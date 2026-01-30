Kripto Terbaik untuk Dibeli 30 Januari – XRP, SOL, DOGE

Key Notes

Pasar 2026 belum tentu meledak; fase sepi sering jadi momen cari kripto terbaik untuk dibeli.

Drama CLARITY Act tertunda; regulasi AS tetap menuju kepastian, sementara dominasi Bitcoin mulai menyusut.

XRP bidik $5, SOL incar ATH baru, DOGE berharap $1, HYPER tawarkan Layer-2 Bitcoin cepat. .

Harapan bahwa 2026 akan jadi momen besar adopsi massal kripto mungkin masih harus ditunda. Namun, sejarah sering membuktikan fase pasar yang sepi justru memberi peluang menarik bagi investor yang mencari kripto terbaik untuk dibeli sebelum siklus bullish berikutnya benar-benar dimulai.

Setelah Coinbase menarik dukungan untuk CLARITY Act, Komite Perbankan Senat menunda pembahasan RUU kripto penting selama beberapa pekan. Meski begitu, regulasi kripto yang lebih menyeluruh di AS pada akhirnya sulit dihindari. Di saat yang sama, dominasi Bitcoin di pasar mulai menurun sejak musim panas, membuka peluang altcoin seperti XRP, Solana, dan Dogecoin memimpin reli berikutnya.

XRP (XRP): Kripto Terbaik untuk Dibeli yang sedang Membidik Harga $5 di Q2 2026

XRP (XRP) masih dianggap sebagai salah satu aset kripto paling mapan untuk kebutuhan pembayaran global, dengan kapitalisasi pasar sekitar $111 miliar dolar. Keunggulan utamanya ada pada proses settlement yang cepat dan biaya transaksi rendah sehingga sering masuk radar investor yang mencari kripto terbaik untuk dibeli ketika narasi utilitas kembali diminati pasar.

Ripple mengembangkan XRP Ledger (XRPL) untuk memberi bank dan institusi keuangan alternatif yang lebih efisien dibanding sistem lama seperti SWIFT. Dengan XRPL, transfer lintas negara bisa diproses nyaris instan dan biayanya jauh lebih hemat, terutama untuk skenario remitansi dan pembayaran internasional yang volumenya besar.

Daya tarik ini ikut mendorong perhatian dari sejumlah institusi besar, yang memperkuat citra XRP sebagai kandidat serius dalam evolusi infrastruktur pembayaran modern.

Dari sisi harga, setelah menuntaskan sengketa hukum bertahun-tahun dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), XRP sempat melesat mencetak harga tertinggi baru di kisaran $3,65 pada pertengahan 2025.

Namun, koreksi pasar yang lebih luas membuat nilainya terpangkas sekitar 50% dan kini bergerak di sekitar $1,83.

Katalis penting terbaru datang dari persetujuan ETF spot XRP di Amerika Serikat, yang membuka akses teregulasi bagi investor institusi maupun ritel. Ke depan, peluncuran ETF tambahan dan kejelasan regulasi yang makin solid bisa menjadi pendorong utama—dengan target ambisius menuju $5 pada kuartal kedua.

Solana (SOL): Blockchain Super Cepat yang Mengincar Rekor Tertinggi Baru

Solana (SOL) masih menjadi salah satu platform kontrak pintar terdepan berkat throughput transaksi yang tinggi dan biaya rendah. Kombinasi itu membantu ekosistemnya telah mengumpulkan Total Value Locked (TVL) sekitar $9,4 miliar, dengan kapitalisasi pasar SOL di kisaran $74 miliar.

Tidak mengherankan jika Solana kerap masuk daftar kripto terbaik untuk dibeli, terutama bagi investor yang mengejar narasi ekosistem aplikasi dan pertumbuhan on-chain.

Dari sisi adopsi pasar tradisional, hadirnya ETF spot Solana dari nama-nama seperti Grayscale dan Bitwise ikut memperlebar akses bagi investor institusi maupun ritel yang lebih nyaman melalui produk teregulasi. Ini membuat SOL semakin “terbaca” oleh pelaku keuangan tradisional, bukan hanya komunitas kripto.

SOL saat ini diperdagangkan di sekitar $119, berada di bawah rata-rata pergerakan 30 hari. RSI juga rendah di sekitar 36, menandakan tekanan jual masih dominan.

