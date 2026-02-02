Key Notes

Vitalik Buterin mengusulkan model token kreator berbasis DAO dan pasar prediksi untuk meningkatkan kualitas dan insentif konten.

Billy Markus menilai token kreator sebagai konsep gagal yang berujung pada token mati tanpa kegunaan jangka panjang.

SUBBD menawarkan pendekatan alternatif dengan platform AI kreator, bukan sekadar spekulasi token. .

Panggung diskusi crypto kembali diramaikan oleh dua tokoh sentral. Di satu sisi, Vitalik Buterin, co-founder Ethereum, meluncurkan proposal ambisius untuk model token kreator baru yang memadukan DAO dan pasar prediksi. Tujuannya mulia yaitu memberi reward pada konten berkualitas dan melibatkan komunitas secara finansial.

Namun, di sisi lain, Billy Markus, sang pendiri Dogecoin, langsung menepisnya dengan sinis. Markus mencap token kreator sebagai “token mati” dan meragukan kelangsungan hidup jangka panjang model semacam itu. Perbedaan pendapat tajam ini menunjukkan betapa kompleksnya mencari format ideal untuk memonetisasi kreativitas di era Web3.

Mimpi Buterin – Reformasi Ekonomi Token Kreator dengan DAO yang Dikurasi

Dalam utas panjang di X, Buterin mengkritik habis platform token kreator yang ada. Masalah utama menurutnya adalah fokus berlebihan pada volume ketimbang kualitas, fenomena yang makin parah dengan banjirnya konten generasi AI.

Solusinya? Sebuah sistem yang lebih ketat dan terkurasi. Dalam proposal Buterin, kreator akan membuat token mereka sendiri, lalu mendaftarkannya ke DAO khusus yang beranggotakan komunitas.

Anggota DAO inilah yang akan menjadi “juri”, melakukan voting untuk memilih kreator atau konten mana yang layak didanai. Uniknya, spekulan juga diberi peran melalui pasar prediksi, di mana mereka bisa bertaruh pada konten yang mereka yakini akan lolos.

Kreator yang berhasil akan menikmati kenaikan nilai token, sementara DAO akan melakukan pembakaran (burn) token untuk menciptakan kelangkaan dan potensi apresiasi harga. Buterin berargumen, model saat ini terlalu bias pada selebritas, mencekik kreator berbakat yang tidak punya pengikut jutaan.

Kritik Pedas Markus – Token Kreator adalah Konsep yang Gagal sejak Awal

Menanggapi proposal itu, Billy Markus tidak main-main. Dengan nada blak-blakan, dia menyebut konsep token kreator cacat fundamental dan pada akhirnya hanya akan menghasilkan token yang terbengkalai.

Argumen Markus sederhana, token kreator mengikuti siklus hidup yang sama dengan ribuan koin micin lainnya meledak sesaat lalu dilupakan. Dia melihat usaha memperbaiki model yang menurutnya sudah gagal sejak awal sebagai buang-buang energi dan waktu.

Bagi Markus, komunitas dan kegunaan yang tulus (seperti pada Dogecoin) lebih penting daripada model tokenisasi yang rumit.

