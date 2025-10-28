Key Notes

Nilai leverage Bitcoin mendekati $40 miliar, memicu optimisme pasar menjelang keputusan pemangkasan suku bunga oleh The Fed.

Bitcoin Hyper ($HYPER) menawarkan solusi Layer-2 berbasis Solana untuk ekosistem Bitcoin, dengan presale mencapai $25,1 juta atau sekitar 418 miliar rupiah.

Maxi Doge ($MAXI) muncul sebagai meme coin baru dengan strategi pemasaran agresif, berpotensi naik 2.000% dari harga presale saat ini $0.000265. .

Open interest Bitcoin menjadi indikator yang mencatat total nilai seluruh posisi derivatif aktif di kontrak berjangka Bitcoin, selalu bergerak searah dengan harga Bitcoin. Pola ini begitu konsisten hingga sering dianggap mampu memprediksi arah pergerakan harga $BTC.

Nilai open interest kini mendekati angka $40 miliar atau sekitar 666,4 triliun rupiah, naik tajam dari posisi $35,3 miliar setelah peristiwa likuidasi besar pada 10 Oktober. Lonjakan ini menandakan meningkatnya keyakinan pasar terhadap prospek bullish Bitcoin dan crypto secara keseluruhan.

Menunggu Keputusan The Fed

Salah satu pendorong utama optimisme ini adalah keputusan pemangkasan suku bunga yang akan diumumkan oleh Federal Reserve dalam waktu dekat. Berdasarkan data dari platform prediksi Polymarket, peluang The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin mencapai 98%, yang berarti akan menjadi pemotongan kedua tahun ini setelah langkah serupa di bulan sebelumnya.

Ekspektasi pemangkasan suku bunga ini muncul karena laporan ekonomi AS terbaru menunjukkan pelemahan. Data CPI dan PMI minggu lalu mencatat hasil yang lebih buruk dari perkiraan, menandakan perlambatan ekonomi yang cukup nyata.

Laporan inflasi AS untuk September mencatat angka CPI sebesar 3%, di bawah proyeksi sebelumnya. Angka tersebut memperkuat pandangan bahwa perekonomian sedang melambat dan berpotensi mendekati resesi, sehingga langkah pemangkasan suku bunga menjadi langkah yang dianggap perlu.

Kondisi ini menciptakan sinyal bullish kuat untuk crypto. Penurunan suku bunga membuat biaya pinjaman lebih murah, mendorong investor mencari imbal hasil lebih tinggi di aset berisiko seperti cryptocurrency. Aset digital pun menjadi semakin menarik dalam situasi pasar seperti ini.

Bagi investor yang ingin memanfaatkan momen ini, presale crypto terbaik menjadi peluang menarik karena cenderung memberikan potensi keuntungan jauh di atas rata-rata saat pasar mengalami reli besar. Berikut dua proyek yang tengah mendapat sorotan.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Membawa Kecepatan Solana, Skalabilitas, dan Web3 ke Jaringan Bitcoin

Apa yang lebih menarik daripada membuka posisi leverage besar di Bitcoin untuk memaksimalkan cuan? Jawabannya mungkin adalah mendukung altcoin bertema Bitcoin yang punya potensi jadi crypto 1000x berikutnya dan inilah Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper merupakan solusi Layer-2 terbaru untuk jaringan Bitcoin, yang terintegrasi langsung dengan Solana Virtual Machine (SVM). Integrasi ini memungkinkan kecepatan tinggi, efisiensi biaya, dan kompatibilitas Web3 hadir di ekosistem Bitcoin yang selama ini dikenal lambat dan mahal.

Dengan teknologi ini, $HYPER dapat mengeksekusi ribuan transaksi secara paralel, mengatasi masalah lama Bitcoin terkait throughput rendah dan kecepatan transaksi. Sistem single-thread Bitcoin saat ini hanya mampu memproses sekitar 7 transaksi per detik, menjadikannya salah satu jaringan paling lambat dalam industri.

Melalui penerapan SVM, pengembang dapat mulai membangun smart contract dan dApp di jaringan Bitcoin tanpa harus mengorbankan keamanan tingkat tinggi yang menjadi ciri khas Layer-1 Bitcoin. Ini membuka jalan bagi aplikasi DeFi, NFT, DAO, staking, governance tools, hingga game berbasis blockchain dengan performa tinggi.

Untuk mengakses layanan ini, pengguna cukup mengonversi Bitcoin Layer-1 ke versi wrapped token yang kompatibel di Layer-2 melalui canonical bridge non-custodial milik Bitcoin Hyper. Sistem ini dirancang aman, efisien, dan tidak bergantung pada pihak ketiga.

Berdasarkan prediksi harga HYPER, token ini diperkirakan bisa melonjak hingga $0.20 pada akhir 2026, naik dari harga saat ini di $0.013185. Proyek ini telah mengumpulkan dana lebih dari $25,1 juta atau sekitar 418 miliar rupiah dari investor awal dalam presale yang masih berlangsung.

Tertarik ikut mendukung revolusi Web3 di jaringan Bitcoin? Simak panduan lengkap cara beli Bitcoin Hyper dan pelajari manfaat staking dinamis melalui platform resmi mereka. Jangan lewatkan potensi ekspansi Layer‑2 Bitcoin terbesar tahun ini.

Maxi Doge ($MAXI) – Sepupu Doge yang Siap Kejar 1000x Gain

Jika Anda melewatkan lonjakan awal Dogecoin, Maxi Doge ($MAXI) layak masuk radar Anda sebagai salah satu crypto terbaik saat ini. Proyek ini membuka peluang langka untuk mengulang kesuksesan fenomenal seperti Dogecoin, Bonk, atau Shiba Inu di masa awal mereka.

$MAXI adalah sepupu jauh dari Dogecoin, tetapi karakter dan misinya sepenuhnya berbeda. Dalam narasinya, Maxi tumbuh dalam bayang-bayang Doge yang selalu mencuri perhatian, bahkan saat acara keluarga. Karena itu, Maxi tumbuh diam-diam, penuh motivasi, dan akhirnya merancang rencana matang untuk mengambil alih tahta meme coin paling dominan.

Cerita unik ini dibawa ke dalam branding proyek, lengkap dengan gaya humor “gym bro” khas komunitas degen. Untuk mewujudkan misinya, $MAXI mengalokasikan 40% dari total suplai token ke strategi pemasaran besar-besaran. Dana ini digunakan untuk kolaborasi dengan influencer, kampanye media sosial, dan publisitas berskala global.

Rencana ekspansi juga mencakup listing di platform futures untuk meningkatkan volume perdagangan dan menjadikan $MAXI sebagai token favorit trader harian yang suka mengambil posisi leverage tinggi dengan harapan cuan besar seperti whale.

Saat ini, harga token berada di $0.000265. Menurut prediksi harga MAXI Doge, token ini berpotensi naik hingga 2.000% pada akhir 2026. Proyek ini juga sedang menjalankan fase presale, dan hanya tersisa 18 jam sebelum harga naik ke level berikutnya.

Bagi yang ingin ikut lebih awal, Anda dapat mempelajari cara beli MAXI Doge melalui MetaMask atau Best Wallet, dompet crypto yang sudah mendukung jaringan Ethereum. Untuk mengikuti update resmi proyek, kunjungi akun X (Twitter) dan kanal Telegram mereka.

Informasi lengkap mengenai roadmap, whitepaper, dan struktur token tersedia langsung di laman resmi Maxi Doge. Jangan tunggu tren berikutnya, posisikan diri Anda sekarang sebelum token ini hype dan benar-benar meledak.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.