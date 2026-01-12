Key Notes

CZ memprediksi super cycle 2026, memicu optimisme besar bahwa lonjakan harga kripto segera terjadi.

Bitcoin, BNB, dan Aster menjadi pilihan utama CZ sebagai aset kripto terbaik untuk dibeli.

Bitcoin Hyper tawarkan inovasi L2, menggunakan teknologi SVM untuk skalabilitas ekosistem Bitcoin yang maksimal. .

Pasar aset digital mendadak riuh setelah pendiri Binance, CZ, memberikan sinyal kuat mengenai datangnya “super cycle” pada tahun 2026. Proyeksi ini memicu optimisme investor untuk segera menentukan aset kripto terbaik untuk dibeli sebelum lonjakan besar benar-benar terjadi.

Fokus kini beralih pada proyek dengan utilitas riil, mulai dari ekosistem layer-1 hingga narasi AI yang kian dominan. Memahami momentum ini menjadi kunci utama bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan gelombang kenaikan yang diprediksi akan melampaui siklus-siklus sebelumnya.

Sinyal Super Cycle 2026: Strategi CZ di Tengah Akumulasi Institusi

Pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ), kembali memicu optimisme pasar dengan memprediksi hadirnya “super cycle” kripto pada tahun 2026. Di tengah fluktuasi harga yang cenderung konsolidasi, CZ menegaskan bahwa fundamental pasar justru semakin menguat.

Melalui unggahannya di platform X, ia menyoroti kontras yang menarik: saat investor ritel cenderung melakukan aksi jual karena panik, institusi besar justru terus mempertebal cadangan mereka.

Salah satu pemicu utama narasi ini adalah langkah mengejutkan Wells Fargo yang memborong ETF Bitcoin senilai US$383 juta, serta Morgan Stanley yang mulai membuka akses ETF bagi klien kaya mereka.

Data terbaru di awal 2026 menunjukkan bahwa 100 perusahaan publik teratas kini secara kumulatif memegang lebih dari 1 juta BTC.

Tren ini diperkuat oleh kebijakan regulator AS (SEC) yang mulai melunakkan pengawasan dengan menghapus kripto dari daftar risiko prioritas utama, memberikan ruang napas bagi integrasi aset digital ke sistem keuangan arus utama.

Kripto Terbaik untuk Dibeli Jelang Super Cycle 2026

Bagi para investor yang mencari aset kripto terbaik untuk dibeli, CZ secara konsisten memberikan sinyal pada tiga aset utama, Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB), dan Aster (ASTER) serta sejumlah altcoin lain.

Bitcoin (BTC) – Peluang untuk Lampaui Emas dan Akumulasi di Masa Sulit

Changpeng Zhao (CZ), pendiri Binance, tetap teguh pada pendiriannya bahwa Bitcoin adalah aset crypto terbaik untuk dibeli, bahkan di tengah sentimen pasar yang penuh ketidakpastian.

Melalui akun X miliknya, CZ sering mengingatkan para pengikutnya bahwa penyesalan terbesar investor biasanya muncul karena tidak membeli Bitcoin lebih awal. Namun, ia menekankan bahwa mereka yang sukses masuk di harga rendah adalah orang-orang yang berani melangkah saat pasar dipenuhi ketakutan (FUD), bukan saat harga sedang meroket di titik tertinggi.

Sinyal akumulasi ini sempat ia tegaskan kembali pada momen Natal lalu, ketika pasar sedang lesu di kuartal keempat. Bagi CZ, pergerakan harga jangka pendek hanyalah gangguan kecil dibandingkan potensi jangka panjangnya. Ia bahkan memprediksi bahwa nilai pasar Bitcoin nantinya akan melampaui emas.

Prediction: Bitcoin will flip gold. I don't know exactly when. Might take some time, but it will happen. Save the tweet. pic.twitter.com/bR4Bq0JeVE — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 20, 2025

Jika target tersebut tercapai, Bitcoin berpotensi tumbuh hingga 17 kali lipat dari valuasi saat ini. Sebagai instrumen finansial yang ia anggap lebih unggul dari logam mulia, CZ mengajak investor untuk melihat Bitcoin bukan sekadar komoditas spekulatif, melainkan aset masa depan yang fundamentalnya semakin kokoh setiap tahun.

Binance Coin (BNB): Utilitas Nyata di Balik Dukungan Penuh CZ

Tidak mengherankan jika Changpeng Zhao (CZ) terus menjagokan BNB sebagai salah satu aset kripto terbaik untuk dibeli saat ini. Sebagai token asli Binance, bursa kripto terbesar di dunia, BNB memiliki ekosistem yang sangat solid.

Di platform Binance, token ini memberikan diskon biaya trading dan insentif eksklusif, sementara di jaringan BNB Chain, ia menjadi bahan bakar utama untuk transaksi DeFi, GameFi, hingga proyek meme coin.

Secara fundamental, BNB Chain menunjukkan performa luar biasa sepanjang 2025 dengan mencatatkan rata-rata 4,32 juta dompet aktif harian, menjadikannya jaringan Layer-1 paling aktif di dunia.

