistensi.

Level resistensi utama ADA berada di sekitar $1,15, sementara zona support berada di antara $0,65 sampai $0,70.

3. Solana (SOL) — Rival Utama Ethereum dan Pemimpin Momentum Pekan Ini

Solana (SOL) terus mendominasi sebagai salah satu platform blockchain paling cepat dan skalabel, dengan kapitalisasi pasar sekitar $106 miliar. Dengan total nilai yang terkunci (TVL) melampaui $11,6 miliar, mencerminkan lonjakan aktivitas di ekosistem DeFi-nya.

Para trader dengan antusias menanti persetujuan ETF Solana spot di AS, yang berpotensi memicu aliran dana institusional besar-besaran, serupa dengan kinerja Bitcoin dan Ethereum setelah peluncuran ETF. Namun, penutupan sebagian pemerintah AS yang sedang berlangsung telah mengganggu jadwal peluncuran itu.

RSI Solana sebesar 47 kembali naik seiring kembalinya para trader, mendorong token tersebut untuk kembali konvergen dengan rata-rata pergerakan 30 harinya.

Saat ini SOL diperdagangkan di sekitar $193, menemukan support kuat di sekitar $150, sementara resistensi di dekat $250 menjadi hambatan utama untuk breakout berikutnya. Jika momentum terus berlanjut, Solana dapat kembali ke ATH-nya di $293,31 dan berita ETF dapat mendorongnya melampaui $500 sebelum 2025 berakhir.

Legislasi kripto komprehensif AS juga kemungkinan akan menjadi skenario bullish, mendorong batas atas SOL hingga $1.000.

4. Bitcoin Hyper (HYPER) — Solusi Layer-2 untuk Tingkatkan Kinerja Bitcoin

Di antara peluncuran teratas di tahun 2025, jaringan layer-2 inovatif dengan cita rasa meme yang dirancang untuk Bitcoin bernama Bitcoin Hyper (HYPER) telah mencuri perhatian pasar. Presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan lebih dari $23,8 juta yang mencerminkan besarnya antusiasme dari para penggemar kripto.

Misi proyek ini adalah meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas Bitcoin, dengan menggabungkan infrastruktur layer-2 dan daya tarik viral budaya meme. Analis memperkirakan potensi pengembalian hingga 10x lipat atau bahkan menjadi koin naik 1000x setelah peluncuran, seiring dengan kemampuan $HYPER untuk membuka potensi Bitcoin yang sebenarnya.

Dibangun di atas Solana Virtual Machine (SVM), HYPER menawarkan kemampuan kontrak pintar, transaksi super cepat dan biaya rendah. Selain itu, Bitcoin Hyper juga memanfaatkan jembatan kanonik yang memungkinkan transfer Bitcoin (BTC) nyaris instan, integrasi dApps, dan interoperabilitas koin meme.

Audit Coinsult terbaru memastikan tidak ada celah keamanan, meningkatkan kepercayaan para investor untuk bergabung dengan proyek ini.

Token $HYPER menggerakkan tata kelola, staking, dan biaya jaringan, sementara investor awal dapat memperoleh imbalan staking mencapai 50% APY. Harga token $HYPER saat ini adalah $0,013125, tetapi akan naik dalam waktu kurang dari 48 jam ke depan.

Cari tahu bagaimana potensi pertumbuhan $HYPER dengan membaca artikel tentang prediksi harga Bitcoin Hyper. Apabila Anda masih ragu untuk berinvestasi dalam presale kripto, baca panduan cara beli Bitcoin Hyper agar tidak salah langkah.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.