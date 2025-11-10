Key Notes

James Chanos, salah seorang trader short ternama, menutup posisi MSTR/BTC miliknya, yang seringkali menandai pergeseran momentum.

Akumulasi Bitcoin yang masih terus berlanjut oleh para pemain besar seperti Michael Saylor.

Bitcoin Hyper menjadi proyek kripto yang berpotensi mendapatkan dampak positif dari kenaikan harga Bitcoin pada siklus bull run berikutnya. .

Pasar bearish mereda seiring dengan ditutupnya posisi short MSTR/BTC milik James Chanos yang seringkali menjadi pertanda pergeseran sentimen. Harga Bitcoin telah mengalami pemulihan yang menjadi salah satu katalis bagi presale Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper memetakan jembatan kanonik dan teknologi dari Solana Virtual Machine (SVM) untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi Bitcoin. Ketika pasar bullish dan permintaan terhadap Bitcoin naik, Bitcoin Hyper akan menjadi altcoin pertama yang mendapatkan manfaat positif dari momentum tersebut.

Pasar Bearish Bitcoin Mereda, Apa Selanjutnya?

James Chanos, salah seorang trader short ternama, baru saja menutup posisi lindung nilai MSTR/BTC miliknya yang telah berjalan selama 11 bulan. Penutupan posisi tersebut menandakan pergeseran dalam perdagangan yang telah mendefinisikan siklus penurunan untuk saham-saham yang terpapar Bitcoin.

Bears tidak mudah menyerah, tetapi ketika mereka melakukannya, dampaknya seringkali signifikan terhadap pasar. Pergeseran ini penting bagi para trader yang telah menunggu kejelasan kondisi makro untuk memberi ruang bagi beta kripto.

Selain itu, momentum di Bitcoin treasuries memperkuat narasi tersebut. Pendiri Strategy, Michael Saylor, telah menambah 397 BTC minggu lalu, meningkatkan kepemilikannya menjadi total 641.205 BTC sembari terus mengakses pasar modal.

Perusahaan yang menggunakan strategi dollar-cost averaging dengan harga enam digit per koin bukanlah tanda menyerah melainkan kasus bullish institusional. Jika argumen tentang pihak penjual yang mulai menghilang sementara pembeli yang menggunakan neraca keuangan terus membeli, narasi bearish mungkin segera menjadi hal yang terlupakan.

Keluarnya Chanos juga terjadi saat premi antara ekuitas Strategy dan BTC yang mendasarinya menyempit secara signifikan. Itu menjadi salah satu alasan mengapa hedging menjadi kurang masuk akal untuk dipertahankan.

Dalam lingkungan tersebut, proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan kemampuan pemrograman Bitcoin akan menonjol. Salah satu di antara yang paling banyak dibicarakan adalah Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper (HYPER) — Keamanan BTC, Kecepatan SVM, dan Skalabilitas Layer-2

Konsep Bitcoin Hyper sangat sederhana yaitu mempertahankan Bitcoin sebagai dasar penyelesaian transaksi sembari memindahkan throughput ke lapisan eksekusi Solana Virtual Machine (SVM) dengan kecepatan nyaris instan.

Kecepatan transaksi real-time BTC rata-rata hanya tujuh transaksi per detik (TPS), jauh di bawah Solana yang secara teori dapat menembus 65.000 TPS. Itulah yang menyebabkan rantai Bitcoin sangat lambat, yang membuatnya tidak dapat digunakan untuk sebagian besar kebutuhan DeFi modern.

Bitcoin Hyper akan mengubah hal itu. Arsitekturnya mencakup jembatan kanonik terdesentralisasi yang menyimpan BTC Anda dan mencetak BTC terbungkus (wBTC) di layer-2. Dengan demikian, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, sebelum kemudian mengirimkan pembaruan kembali ke layer-1 dengan komitmen zero-knowledge.

Dalam bahasa sederhana, Anda mendapatkan kredibilitas Bitcoin dengan kinerja modern, membuka pintu untuk pembayaran, DeFi, dan dApps berkecepatan tinggi tanpa meninggalkan orbit Bitcoin.

Ekosistem lengkapnya mencakup setoran mudah, eksekusi cepat, penyelesaian periodik, penarikan, serta model token di mana $HYPER digunakan untuk membayar biaya gas, staking, dan tata kelola.

Tokenomics Bitcoin Hyper mirip dengan rencana bootstrapping (pengembangan, hadiah, pencatatan, pemasaran, dan kas) yang bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas secara perlahan dan terencana.

Namun, nilai kegunaan inti dari Bitcoin Hyper adalah layer-2 yang dapat membuat BTC terasa instan dan murah, lebih dari sekedar penyimpanan nilai, dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Presale Bitcoin Hyper Kumpulkan Lebih Dari $26,4 Juta, Kripto Terbaik untuk Dibeli?

Momentum presale Bitcoin Hyper semakin memperkuat narasi ini. Total dana terkumpul saat ini mencapai lebih dari $26,4 juta atau setara Rp440 miliar (kurs 1 USD = Rp16.693), didorong oleh sejumlah pembelian besar dalam beberapa bulan terakhir, termasuk $379.000 pada bulan Oktober lalu.

Ini menunjukkan sinyal positif bahwa investor ritel masih tertarik untuk mendanai investasi terkait Bitcoin, selama narasinya koheren dan memberikan manfaat nyata. Minat tinggi terhadap presale HYPER menjadikannya salah satu crypto presale terbaik tahun ini.

Dengan harga token $0,013245 dan nilai imbal hasil staking 47% APY, berinvestasi dalam Bitcoin Hyper dapat menjadi langkah cerdas bagi mereka yang mengharapkan pengembalian tinggi.

Prediksi harga Bitcoin Hyper menunjukkan potensi kenaikan harga ke $0,08625 per token pada akhir 2026. Artinya, ada kenaikan sekitar 551% dari harganya saat ini.

Saat ini, semua sinyal sejalan: seorang trader berpengalaman menutup posisi short, institusi terus menumpuk Bitcoin, dan cerita infrastruktur BTC beralih dari sekedar diskusi forum menjadi desain rollup yang kredibel.

Jika pasar bearish benar-benar mereda, biasanya kenaikan akan dipimpin oleh Bitcoin, sebelum kemudian bergeser ke altcoin, termasuk Bitcoin Hyper. Sebagai layer-2 yang berfokus pada Bitcoin, dengan peta teknis yang jelas dan permintaan presale yang terus meningkat, $HYPER berada dalam posisi sempurna untuk mengikuti skenario tersebut.

Token $HYPER dapat dibeli di situs web resmi Bitcoin Hyper dengan menggunakan dompet wallet crypto yang mendukung ERC-20. Salah satunya adalah Best Wallet, dan Anda perlu untuk mendanai dompet tersebut dengan ETH/SOL/USDT/USDC/BNB untuk ditukarkan dengan token $HYPER.

Baca panduan lengkap bagaimana cara mendapatkan token $HYPER dalam artikel tentang cara beli Bitcoin Hyper.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.