PIPPIN mencetak kenaikan 77% dan mengukuhkan posisinya sebagai meme coin Solana paling eksplosif dengan dukungan komunitas AI.

WIF menunjukkan sinyal breakout teknikal yang kuat dan kembali menarik minat pasar dengan volume besar dan narasi komunitas solid.

Lonjakan 10% FET didukung faktor fundamental dan event besar, menjadikannya opsi menarik bagi investor strategis di sektor AI crypto. .

Volatilitas kembali mengguncang pasar crypto, membuat para trader berburu momentum baru. Sektor AI token mulai bergerak naik, meme coin berbasis Solana kembali mencuat, dan aliran likuiditas segar masuk menjelang keputusan penting FOMC bulan Desember. Dalam kondisi seperti ini, banyak investor mulai bertanya ke mana lonjakan berikutnya akan muncul?

Hari ini, perhatian pasar tertuju pada tiga token dengan karakteristik berbeda tetapi performa kuat: PIPPIN, WIF, dan FET. Dalam ulasan ini, kita akan membedah ledakan harga PIPPIN, kepercayaan investor terhadap WIF, dan apakah lonjakan FET sebagai token AI benar-benar menjadi pergerakan smart money.

PIPPIN Naik 77%, Efek Meme Solana Kembali Menyala

Token PIPPIN memimpin pergerakan pasar minggu ini setelah mencatat lonjakan harian sebesar 77 %. Harga PIPPIN kini berada di sekitar $0.332, menempatkannya di garis depan sebagai salah satu meme coin Solana paling eksplosif.

PIPPIN dibangun melalui platform Pump.fun, awalnya muncul sebagai unicorn SVG berbasis benchmark LLM ChatGPT 4o, dan kini berkembang menjadi agen AI otonom di platform X.

Proyek ini digagas oleh Yohei Nakajima, figur ternama di bidang AI dan investasi ventura. PIPPIN menggabungkan kekuatan meme culture dengan inovasi AI, menciptakan gelombang hype komunitas yang menyebar sangat cepat.

Salah satu akun crypto populer di X memperkirakan bahwa dibutuhkan dana sebesar $65 juta atau sekitar 1,08 triliun rupiah dalam bentuk USDT untuk mendorong harga PIPPIN dari $0.085 ke level saat ini.

Mereka menemukan pola akumulasi wallet yang terhubung di berbagai DEX dan memperkirakan nilai unrealized PnL mencapai $200 juta. Dengan kapitalisasi pasar PIPPIN saat ini di kisaran $325 juta, hampir mustahil semua profit tersebut bisa direalisasikan sepenuhnya di pasar terbuka.

Secara teknikal, harga PIPPIN telah menembus level $0.30 untuk kedua kalinya, yang kini menjadi resistance aktif. Yang menarik, volume perdagangan untuk menembus level ini kali ini jauh lebih rendah dibanding sebelumnya.

Hal ini menandakan bahwa pasar sedang memasuki fase shock supply di mana jumlah token yang tersedia untuk dibeli sangat terbatas dan pergerakan harga menjadi sangat sensitif terhadap perubahan volume.

Harga WIF Kembali Bangkit, Siap Breakout?

WIF, meme coin legendaris dari ekosistem Solana dengan ikon anjing mengenakan topi rajut pink, kembali mencuri perhatian pasar. Dalam 24 jam terakhir, harga WIF naik sekitar 12% dan kini bergerak di kisaran $0.43, dengan volume perdagangan menembus angka $220 juta setara dengan hampir 50% dari total kapitalisasi pasarnya.

Melihat grafik harga, terlihat adanya akumulasi signifikan yang menjaga harga tetap stabil di bawah area resistance utama, yaitu rata-rata pergerakan 200 EMA dan SMA. Untuk kedua kalinya dalam minggu ini, harga WIF sedang menguji level tersebut, menandakan potensi breakout yang mulai terbentuk.

