ChatGPT-5 memproyeksikan masa depan Bitcoin yang bergejolak namun tetap menjanjikan, terutama setelah emas dan perak mencetak all-time high baru. Bitcoin saat ini diperdagangkan di sekitar $87.360 atau sekitar 1,46 miliar rupiah, melemah sekitar 2,57% dalam 24 jam terakhir.

Pada saat yang sama, aset tradisional seperti emas bertahan di atas $4.481 per troy ons atau sekitar 75 juta rupiah, sementara perak melesat mendekati $2.234 per kilogram atau sekitar 37 juta rupiah. Kondisi ini mendorong banyak investor mengevaluasi ulang eksposur crypto mereka di tengah pergeseran sentimen global.

Arus Keluar ETF dan Faktor Makro Masih Menekan BTC

Dari sisi makro, kondisi sebenarnya cukup mendukung. Inflasi Amerika Serikat menunjukkan tren melandai, dengan data CPI terbaru memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada 2026.

Penurunan real yield biasanya meningkatkan daya tarik Bitcoin sebagai store of value alternatif. Arus dana pada produk ETF justru menunjukkan cerita yang lebih kompleks.

Pada 19 Desember, Bitcoin ETF mencatat arus keluar bersih sebesar $479,1 juta atau sekitar 8 triliun rupiah, sehingga total arus keluar sepanjang Desember mencapai $298,2 juta atau sekitar 5 triliun rupiah.

Sebagai perbandingan, November sebelumnya mencatat arus masuk mencapai $3,47 miliar. Fluktuasi tajam ini menjadi faktor utama yang menahan pergerakan harga Bitcoin dalam fase konsolidasi.

Meskipun dukungan makro tetap kuat, sentimen jangka pendek masih cenderung hati-hati. Investor terus menyesuaikan ekspektasi terhadap interaksi ETF dengan suplai Bitcoin yang terbatas, terutama ketika jumlah BTC yang tersisa untuk ditambang hanya sekitar 1,97 juta koin dari total suplai mendekati 19,96 juta BTC.

Setup Teknikal Menunjukkan Pola Bullish Flag

Dari perspektif teknikal, Bitcoin membentuk pola bullish flag pada chart 4 jam. Area breakout utama berada di sekitar $89.500 atau sekitar 1,5 miliar rupiah.

Apabila level ini ditembus dengan volume yang kuat, ChatGPT-5 memperkirakan pergerakan lanjutan di atas $90.000 dalam jangka pendek.

Saat ini, BTC bergerak dalam rentang $84.000 hingga $95.000 atau sekitar 1,4 miliar sampai 1,59 miliar rupiah. Indikator RSI mulai pulih mendekati level 50, sementara MACD masih berada di zona negatif tetapi menunjukkan arah naik.

Kombinasi sinyal ini mengindikasikan potensi pemulihan momentum dalam waktu dekat. Level $87.000 hingga $88.000 menjadi area krusial yang perlu dipertahankan. Pelemahan dibawah zona ini berisiko menggugurkan skenario bullish jangka pendek.

Volatilitas diperkirakan tetap tinggi seiring pasar mencerna arus keluar ETF dan penyesuaian sentimen pasca libur akhir tahun.

Prediksi ChatGPT-5 untuk Jangka Menengah dan Panjang

Di luar fluktuasi jangka pendek, ChatGPT-5 menilai prospek Bitcoin untuk jangka menengah hingga panjang tetap solid. Berdasarkan ekstrapolasi tren dan keselarasan faktor makro, model ini memproyeksikan harga rata-rata tahunan Bitcoin sebagai berikut.

Tahun Prediksi Harga Bitcoin 2026 $93.067,80 2027 $97.721,19 2028 $102.607,25 2029 $107.737,61 2030 $113.124,49 2031 $118.780,72

Model lain juga menempatkan BTC di sekitar $100.926 pada 2028 dan berpotensi melampaui $116.834 pada 2031. Proyeksi ini sejalan dengan siklus pelonggaran moneter The Fed, pelemahan dolar AS, serta adopsi institusional yang berkelanjutan.

Untuk jangka sangat dekat, harga Bitcoin diperkirakan bergerak di kisaran $87.195 pada 24 Desember dan sekitar $87.534 pada 22 Januari 2026. Pola ini mengindikasikan pergerakan sideways hingga muncul katalis makro yang lebih kuat.

Reli Emas dan Perak Menarik Kembali Minat Safe Haven

Emas kembali menjadi sorotan sebagai aset lindung nilai. Harga emas melonjak ke $4.481 per ons, naik lebih dari 1% dalam satu hari. Perak juga mencatat kenaikan signifikan, melampaui $69,56 per ons dan menandai salah satu reli terkuat sejak 2020.

Lonjakan logam mulia ini mencerminkan meningkatnya permintaan safe haven secara global. Meski demikian, banyak investor muda dan pelaku pasar dengan profil risk-on justru melirik aset digital alternatif yang menawarkan potensi imbal hasil lebih agresif dibandingkan pasar tradisional yang bergerak lambat.

Bitcoin Hyper Menguat Saat Bitcoin Berkonsolidasi

Di tengah konsolidasi Bitcoin, arus modal baru mulai mengalir ke proyek tahap awal seperti Bitcoin Hyper ($HYPER). Dengan harga $0.013465 per token, proyek ini telah mengumpulkan dana lebih dari $29,7 juta atau sekitar 497 miliar rupiah dan semakin dekat dengan target di $30 juta yang akan memicu kenaikan harga otomatis.

ChatGPT-5 menilai Bitcoin Hyper berpotensi diuntungkan dari rotasi modal ini. Investor tahap awal yang menargetkan potensi 5x hingga 10x cenderung menganggap Bitcoin sudah terlalu matang untuk memberikan lonjakan agresif dalam waktu singkat.

Status presale crypto serta timing pasarnya memberikan ruang upside yang lebih luas ketika Bitcoin masih mencerna dinamika makro Bagi investor yang ingin memahami potensi jangka panjang proyek ini, pembahasan mengenai prediksi harga Bitcoin Hyper menjadi salah satu referensi penting untuk menilai skenario pertumbuhan ke depan.

Panduan cara beli Bitcoin Hyper juga banyak dicari, terutama karena presale semakin mendekati fase akhir. Informasi terbaru tersedia melalui akun X (Twitter) resmi dan kanal Telegram komunitas, serta detail lengkap dapat ditemukan langsung di situs resmi Bitcoin Hyper.

Melihat kombinasi faktor makro, teknikal, dan pergeseran minat investor, Bitcoin tetap berada di jalur konstruktif meskipun volatilitas jangka pendek belum mereda.

Pada saat yang sama, proyek presale dengan utilitas yang jelas seperti Bitcoin Hyper muncul sebagai alternatif menarik bagi investor yang mencari peluang lebih agresif di tengah fase konsolidasi pasar.

