Key Notes

Pasar kripto mulai bangkit, dengan BTC dan sebagian besar altcoin serta meme coin mengalami kenaikan dalam seminggu terakhir.

SPX, FARTCOIN, dan PEPE, menjadi tiga meme coin besar yang berpotensi meroket pada siklus bull run berikutnya

PEPENODE dan MAXI, dua proyek meme coin baru paling potensial tahun ini. .

Pasar kripto mulai kembali menghijau dalam seminggu terakhir, memunculkan optimisme baru akan masa depan aset digital ini. Bukan hanya Bitcoin, sebagian besar altcoin dan meme coin pun turut mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Pemulihan pasar yang sedang terjadi memicu spekulasi mengenai periode bull run baru yang akan segera datang. Demi mengantisipasi hal tersebut, artikel ini membahas tentang daftar meme coin terbaik untuk dibeli yang berpotensi memberikan ROI tinggi pada fase kenaikan berikutnya.

Kekuatan Bullish Pasar Meme Coin

Dengan Bitcoin yang kembali menembus level $91.000 dan ETH terus menguat, kondisi pasar ini menciptakan skenario sempurna untuk altcoin. Data on chain mengungkapkan para whale (investor besar) sedang masif mengakumulasi aset digital, mengantisipasi gelombang modal segar yang akan datang setelah pemotongan suku bunga The Fed dan berakhirnya quantitative tightening.

Kondisi likuiditas ini sangat ideal bagi meme coin yang memang sangat sensitif terhadap arus dana. Token berbasis Solana dan Ethereum berada di antara kategori meme coin terbaik untuk dibeli saat ini, terutama yang siap mengalami breakout harga signifikan.

This wallet bought $716 $Franklin and is now $162,000 in profit. pic.twitter.com/PLZ6oVJ1zT — Kakashi (@kkashi_yt) December 6, 2025

Di sisi lain, meme coin berkapitalisasi pasar rendah terus menawarkan potensi keuntungan yang mencengangkan. Sebagai contoh, minggu lalu seorang pembeli awal koin FRANKLIN berhasil mengubah modal investasi $716 menjadi $162.000, sebuah kisah yang menegaskan potensi besar di sektor ini.

Meme Coin Terbaik untuk Dibeli Hari Ini

Pada bagian ini, kami memaparkan daftar meme con terbaik untuk dibeli hari ini yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan signifikan pada periode bull berikutnya.

SPX6900 (SPX)

Pada November lalu, SPX berhasil keluar dari garis tren menurun berminggu-minggu dan menunjukkan bullish divergence pada RSI-nya—dua sinyal bullish kuat dalam analisis teknikal. Meskipun sempat terkoreksi akhir pekan, SPX berhasil membentuk higher low, menandakan struktur bull (penguatan) masih utuh.

Saat ini, fokus utama tertuju pada level resistance $0.92. Penembusan di atas level ini diperkirakan akan memicu sinyal besar bagi investor dan memicu kelanjutan kenaikan harga yang eksplosif.

Solana meme coin seperti SPX6900 cenderung berkorelasi kuat dengan harga SOL. Berkat aliran dana yang stabil dari ETF spot SOL baru, yang telah mengumpulkan lebih dari $638 juta, harga Solana siap untuk reli bull baru, menciptakan latar belakang ideal bagi SPX.

Pepe (PEPE)

Koin meme katak populer, Pepe (PEPE), menunjukkan tanda-tanda siap untuk reli eksplosif berikutnya. Harganya naik 3,45% dalam 24 jam terakhir, dengan kapitalisasi pasar mencapai $1,95 miliar dan volume perdagangan harian melonjak 50%.

Awal bulan ini, RSI PEPE sempat menyentuh area oversold dan membentuk bullish divergence, mengindikasikan kelelahan penjual dan meningkatnya tekanan beli.

Investor smart money melihat PEPE sebagai beta bet terhadap Ethereum (ETH). Dengan penembusan ETH BTC baru-baru ini, pasokan ETH yang jatuh ke titik terendah dalam satu dekade, dan pembelian berkelanjutan dari firma keuangan, harga ETH berada di ambang lonjakan dahsyat. Hal ini membuka jalan bagi PEPE untuk mencetak rekor tertinggi baru.

