Maxi Doge (MAXI) mulai sering disebut sebagai kandidat memecoin terbaik untuk dibeli karena menawarkan narasi baru saat pasar mulai jenuh dengan pemain lama. Di tengah volatilitas yang terjadi, sebagian trader melihat peluang emas berikutnya bisa datang dari token yang masih dalam masa presale.

Artikel ini membahas alasan MAXI digadang-gadang bisa menyaingi ledakan Dogecoin pada 2021 silam, mulai dari daya tarik komunitas, momentum presale, hingga faktor yang biasanya menjadi pemicu kenaikan harga sebuah memecoin.

Pasar Kripto Mendatar, Presale Kripto Masih Menarik

Pergerakan kripto masih cenderung sideways, dengan total kapitalisasi pasar bertahan di sekitar $2,97 triliun. Bitcoin berada di kisaran $87.800, turun sekitar 2% dibanding kemarin, sementara Ethereum ikut melemah 3,2% ke area $2.940.

Di ruang meme coin, koreksinya terasa lebih dalam. Dogecoin diperdagangkan sekitar $0,1208 setelah turun 4,3% dalam 24 jam terakhir. Nietzschean Penguin, meme token baru yang sempat jadi trending, bahkan anjlok 20% ke $0,0804—menggambarkan bahwa aset spekulatif berkapitalisasi kecil biasanya lebih cepat “disapu” saat sentimen pasar goyah.

Menariknya, ketika pasar masih mencari arah, presale kripto justru terus menyedot dana. Banyak pembeli awal memburu token sebelum listing di bursa, karena peluang kenaikannya sering dianggap lebih besar—meski risikonya juga tinggi.

Di saat investor mencari memecoin terbaik untuk dibeli, Maxi Doge (MAXI) mulai mencuri perhatian setelah presalenya tembus perolehan $4,5 juta (Rp76 miliar). Minat dari whale dan trader ritel ini bikin sebagian analis menilai MAXI punya ruang reli yang bahkan bisa melampaui performa Dogecoin pada siklus bullish 2021.

Apakah DOGE Sudah ‘Habis’?

Setelah sempat menyentuh puncak tahunan sekitar $0,155 di awal tahun, Dogecoin justru masuk tren turun hampir sebulan penuh dan menghapus hampir seluruh kenaikan sepanjang 2026. Dalam dua hari perdagangan terakhir, DOGE kembali ditutup melemah karena gagal menembus zona resistance $0,1275, sehingga dorongan bullish terlihat cepat kehabisan tenaga.

Jika dibandingkan dengan emas yang bulan ini terus menembus rekor tertinggi baru, pergerakan DOGE terasa cenderung datar dan kurang menggigit.

Seorang analis di X, Trader Alan, bahkan membandingkan grafik bulanan emas dan Dogecoin, lalu menyoroti bahwa DOGE sering terlihat “jalan di tempat” ketika emas sedang mencatat run yang kuat. Dari sudut pandang itu, DOGE berpeluang masuk fase meledak lagi kalau momentum emas mulai mereda dan arus spekulasi berbalik ke aset berisiko.

Gold vs. Dogecoin (Monthly)$Doge remains stagnant during Gold's mania phase in both this and the last cycle.

Once Gold hits its peak and stagnates, #Dogecoin begins its own mania phase 🚀. pic.twitter.com/4g5uC6Et3v — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) January 27, 2026

Di siklus memecoin, pasar juga kerap memberi “panggung” lebih besar untuk coin baru, terutama presale yang sebentar lagi masuk fase perdagangan publik. Karena itulah, sebagian investor yang mencari narasi memecoin terbaik untuk dibeli mulai melirik Maxi Doge, dengan harapan efek viral dan tema turunan Doge bisa lebih cepat mengundang permintaan saat sentimen memecoin kembali panas.

Memecoin Terbaik untuk Dibeli: Maxi Doge Siap Tancap Gas di Ruang Koin Meme

Maxi Doge (MAXI) diposisikan sebagai memecoin berenergi tinggi, terinspirasi dari gaya trading agresif dan kultur degen yang identik dengan leverage maksimal serta target cuan berisiko. Karakter itu digambarkan lewat maskot Shiba Inu pecandu gym yang seolah hidup di depan chart dan tidak pernah tidur, cocok dengan citra proyek yang mengejar hype dan momentum.

Token utamanya, MAXI, dibangun di jaringan Ethereum dan menawarkan fitur staking plus akses ke aktivitas komunitas. Salah satu ide yang mereka jual adalah kompetisi berbasis performa, di mana peserta dengan ROI terbaik akan mendapat hadiah—strategi untuk menjaga engagement dan mendorong komunitas tetap aktif dalam jangka panjang.

Bahkan sebelum listing di bursa, crypto presale yang digelar sudah menarik perhatian beberapa pengamat kripto; akun 2Bit Crypto menyebut Maxi Doge berpotensi jadi proyek yang “bisa membuat orang menyesal karena telat bergabung.”

Dari sisi alokasi, proyek ini menyiapkan 25% suplai token ke “Maxi Fund” untuk memperbesar eksposur, sementara 40% dialokasikan khusus pemasaran seperti iklan berbayar dan kerja sama KOL.

Total suplai MAXI dibuat tetap di 150,24 miliar token, dengan 5% dialirkan ke pool staking. Untuk membangun kepercayaan, kontraknya juga disebut telah diaudit oleh Coinsult dan SolidProof—yang biasanya jadi poin penting saat orang mencari memecoin terbaik untuk dibeli.

Alasan MAXI Berpeluang Lampaui Kesuksesan DOGE

Saat ini, token MAXI ditawarkan di harga sekitar $0,0002801 dan dana presale-nya sudah menembus $4,54 juta (sekitar Rp76 miliar). Angka ini memberi sinyal bahwa minat pasar terus tumbuh, apalagi banyak pembeli awal yang biasanya mengincar momen sebelum listing, saat potensi kenaikan masih dianggap paling besar.

Daya tarik lain yang cukup menjadi perhatian adalah skema staking dengan imbal hasil sekitar 69% APY. Mekanisme ini memberi insentif pasif buat holder yang mengunci tokennya, sekaligus membantu mengurangi tekanan jual ketika proyek masuk fase perdagangan publik.

Bahkan, hampir 11 miliar token MAXI disebut sudah masuk ke program staking, yang secara teori bisa ikut menopang harga setelah TGE karena suplai yang beredar lebih terbatas.

Sejauh ini, momentum presale MAXI terbilang kencang, dan kombinasi start yang kuat plus rencana komunitas setelah peluncuran membuatnya punya peluang mencetak reli besar seperti yang pernah terjadi pada DOGE di 2021—bahkan mungkin lebih tinggi jika hype dan likuiditas mendukung.

Oleh karena itu, banyak analis akan fokus memantau pergerakan harga MAXI begitu perdagangan resmi dimulai, dan tak sedikit yang mulai memasukkannya ke daftar “memecoin terbaik untuk dibeli” di 2026.

