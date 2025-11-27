Key Notes

XRP kembali menjadi pilihan utama investor institusi setelah peluncuran sembilan ETF spot dan potensi harga menuju $10.

$HYPE dari Hyperliquid menunjukkan tren kuat sebagai DEX modern dengan peluang lonjakan hingga $100 pada akhir tahun.

Token $MON dan $HYPER membawa inovasi Layer-1 dan Layer-2 yang bisa menghasilkan pertumbuhan 3x hingga 5x dalam waktu singkat. .

Harga crypto terbaik Bitcoin sempat menembus level tertinggi baru di $126.080 pada 6 Oktober lalu, namun sejak saat itu tren menurun mulai mendominasi. Pada Jumat lalu, BTC bahkan menyentuh titik terendahnya dalam dua bulan terakhir di sekitar $82.000 atau sekitar Rp1,36 miliar.

Meski begitu, investor kawakan tak menganggap ini sebagai sinyal bahaya. Koreksi dianggap sebagai fase sehat untuk meredakan leverage berlebih dan mengatur ulang momentum pasar. Dengan prospek jangka panjang yang tetap menjanjikan, banyak trader melihat situasi saat ini sebagai peluang akumulasi.

XRP: Masa Depan Pembayaran Internasional Dimulai di Sini

Ripple melalui XRP ($XRP) terus memperluas pengaruhnya dalam sektor pembayaran lintas negara. Kecepatan transaksi tinggi dan biaya yang sangat rendah menjadikan XRP sebagai kandidat kuat pengganti sistem SWIFT di masa depan.

Laporan dari UN Capital Development Fund dan dokumen Gedung Putih turut menempatkan XRP sebagai solusi fintech unggulan. Jaringan mitra Ripple yang kian meluas ikut menjaga kapitalisasi pasarnya tetap tinggi, kini mencapai sekitar $132 miliar atau lebih dari Rp2.196 triliun.

Peluncuran stablecoin RLUSD oleh Ripple memperkuat ambisi mereka dalam sistem pembayaran global. Setiap transaksi RLUSD membakar sebagian XRP, menciptakan permintaan jangka panjang yang terikat langsung dengan aktivitas on-chain.

Selama 12 bulan terakhir, XRP mencatatkan kenaikan 59% dan mencetak all-time high baru di $3,65 pada Juli, saat Bitcoin justru terkoreksi 6%. RSI saat ini berada di level 58 dengan harga $2,20 sedikit di atas rata-rata 30 hari.

Persetujuan sembilan ETF spot XRP minggu lalu mendorong minat institusi. Jika proyek regulasi Project Crypto dari Kongres AS berjalan mulus, XRP bisa menargetkan harga $10 atau pada 2026.

Hyperliquid: DEX yang Mengantar Trader Menuju Era Baru

Hyperliquid dan token aslinya, $HYPE, resmi diluncurkan akhir tahun lalu dan langsung mencuri perhatian di dunia decentralized exchange (DEX).

Proyek crypto terbaik ini berjalan di atas blockchain Layer-1 milik sendiri yang mengedepankan kecepatan, transparansi, dan self-custody penuh.

Platform ini menggabungkan efisiensi biaya, eksekusi cepat, dan fitur trading canggih seperti perpetual futures. Hyperliquid berhasil menjembatani kekuatan DEX dengan kenyamanan yang biasa ditemui di centralized exchange (CEX).

Sejak peluncuran, grafik harga $HYPE menunjukkan pola bullish yang kuat. Dua formasi bullish flag muncul selama musim dingin hingga awal musim semi dan berhasil membentuk breakout signifikan.

Dari awal April hingga 26 Mei, harga $HYPE naik dari $10 ke $40, lonjakan 4x hanya dalam waktu singkat. Namun, dari Juni hingga pertengahan September, grafik mencatat formasi bearish descending triangle.

Jika tren ini terus berlanjut, harga bisa menyentuh titik bawah di $20. Sebaliknya, jika terjadi breakout, target kenaikan bisa menuju $100 atau sekitar Rp1.663.400 sebelum akhir tahun.

Monad: Blockchain Baru yang Janjikan Solusi Skalabilitas

Monad ($MON) hadir sebagai blockchain Layer-1 berkecepatan tinggi yang kompatibel dengan EVM.

Proyek ini mengklaim mampu menangani hingga 10.000 transaksi per detik dengan finalitas blok di bawah satu detik dan biaya gas nyaris nol.

Semua itu dapat tercapai tanpa perlu mengubah kode smart contract berbasis Ethereum. Token MON berfungsi sebagai alat pembayaran biaya transaksi, staking, dan hak suara dalam tata kelola jaringan.

Total suplai mencapai 100 miliar token, sebagian sudah beredar melalui penjualan publik dan airdrop awal.

Setelah diluncurkan pada hari Senin, harga token naik 95% dari $0,025 ke all-time high $0,04883, sebelum mengalami koreksi ringan ke $0,04393. Koreksi ini wajar karena investor mengambil keuntungan cepat pasca-peluncuran.

Jika momentum tetap terjaga, potensi pertumbuhan 3x hingga 5x dalam satu bulan masih terbuka lebar.

Bitcoin Hyper: Solusi Layer-2 yang Membawa Bitcoin ke Era Baru

Bitcoin Hyper ($HYPER) tampil sebagai proyek Layer-2 berbasis Bitcoin dengan branding memecoin yang menarik. Di balik tampilannya yang ringan, HYPER menawarkan peningkatan besar dalam hal skalabilitas dan fungsionalitas smart contract untuk jaringan Bitcoin.

Menggunakan Solana Virtual Machine (SVM), jaringan ini mendukung governance terdesentralisasi dan Canonical Bridge untuk transfer lintas chain yang cepat dan aman.

Presale crypto proyek ini sudah mengumpulkan $28,5 juta atau sekitar Rp474 miliar dalam presale-nya. Audit dari Coinsult memastikan tidak ada kerentanan kontrak pintar, sementara token $HYPER digunakan untuk biaya jaringan, governance, dan staking.

Early adopter bahkan bisa memperoleh imbal hasil hingga 40% APY melalui program staking. Dengan harga saat ini $0.013335 atau sekitar Rp222, peluang pertumbuhan HYPER tetap terbuka lebar, apalagi dengan ekspektasi bahwa Bitcoin akan melesat ke fase pertumbuhan berikutnya pada 2026.

Bagi Anda yang tertarik mengikuti peluang ini, silakan kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper untuk mengetahui cara beli Bitcoin Hyper, membaca prediksi harga Bitcoin Hyper lebih lengkap, serta mengikuti update dari akun X (Twitter) dan komunitas Telegram resmi proyek.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.