Jika breakout terjadi, resistance berikutnya berada di kisaran $0.60. Dengan latar belakang fundamental yang kuat sebagai meme coin bertema anjing, serta dukungan sentimen positif dari kondisi makro yang mulai membaik, WIF berpeluang besar menuju kapitalisasi pasar miliaran dolar.

Investor kini mulai melihat WIF bukan sekadar koin meme yang sedang hype, tetapi sebagai simbol kekuatan komunitas Solana yang mampu memadukan karakter lucu dengan performa pasar yang solid. Arah gerak berikutnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan harga menembus resistance teknikal ini.

FET Bersiap Breakout – Apakah Bisa Tiru Lonjakan PIPPIN?

Sementara koin micin terus mendominasi pembicaraan publik, sektor AI token seperti FET tampaknya sedang menyiapkan langkah yang lebih besar dan fundamental.

Harga FET melonjak lebih dari 10%, sebagian didorong oleh rangkaian acara Fetch.ai x Google Cloud Summit yang berlangsung pada 8–10 Desember.

FET saat ini diperdagangkan di harga $0.26, dan telah berhasil menembus garis resistance diagonal jangka menengah. Garis ini kini akan berfungsi sebagai support baru. Jika harga mampu bertahan di atas area ini, potensi kenaikan berikutnya bisa mendorong FET menuju level $0.34.

Indikator RSI berada di bawah zona overbought namun sudah bergerak di atas rata-rata, memberikan ruang besar untuk pertumbuhan lanjutan. Sementara itu, MACD berada di sekitar level netral, mencerminkan potensi pergerakan besar dalam waktu dekat.

Dengan adanya keputusan FOMC yang dijadwalkan hari ini, volatilitas diperkirakan akan meningkat dan dapat memberikan kejelasan arah pasar, termasuk dampaknya terhadap token AI seperti FET.

Bagi investor yang mencari aset dengan narasi utilitas nyata dalam teknologi AI, FET tampaknya siap menjadi salah satu pilihan strategis menjelang akhir tahun.

Presale PEPENODE Menonjol dengan Potensi 100x – Pilihan Strategis di Tengah Volatilitas

Di saat token-token dengan pergerakan tinggi mendominasi grafik harian, satu proyek tahap awal justru berhasil menarik perhatian investor strategis yaitu PEPENODE.

Proyek ini mengusung konsep mine-to-earn yang inovatif, di mana pengguna dapat membangun rig mining virtual bertema Pepe dan mendapatkan reward tanpa perlu membeli perangkat keras atau membayar biaya listrik.

Dengan mekanisme deflasi melalui burning token, reward staking hingga 561% APY, dan harga presale yang saat ini berada di kisaran $0.0011873, PEPENODE sudah mengumpulkan lebih dari $2,3 juta atau sekitar 38,3 miliar rupiah.

Pencapaian ini menandakan adanya momentum awal yang kuat dari komunitas maupun investor. Banyak analis memperkirakan harga launching PEPENODE bisa berada di kisaran $0.005 hingga $0.006, yang berarti potensi kenaikan harga sangat signifikan dari level presale saat ini.

Selain branding meme yang kuat dan dukungan komunitas, elemen gamifikasi yang dihadirkan melalui sistem mining virtual juga memberikan daya tarik tambahan yang membedakannya dari meme coin lain.

Dengan kombinasi narasi meme, utilitas earn-based, dan ekosistem staking yang menarik, PEPENODE berkembang pesat menjadi salah satu proyek crypto presale yang paling dibicarakan di bulan Desember ini.

Bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang proyek ini, silakan kunjungi akun resmi mereka di X (Twitter) dan Telegram. Pelajari panduan lengkap cara beli PEPENODE serta pantau terus pembaruan dari tim resmi.

Untuk memahami proyeksi ke depan, Anda juga dapat membaca artikel prediksi harga PEPENODE agar tidak ketinggalan peluang dari salah satu proyek presale terpopuler akhir tahun ini.