Saat ini, PEPE dianggap sebagai salah satu meme coin terbaik dengan korelasi kuat terhadap potensi rally Ethereum.

Fartcoin (FARTCOIN)

Fartcoin (FARTCOIN) masih menjadi salah satu meme coin terpanas di pasar, khususnya di jaringan Solana.

fartcoin strength has been crazy ngl holding $400m pic.twitter.com/QeaZpAfthI — kook 🏝️ (@KookCapitalLLC) December 8, 2025

Saat ini, koin ini berada di ambang penembusan yang sangat krusial. Perubahan level $0.40 dari resistance menjadi support diperkirakan akan memicu reli eksplosif, berpotensi menuju $1 atau bahkan mencapai rekor tertinggi baru.

Dengan harga saat ini di $0.40 dan kapitalisasi pasar sekitar $400 juta, kenaikan menuju rekor baru dapat memberikan keuntungan lebih dari 5x lipat bagi investor.

Fartcoin dianggap sebagai indikator utama pasar kripto; jika berhasil menembus dan melanjutkan kenaikan, altcoin lain kemungkinan akan mengikutinya. Hal ini memposisikan Fartcoin sebagai salah satu crypto terbaik untuk dibeli hari ini.

Pepenode (PEPENODE)

Pepenode (PEPENODE), meme coin berkapitalisasi rendah, berhasil menciptakan identitas unik dalam kategori meme katak dengan menggabungkan branding yang menarik dan model penghasilan fungsional.

Alih-alih hanya mengandalkan hype, PEPENODE memperkenalkan sistem mine-to-earn virtual. Pengguna dapat mengerahkan Miner Nodes dan meningkatkan hasil produksi di lingkungan browser tanpa memerlukan hardware khusus. Mekanisme burn token bawaan juga terus mengurangi pasokan saat upgrade dilakukan, meningkatkan kelangkaan.

Menariknya, hasil yang diperoleh tidak hanya terbatas pada PEPENODE; pengguna juga menerima aset meme populer lain seperti Pepe dan Fartcoin.

Kombinasi hype dan utilitas ini terbukti sukses besar, di mana presale viralnya telah mengumpulkan lebih dari $2,2 juta (Rp36,7 miliar). Para investor berbondong-bondong memburu harga $PEPENODE termurah, yang saat ini baru ditawarkan dengan harga hanya $0,0011825.

Investor ritel juga mendapat untung dengan staking koin untuk imbal hasil tahunan di atas 500%. Tak heran, banyak analis menyebut Pepenode sebagai meme coin terbaik dengan potensi kenaikan 100x lipat berikutnya.

Pelajari potensi jangka panjang Pepenode dengan membaca prediksi harga PEPENODE tahun 2025-2030. Kami juga telah menyiapkan cara beli PEPENODE paling aman bagi Anda yang tertarik dengan proyek ini.

Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge (MAXI) melengkapi daftar meme coin terbaik untuk dibeli ini. Koin bertema anjing ini terinspirasi dari gaya hidup crypto degen (degenerasi kripto), menggabungkan satir dan nostalgia dengan energi meme yang kacau di dunia crypto Twitter.

MAXI tidak mencoba menciptakan hal baru, namun justru menertawakan status quo dengan humornya yang liar, menjadikannya salah satu token paling ‘meme-able‘ dengan potensi viral tinggi. Seperti Fartcoin dan Just A Chill Guy, Maxi Doge menawarkan konten yang lucu dan mudah direlasikan, ciri khas koin micin sukses di tengah euforia bull market.

Bukti permintaan kuat terlihat dari presale-nya yang berhasil mengumpulkan $4,2 juta (Rp70 miliar) dengan harga token saat ini $0,000272. Etherscan bahkan telah mencatat beberapa pembelian besar senilai ratusan ribu dolar.

Berkat reward staking tinggi (mencapai 72% APY), kapitalisasi pasar yang rendah, dan tokenomik yang terdesentralisasi, Maxi Doge dinilai memiliki potensi kenaikan harga 10x lipat dalam beberapa minggu mendatang.

Dapatkan panduan lengkap membeli token $MAXI dengan membaca artikel tentang cara beli Maxi Doge. Namun, sebelum memutuskan berinvestasi, Anda juga dapat menambah referensi dengan membaca prediksi harga Maxi Doge.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.