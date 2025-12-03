Key Notes

Kevin O'Leary menilai pemangkasan suku bunga The Fed tidak relevan dengan Bitcoin.

O'Leary berpendapat bahwa harga BTC tidak akan terlalu terpengaruh apabila The Fed tidak memangkas suku bunga dalam waktu dekat

Bitcoin Hyper menjadi solusi layer-2 untuk Bitcoin yang menawarkan kecepatan setara Solana .

Pandangan investor ternama, Kevin O’Leary, bahwa Bitcoin akan tetap kokoh tanpa harus menunggu pemotongan suku bunga The Fed menggeser fokus pasar. Alih-alih spekulasi makro, perhatian kini tertuju pada adopsi dan kemampuan jaringan Bitcoin sesungguhnya. Jaringan dasar Bitcoin masih bergulat dengan masalah throughput dan biaya transaksi, mendorong aktivitas DeFi dan gaming beralih ke ekosistem yang lebih cepat.

Hal ini memicu perlombaan antar Layer 2 Bitcoin untuk menghadirkan skalabilitas. Solusi ini hadir dalam beragam desain, mulai dari payment channels hingga roll-ups canggih. Salah satunya, Bitcoin Hyper, yang menggunakan Solana Virtual Machine (SVM) untuk menjanjikan performa secepat Solana.

Bitcoin Bukan Soal Spekulasi The Fed, tetapi Soal Utilitas Sejati

Pandangan terbaru dari investor kawakan Kevin O’Leary cukup tegas: jika alasan investasi pada BTC hanya bergantung pada satu kali pertemuan Federal Reserve (The Fed) untuk memangkas suku bunga, maka fondasinya mungkin tidak sekuat yang dibayangkan.

Pria yang dijuluki “Mr. Wonderful” ini berargumen bahwa $BTC akan tetap kokoh, bahkan tanpa pemotongan suku bunga dalam waktu dekat, mengalihkan fokus dari tebak-tebakan makroekonomi ke isu yang lebih substantif: adopsi, utilitas, dan permintaan transaksi nyata.

Bagi pemegang BTC, ini adalah percakapan yang jauh berbeda dari sekadar “pivot atau tidak pivot.”

Jika BTC harus tetap relevan terlepas dari kebijakan The Fed, maka infrastruktur yang memungkinkan orang benar-benar menggunakan, berdagang, dan membangun di atasnya menjadi medan pertempuran utama untuk kenaikan nilai jangka panjang.

Di sinilah batasan struktural BTC muncul ke permukaan. Jaringan Lapisan 1 (Layer 1) Bitcoin yang saat ini hanya menangani sekitar tujuh transaksi per detik (TPS), dengan biaya yang melonjak saat padat, memang ideal sebagai penyimpanan nilai *(store-of-value) yang aman dan terdesentralisasi.

Namun, kecepatan ini jauh dari memadai untuk DeFi (Decentralized Finance) atau aplikasi gaming berfrekuensi tinggi.

Kesenjangan inilah yang diisi oleh solusi Layer 2, seperti Bitcoin Hyper (HYPER). Proyek ini menawarkan cara untuk mengekspresikan keyakinan jangka panjang pada $BTC tanpa harus bergantung pada timing pasar makro.

Dengan mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM) yang terkenal dengan kemampuan eksekusi paralelnya, Bitcoin Hyper menjanjikan performa setara — atau bahkan melebihi — kecepatan Solana, mencapai hingga 65.000 TPS.

Solusi ini memungkinkan $BTC digunakan secara aktif dalam aplikasi terdesentralisasi dengan biaya super rendah, sambil tetap mengamankan penyelesaian (settlement) transaksi ke jaringan utama BTC. Ini adalah upaya untuk mengubah Bitcoin dari sekadar “emas digital” menjadi mesin komputasi yang programmable.