Dalam banyak kasus, kondisi seperti ini justru sering jadi awal pemantulan tajam ketika sentimen mulai bergeser. Selain itu, pola bullish flag yang muncul belakangan mengisyaratkan peluang lanjutan tren naik jika konfirmasi terjadi.

Skenario bullish akan lebih meyakinkan apabila SOL mampu menembus resistance penting di $200 dan $275. Jika breakout itu terjadi, jalan untuk melampaui ATH sebelumnya di $293,31 terbuka lebar, bahkan peluang menembus $300 sebelum kuartal berakhir turut membesar.

Di luar grafik, Solana juga unggul untuk tokenisasi aset dunia nyata (RWA). Sejumlah manajer aset besar seperti BlackRock dan Franklin Templeton sudah memanfaatkannya untuk produk investasi bertokenisasi, memperkuat tesis pertumbuhan jangka menengah.

Dogecoin (DOGE): Bisakan Komunitas Bawa DOGE Tembus $1?

Dogecoin (DOGE) lahir pada 2013 dan dikenal sebagai meme coin pertama sekaligus yang terbesar sampai saat ini. Dengan komunitas yang terkenal solid, DOGE sudah tumbuh menjadi aset berkapitalisasi besar, mencapai $20 miliar.

Reputasinya makin melejit saat bull market 2021, ketida dorongan viral dan dukungan dari tokoh ternama seperti Elon Musk, Snoop Dogg, dan Gene Simmons membuat DOGE berubah dari candaan internet menjadi fenomena budaya.

Meski berangkat dari humor, ukuran dan likuiditas Dogecoin membantu meredam gejolak ekstrem yang sering terjadi meme token kecil. Oleh sebab itu, pergerakannya kerap seirama dengan kripto besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan XRP—naik saat sentimen menguat, kemudian ikuti tertekan ketika risk-off kembali dominan.

Di kalangan pendukung, slogan ‘Dogecoin ke $1’ masih terus digaungkan. Namun, untuk mengejar level itu pada 2026, pasar kemungkinan butuh kombinasi katalis kuat, termasuk kemajuan nyata regulasi kripto di AS.

Jika kondisi pasar kembali kondusif, DOGE berpeluang bangkit dari sekitar $0,12 dan menantang puncak 2021 di $0,7316 pada fase bull market yang lebih matang. Dari sisi adopsi, pemakaian DOGE juga pelan-pelan meluas.

Tesla menerima DOGE untuk beberapa merchandise, sementara PayPal dan Revolut sudah mendukung transaksi Dogecoin. Faktor-faktor ini membuat DOGE tetap relevan bagi investor yang mempertimbangkan kripto terbaik untuk dibeli, meski risikonya masih tinggi.

Bitcoin Hyper (HYPER): Layer-2 Bitcoin Bernuansa Meme

Bitcoin Hyper (HYPER) adalah proyek layer-2 baru yang ingin membuat jaringan Bitcoin lebih praktis digunakan, transaksi lebih cepat, biaya rendah, sekaligus membuka pintu untuk fitur kontrak pintar. Ide besarnya sederhana—bukan menggantikan Bitcoin, melainkan ‘menambah mesin’ di atasnya agar ekosistem BTC bisa menampung lebih banyak aktivitas, dari aplikasi hingga pembayaran.

Secara teknis, protokol ini dibangun di atas Solana Virtual Machine dan membawa tata kelola terdesentralisasi. Mereka juga menyiapkan Canonical Bridge yang dirancang untuk memudahkan perpindahan Bitcoin lintas rantai dengan lebih mulus.

Presale HYPER telah mengumpulkan lebih dari $31 juta (sekitar Rp521 miliar). Sejumlah analis bahkan mengemukakan prediksi harga Bitcoin Hyper dapat mencapai lonjakan 10x sampai 100x lipat ketika token mulai diperdagangkan di bursa.

Harga token saat ini $0,013655 dengan imbal hasil staking 38% APY. Jangan lewatkan kesempatan membeli HYPER selagi masih dijual dengan harga presale. Pelajari cara beli Bitcoin Hyper untuk dapat melakukan pembelian dengan aman.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.