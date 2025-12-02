Key Notes

XRP, SOL, dan PEPE menjadi tiga kripto terbaik untuk dibeli hari ini dengan potensi lonjakan signifikan ketika sentimen investor membaik.

Bitcoin Hyper berhasil mengumpulkan dana $28,8 juta (Rp478,5 miliar) melalui presale yang sedang berlangsung.

Bitcoin Hyper menjadi salah satu presale paling menjanjikan tahun ini, dengan potensi kenaikan hingga 100x lipat setelah terdaftar di bursa. .

Setelah sempat menembus rekor pada Oktober, harga Bitcoin merosot tajam ke level terendah tujuh bulan di sekitar $82.000 pada 21 November. Bagi investor veteran, penurunan ini justru dilihat sebagai fase “pendinginan” yang sehat dan diperlukan setelah kenaikan fantastis selama berbulan-bulan, membersihkan spekulasi berlebihan sebelum reli besar berikutnya.

Saat valuasi masih rendah, para analis melihat ini sebagai jendela akumulasi utama. Aset-aset seperti XRP, Solana, dan Pepe menunjukkan potensi signifikan untuk memimpin kenaikan pasar berikutnya, didukung oleh perkembangan fundamental, masuknya ETF baru, dan indikasi teknis oversold yang mengisyaratkan pantulan harga yang cepat.

XRP (XRP): Kripto Terbaik untuk Dibeli dengan Potensi Menguasai Ruang Pembayaran Global

XRP (XRP) yang dikembangkan oleh Ripple, tetap menjadi fondasi kuat di sektor pembayaran digital global. Keunggulannya terletak pada kemampuan penyelesaian transaksi yang hampir instan dengan biaya yang sangat rendah.

Ripple secara aktif mempromosikan blockchain dasarnya, XRP Ledger (XRPL), sebagai alternatif yang jauh lebih efisien dibandingkan sistem warisan seperti SWIFT yang telah lama digunakan.

Pengakuan institusional terhadap teknologi Ripple tidak main-main; laporan dari lembaga besar seperti UN Capital Development Fund dan bahkan Gedung Putih pernah merujuk pada keunggulan teknisnya. Dengan jaringan bank dan mitra fintech yang terus berkembang, kapitalisasi pasar XRP berhasil dipertahankan di atas $120 miliar.

Selain itu, peluncuran stablecoin baru Ripple yang dipatok ke Dolar AS, RLUSD, menegaskan ambisi mereka untuk menguasai pasar pembayaran blockchain. Setiap transfer RLUSD akan memusnahkan sejumlah kecil XRP, secara alami mengurangi suplai dan menghubungkan nilai XRP lebih erat dengan adopsi ekosistem Ripple.

Secara historis, setelah melewati masa stagnasi enam tahun, XRP mencapai level tertinggi baru di $3.65 pada Juli. Meskipun harganya saat ini telah terkoreksi 45% menjadi sekitar $2, analis melihat XRP tetap menjadi kripto terbaik untuk dibeli hari ini.

Dengan Relative Strength Index (RSI) di angka 27, XRP berada dalam kondisi oversold atau harga diskon, yang sangat mungkin memicu rebound cepat.

Katalis signifikan lainnya adalah debut sembilan ETF XRP baru-baru ini. Peluncuran dana investasi tambahan diperkirakan akan membuka akses institusional yang lebih luas, memacu arus investasi yang besar.

Sejumlah analis optimis bahwa, jika undang-undang kripto komprehensif disahkan di AS, target harga XRP dapat mencapai $10 atau lebih pada tahun 2026.

Data dari Santiment (platform analisis on-chain) sering menunjukkan bahwa lonjakan volume transaksi besar (whale activity) pada XRPL kerap mendahului pergerakan harga signifikan, mendukung pandangan bahwa XRP adalah aset yang dimanfaatkan secara serius dalam transfer nilai besar, bukan sekadar aset spekulatif.

Solana (SOL): Penantang Ethereum Berkecepatan Tinggi dengan Target Ambisius

Solana (SOL) telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu jaringan kontrak pintar paling terukur (scalable) dan efisien di industri kripto saat ini. Dengan kapitalisasi pasar melampaui $69,6 miliar dan hampir $9 miliar nilai total terkunci (Total Value Locked/TVL) di seluruh protokol DeFi-nya, SOL adalah penantang terkuat bagi dominasi Ethereum.

Arsitekturnya yang berkecepatan tinggi dan berbiaya rendah menjadikannya platform favorit untuk berbagai aplikasi, mulai dari NFT hingga keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Katalis besar yang mendorong minat institusional adalah peluncuran ETF Solana spot baru dari manajer aset besar seperti 21Shares, Grayscale dan Bitwise bulan lalu. Ini adalah jenis pemicu yang sama yang sebelumnya melambungkan harga Bitcoin dan Ethereum.

Masuknya dana institusional melalui ETF membuka pintu bagi arus modal yang substansial, meningkatkan legitimasi dan demand terhadap SOL.