Fokus Investor Beralih ke Infrastruktur Bitcoin

Setelah dua tahun penuh spekulasi tentang kapan The Fed akan memangkas suku bunga, kelelahan investor terhadap isu makroekonomi benar-benar nyata.

Ketahanan Bitcoin (BTC) yang teruji melewati beberapa siklus kenaikan suku bunga telah membuktikan bahwa narasi aslinya—bahwa $BTC hanyalah taruhan berisiko tinggi pada likuiditas—sudah usang.

Semakin kuat pandangan bahwa BTC akan selamat dari kebisingan makro jika terus mendapatkan penggunaan dunia nyata yang substantif.

Namun, di saat yang sama, rantai dasar Bitcoin tidak pernah dirancang untuk beban kerja berat berbasis smart contract modern. Kompetitor Layer 1 seperti Solana dan Ethereum menawarkan penyelesaian transaksi yang sangat cepat (di bawah satu atau beberapa detik), dengan kapasitas ribuan transaksi per detik (TPS) dan biaya yang seringkali di bawah $0,01.

Inilah alasan mengapa aktivitas seperti NFT, DEX perpetual, dan ekosistem gaming cenderung berpusat di jaringan tersebut, bukan di Bitcoin.

Untuk menarik kembali aktivitas ekonomi digital tersebut ke $BTC, gelombang baru infrastruktur Layer 2 kini muncul. Solusi ini berlomba untuk menggabungkan jaminan penyelesaian yang sangat aman dari Bitcoin dengan daya throughput dan kemampuan pemrograman yang mumpuni.

Salah satu yang menonjol adalah Bitcoin Hyper. Proyek ini mewakili upaya untuk menghadirkan skalabilitas yang diperlukan agar ekosistem DeFi, NFT, dan gaming yang kompleks dapat berjalan pada skala besar, sambil tetap berakar pada keamanan BTC.

Bitcoin Hyper akan Mengubah Bitcoin Menjadi Utilitas dengan Throughput Tinggi

Keunikan Bitcoin Hyper terletak pada lapisan eksekusinya. Alih-alih menciptakan Virtual Machine (VM) baru, proyek ini mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM) langsung ke dalam Bitcoin Layer 2.

Ini memungkinkan pengembang memanfaatkan desain eksekusi paralel SVM dan TPS yang tinggi, sambil tetap menyalurkan nilai ekonomi melalui keamanan BTC.

Secara teknis, Bitcoin Hyper menggunakan desain modular: Bitcoin Layer 1 bertindak sebagai jangkar penyelesaian dan keamanan, sementara Layer 2 berbasis SVM menangani eksekusi secara real-time.

Sebuah sequencer akan mengelompokkan dan mengurutkan transaksi, lalu secara berkala mengamankan status tersebut kembali ke Bitcoin. Hasilnya adalah pemrosesan yang sangat cepat untuk transaksi swap, pembayaran, dan panggilan dApp, menjadikan $BTC sebagai sumber kebenaran tertinggi.

Bagi pengguna, arsitektur ini menawarkan keuntungan praktis, seperti pembayaran berkecepatan tinggi dengan $BTC wrapped dan biaya rendah, serta fitur DeFi seperti swap, pinjaman, hingga NFT dan gaming yang dibangun menggunakan Rust dengan tooling SVM yang sudah dikenal.

Adopsi ini menarik minat pasar yang kuat. Presale-nya telah mengumpulkan lebih dari $28,8 juta (Rp478,9 miliar), dengan harga token saat ini sekitar $0,013365, menegaskan statusnya sebagai salah satu crypto presale terbaik tahun ini.

Cara beli Bitcoin Hyper sangat sederhana, di mana Anda memerlukan dompet yang kompatibel dengan ERC-20 seperti Best Wallet. Kunjungi situs web resminya, tautkan dompet, lalu beli HYPER dengan ETH, USDT, SOL, atau BNB.

Namun, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, baca prediksi harga Bitcoin Hyper untuk memahami potensi jangka panjangnya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.