CZ sempat memberikan kode keras kepada pengikutnya di X: alih-alih bertanya koin apa yang akan meledak, cukup perhatikan ke mana ia menghabiskan waktunya—sebuah sinyal kuat bagi masa depan BNB.

Saat ini, BNB diperdagangkan di kisaran $908. Analis ternama Altcoin Sherpa menilai bahwa penembusan stabil di atas level $930 akan menjadi sinyal beli yang sangat valid bagi investor yang sebelumnya masih ragu untuk masuk.

current trading plan is really just to keep watching $BNB and if it breaks $930 or something then I probably just go ahead and buy + buy some other bigger caps like ASTER. Going to try to just wait until then though pic.twitter.com/7hJCLeqSUM — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) January 10, 2026

Dengan fundamental kuat dan dukungan langsung dari pendirinya, BNB tetap menjadi primadona di tengah spekulasi pasar.

Aster (ASTER): Kuda Hitam Baru di Portofolio Jangka Panjang CZ

Aster (ASTER) kini tengah mencuri perhatian sebagai salah satu kripto terbaik untuk dibeli, terutama setelah mendapatkan dukungan langka dari Changpeng Zhao (CZ).

Menariknya, ASTER merupakan aset ketiga yang diakui CZ dibeli untuk investasi jangka panjang, bersanding dengan Bitcoin dan BNB—dua aset yang telah mencetak sejarah kesuksesan luar biasa. CZ sendiri mengonfirmasi kepemilikan pribadinya yang kini bernilai lebih dari US$2 juta.

Full disclosure. I just bought some Aster today, using my own money, on @Binance. I am not a trader. I buy and hold. pic.twitter.com/wvmBwaXbKD — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 2, 2025

Sebagai platform decentralized perpetuals dan spot DEX multi-chain, Aster bukan sekadar proyek spekulatif. Data on-chain menunjukkan Aster secara konsisten menghasilkan pendapatan protokol yang sangat besar, bahkan sempat melampaui raksasa seperti Hyperliquid dalam hal perolehan biaya transaksi harian.

Keunggulan utamanya terletak pada efisiensi modal, di mana pengguna bisa mendapatkan yield dari aset jaminan sambil tetap melakukan trading dengan leverage tinggi.

Di awal tahun 2026 ini, ASTER diperdagangkan di kisaran $0,71. Dengan fundamental ekonomi yang deflasioner melalui mekanisme buyback dan integrasi ke dalam ekosistem Layer-1 miliknya sendiri (Aster Chain), banyak analis memproyeksikan target ambisius di angka $10 dalam jangka panjang.

Bagi investor yang mencari kombinasi antara dukungan tokoh besar dan utilitas riil, ASTER menawarkan narasi yang sulit diabaikan.

Bitcoin Hyper (HYPER): Inovasi Layer-2 Bitcoin Berkecepatan Tinggi

Bitcoin Hyper (HYPER) muncul sebagai penantang baru yang menarik perhatian investor smart money meski tidak secara langsung didukung oleh CZ.

Proyek ini memenuhi kriteria aset bernilai tinggi karena membangun solusi skalabilitas Layer-2 untuk Bitcoin dengan arsitektur Zero-Knowledge (ZK) dan integrasi Solana Virtual Machine (SVM). Kombinasi ini menjanjikan kecepatan transaksi setara Solana namun tetap berada dalam ekosistem Bitcoin yang aman.

Sebagai salah satu opsi kripto terbaik untuk dibeli di kategori infrastruktur, HYPER mengusung konsep multi-chain sejak hari pertama.

Pengguna dari jaringan Ethereum, Solana, hingga BNB Chain bisa berpartisipasi dengan mudah, yang memicu likuiditas besar sejak awal peluncurannya. Kemampuannya menghadirkan kontrak pintar yang kompleks ke dalam jaringan Bitcoin menjadikannya proyek fondasi yang sangat krusial.

Kepercayaan pasar terlihat jelas dari kesuksesan ICO-nya yang telah menembus angka US$30 juta (sekitar Rp500 miliar), didorong oleh aksi beli masif dari para whale. Capaian tersebut menegaskan status HYPER sebagai salah satu crypto presale terbaik tahun ini.

Dengan teknologi mutakhir yang ditawarkan, sejumlah analis optimis bahwa HYPER memiliki potensi pertumbuhan hingga 10 kali lipat seiring dengan semakin matangnya ekosistem Layer-2 di tahun 2026 ini.

Dapatkan informasi mengenai proyeksi pertumbuhan HYPER dengan membaca artikel tentang prediksi harga Bitcoin Hyper. Tim kami juga telah menyusun panduan cara beli Bitcoin Hyper untuk memudahkan para pemula bergabung dalam proyek ini.

Harga token $HYPER saat ini $0,013565, tetapi dalam waktu kurang dari 24 jam ke depan, harga akan naik saat presale memasuki putaran baru.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.