Setelah menyentuh titik terendah sekitar $100 di awal tahun, SOL kini diperdagangkan di sekitar $124, berlabuh di zona support krusial. Secara teknikal, pola bullish flag yang terbentuk sejak pertengahan September mengisyaratkan potensi breakout ke atas, meskipun terdapat zona resistensi signifikan di dekat $250.

Melewati batas ini dapat membuka jalan bagi SOL untuk melampaui rekor tertinggi sepanjang masanya ($293.31), menjadikan target $750 sebagai sasaran yang ambisius, tetapi berpotensi dicapai jika momentum pasar terus menguat.

Arsitektur Solana yang cepat dan murah juga menarik upaya tokenisasi Aset Dunia Nyata (Real World Assets/RWA). Bahkan, perusahaan besar seperti BlackRock dan Franklin Templeton sedang membangun solusi RWA di atas jaringan Solana, menyoroti adopsi dunia nyata yang serius.

Mengingat kinerja fundamental dan dukungan institusional ini, banyak analis yang menempatkan SOL sebagai kripto terbaik untuk dibeli selama fase koreksi pasar saat ini.

Pepe (PEPE): Kripto Terbaik untuk Dibeli Bagi Penggemar Koin Meme

Pepe (PEPE) meledak ke pasar pada April 2023 dan dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu meme coin yang paling terkenal, terinspirasi oleh karakter ikonik dari komik web Boy’s Club karya Matt Furie.

Dengan kapitalisasi pasar mendekati $1,7 miliar, PEPE menikmati pengakuan global. Bahkan, Elon Musk sempat menggunakan gambar profil Pepe di X (sebelumnya Twitter), memicu spekulasi besar di kalangan investor mengenai potensi ketertarikannya pada token ini.

PEPE saat ini diperdagangkan sekitar $0.000003998, berada sekitar 86% di bawah puncak yang dicapai akhir tahun 2024 setelah melalui fase koreksi yang panjang.

Secara teknikal, dengan Relative Strength Index (RSI) yang berputar di angka 25, PEPE berada di wilayah oversold ekstrem. Ini mengindikasikan bahwa fase penjualan besar kemungkinan akan segera berakhir, membuka peluang bagi trader untuk membangun kembali posisi dengan harga diskon.

Meskipun diperdagangkan mendekati level terendah dalam hampir dua tahun, prospek kejelasan regulasi aset digital di Amerika Serikat dapat memicu minat investor yang lebih besar terhadap koin micin berisiko tinggi seperti PEPE.

Analis percaya momentum ini dapat memposisikan PEPE untuk merebut kembali rekor tertinggi sepanjang masa (All-Time High/ATH) sebelum akhir tahun.

Bagi investor yang mencari aset volatil dengan potensi imbal hasil besar selama rebound pasar, PEPE bisa menjadi kripto terbaik untuk dibeli saat ini. Komunitas yang kuat dan branding yang unik, sering kali menjadi pendorong utama di balik reli masif meme coin.

Bitcoin Hyper (HYPER): Perpaduan Kekuatan Meme dan Teknologi Layer-2 Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) muncul sebagai pesaing baru yang menarik menjelang tahun 2026. Proyek ini memadukan branding meme yang menarik dengan esensi jaringan Layer-2 Bitcoin yang berkecepatan tinggi.

Lebih dari sekadar humor, tujuan utama HYPER adalah untuk meningkatkan skalabilitas Bitcoin secara dramatis dengan menawarkan transaksi yang cepat, biaya rendah, dan dukungan penuh untuk kontrak pintar (smart-contract).

Dibangun menggunakan Solana Virtual Machine (SVM), HYPER menampilkan tata kelola yang terdesentralisasi dan memanfaatkan Canonical Bridge untuk memungkinkan transfer Bitcoin yang lancar melintasi berbagai chain.

Aspek teknis yang kuat ini menjadikannya solusi menjanjikan untuk mengatasi tantangan kemacetan di jaringan Bitcoin utama.

Keyakinan pasar terhadap proyek ini sudah terlihat nyata; fase presale-nya berhasil mengumpulkan dana sebesar $28,8 juta (Rp478,5 miliar). Analis populer seperti Borch Crypto bahkan mengindikasikan potensi kenaikan harga token ini hingga 100 kali lipat dan bahkan menjadi koin naik 1000x berikutnya.

Token HYPER digunakan untuk membayar biaya transaksi, tata kelola, dan staking, di mana peserta presale awal dapat memperoleh imbal hasil (yield) hingga 40% APY dengan harga token saat ini $0,013365.

Dengan prospek Bitcoin yang “menjadi HYPER” pada tahun 2026, HYPER menawarkan kesempatan bagi investor veteran maupun pendatang baru untuk menjadi penggerak pertama dalam protokol Layer-2 Bitcoin, menjadikannya salah satu crypto terbaik untuk dibeli dengan potensi moonshot.

Pelajari potensi HYPER dalam lima tahun ke depan dengan membaca artikel prediksi harga Bitcoin Hyper. Jika Anda tertarik dengan token ini, kunjungi artikel kami mengenai cara beli Bitcoin Hyper untuk mendapatkan langkah-langkah komprehensif berpartisipasi dalam presalenya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.