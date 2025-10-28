Key Notes

Harga Bitcoin melonjak ke $115.000 memicu kembalinya trader ritel ke pasar meme coin seperti DOGE, SHIB, dan PEPE.

PEPENODE memperkenalkan konsep Mine-To-Earn dengan presale mencapai $1,96 juta atau sekitar Rp32,6 miliar dan APY staking hingga 655%.

MAXI Doge mengumpulkan $3,7 juta dengan pendekatan agresif berbasis komunitas dan strategi pemasaran besar-besaran. .

Kondisi pasar crypto mulai bangkit dari ketidakpastian yang melanda sepanjang Oktober. Bitcoin ($BTC) berhasil menembus level $115.000 atau sekitar Rp1.915.900.000, diiringi lonjakan harga dari beberapa meme coin populer seperti Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), dan PEPE yang kembali menjadi pusat perhatian investor ritel.

Dogecoin dan Shiba Inu Pulih, Pasar Meme Coin Kembali Bergairah

Dogecoin ($DOGE), yang sempat merosot ke $0.17 atau sekitar Rp2.832 dalam efek flash crash 10 Oktober, kini kembali naik ke atas $0.20 atau setara Rp3.332. Dalam lima hari terakhir, kenaikannya mencapai 5%.

Shiba Inu ($SHIB) juga mencatatkan pertumbuhan serupa sebesar lebih dari 5%, dengan harga saat ini menyentuh $0.0000104 atau sekitar Rp0,173.

Data dari CoinGlass menunjukkan bahwa open interest ketiga token ini mengalami peningkatan serempak, sebuah tanda bahwa minat spekulatif sedang tumbuh kembali.

Kembalinya trader ritel ke sektor meme coin dianggap sebagai sinyal optimistis bagi prospek jangka panjang aset-aset ini, terutama setelah bulan yang penuh gejolak.

Momentum ini membuka peluang besar bagi sejumlah proyek baru yang mampu menangkap gelombang minat ritel yang sedang kembali tumbuh. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi beberapa daftar coin baru berikut ini:

PEPENODE – Mine to Earn Crypto yang Menawarkan Keuntungan Maksimal

PEPENODE ($PEPENODE) memperkenalkan konsep unik Mine-To-Earn dalam bentuk simulasi penambangan crypto. Di dalam game ini, pengguna bisa membangun server mining virtual dan menghasilkan token $PEPENODE secara pasif, tanpa perlu membeli perangkat keras mahal.

Setiap pemain memulai dengan ruangan server kosong, lalu bisa membeli node mining menggunakan token $PEPENODE. Setelah diaktifkan, node-node ini akan menghasilkan token secara berkala.

Kombinasi node tertentu memiliki efisiensi lebih tinggi, memberikan ruang eksplorasi bagi pemain untuk mengoptimalkan pendapatan.

Token $PEPENODE berperan sebagai tulang punggung ekonomi game. Jika pemain ingin mengonversi kembali node menjadi likuiditas, cukup jual di blockchain. Namun, tindakan ini akan menurunkan hash rate dan mengurangi potensi reward jangka panjang.

Menariknya, pemain tidak perlu menunggu game resmi rilis untuk mulai mendapatkan keuntungan. Dalam fase presale, tersedia program staking eksklusif dengan imbal hasil hingga 655% per tahun. Setiap token $PEPENODE yang dibeli bisa langsung di-stake untuk mendapatkan reward, jauh sebelum game diluncurkan.

Saat ini, harga token $PEPENODE berada di $0.0011227 dan proyek ini telah berhasil mengumpulkan dana presale sebesar $1.96 juta atau setara 32,6 miliar rupiah. Investor awal berpotensi mendapatkan keuntungan lebih besar saat game resmi dirilis, karena mereka sudah memiliki node dan infrastruktur mining yang lebih matang dibandingkan pemain baru.

Posisi awal ini memberikan peluang strategis untuk menduduki leaderboard PEPENODE dan membuka peluang reward tambahan dalam bentuk meme coin lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, simak prediksi harga PEPENODE, pelajari cara beli PEPENODE, dan kunjungi laman resmi serta akun X (Twitter) dan Telegram mereka.

Maxi Doge – Meme Coin Generasi Baru untuk Trader yang Agresif

Maxi Doge ($MAXI) muncul sebagai meme coin generasi baru yang siap meramaikan bursa dengan pendekatan unik yang menyasar komunitas trader agresif.

Token ini merupakan turunan dari Dogecoin, menampilkan karakter Maxi sebagai sepupu Doge yang berotot, selalu standby di gym atau memantau grafik harga untuk mencari koin yang akan naik 1000x berikutnya.

Di balik karakter ikoniknya, $MAXI tidak hanya mengandalkan kekuatan meme. Token ini juga berfungsi sebagai aset komunitas bagi para trader yang lebih memilih strategi berisiko tinggi demi hasil besar, dibandingkan menunggu bertahun-tahun mengikuti pergerakan coin blue-chip.

Komunitas $MAXI didorong untuk aktif melalui kompetisi trading reguler yang diselenggarakan oleh tim pengembang. Tujuannya adalah membentuk jaringan ambassador tangguh yang dapat memperkuat posisi $MAXI di pasar, sekaligus memberikan insentif nyata bagi pengguna paling inovatif.

Distribusi token $MAXI juga dirancang dengan pendekatan agresif. Sebanyak 40% dari total suplai dialokasikan untuk dana pemasaran, yang akan digunakan untuk menjalin kemitraan dengan influencer kunci dan meluncurkan kampanye iklan berskala besar. Strategi ini bertujuan mendorong viralitas $MAXI sejak hari pertama listing.

Dalam jangka panjang, tim pengembang berencana menjalin kolaborasi dengan platform futures trading, menjadikan $MAXI sebagai simbol gaya investasi penuh semangat dan keberanian.

Referensi sejarah pun mendukung kemungkinan ini. Dogecoin, yang awalnya dianggap tidak serius, pernah naik dari di bawah $0.10 menjadi $0.46 hanya dalam waktu beberapa bulan di tahun 2024.

Saat ini, presale $MAXI sudah menunjukkan pencapaian luar biasa. Total dana yang berhasil dikumpulkan mencapai $3.7 juta atau sekitar 63 miliar rupiah, dengan harga token berada di $0.000265. Perlu dicatat bahwa model presale bersifat dinamis, sehingga harga ini bisa berubah sewaktu-waktu seiring meningkatnya permintaan.

Investor yang tidak ingin tertinggal dalam peluang ini bisa mulai mempelajari cara beli MAXI Doge melalui situs resmi mereka. Informasi tambahan seperti prediksi harga MAXI Doge, akun X (Twitter) dan kanal Telegram resmi juga dapat menjadi rujukan penting sebelum mengambil keputusan.

Dengan fondasi komunitas yang kuat, distribusi token strategis, dan semangat meme yang mengakar, Maxi Doge ($MAXI) tampil sebagai salah satu kandidat utama dalam daftar meme coin yang patut diwaspadai menjelang akhir tahun ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk jadi bagian dari gelombang awal koin micin yang satu ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.