AXS melonjak 200% usai pengumuman sistem reward bAXS yang menahan suplai dan menekan aktivitas bot secara signifikan.

Prediksi harga Axie Infinity tetap bullish selama AXS bertahan di atas $2, dengan target $3–$3,50 jika tembus resistance $2,95.

Supply shock AXS terjadi karena bAXS tidak tradable bebas, membuat distribusi reward tidak langsung menjadi tekanan jual pasar. .

Pergerakan AXS kembali mencuri perhatian setelah reli menembus area $2,9. Di tengah volatilitas yang masih tinggi, prediksi harga Axie Infinity jadi topik yang banyak dicari karena bisa memberi gambaran arah tren dan level penting berikutnya.

Dalam ulasan ini, kita bahas apa yang memicu lonjakan—mulai dari dorongan teknikal, arus volume, hingga psikologi pasar—serta area support-resistance yang layak dipantau sebelum mengambil keputusan.

Lonjakan AXS dan Dampaknya ke Pasar Kripto

Reli AXS terjadi sangat cepat setelah tim Axie Infinity mengumumkan perubahan besar pada mekanisme pemain mendapatkan reward, sehingga prediksi harga Axie Infinity ikut menjadi sorotan.

Dalam beberapa hari, AXS dilaporkan melesat lebih dari 200% dan sempat bergerak di kisaran $2,75, dengan volume perdagangan 24 jam sekitar $681,9 juta. Kenaikan setajam ini biasanya dipicu kombinasi kabar fundamental yang kuat dan reaksi spekulatif pasar yang mengejar momentum.

Lunacians, we are on the verge of a massive evolution in how we secure our digital nation. bAXS (Bonded AXS) is backed 1:1 by AXS, and designed to keep value circulating within our ecosystem and rewarding our citizens. This is the start of a transformative year for Axie… pic.twitter.com/rpqAt1DZ1G — Axie Infinity (@AxieInfinity) January 17, 2026

Pemicu utamanya datang dari pernyataan co-founder Axie Infinity, Jeffery “Jihoz” Zirlin, yang menjelaskan bahwa musim baru akan membawa skema insentif berbeda. Reward AXS akan dialihkan menjadi versi “bonded” bernama bAXS yang nilainya dipatok 1:1 terhadap AXS.

Bedanya, bAXS tidak bisa diperjualbelikan bebas atau ditransfer seperti AXS pada sistem lama. Token ini tetap punya fungsi di dalam ekosistem, seperti untuk breeding, evolving, serta staking, sehingga lebih mendorong penggunaan jangka panjang ketimbang sekadar jual-beli cepat.

Tujuan perubahan ini adalah memberi keuntungan lebih adil bagi pemain yang bertahan lama sekaligus menekan aktivitas bot. Setelah pengumuman pada 14 Januari, harga langsung merespons agresif.

Saat ini AXS masih bertahan di atas $2,70, namun sempat tertahan di resistance $2,90. Sejumlah analis memantau area support sekitar $2,50 karena mulai terlihat potensi ambil untung jangka pendek saat suplai menumpuk.

Apa yang Memicu Reli Axie Infinity (AXS)?

Pergerakan naik AXS belakangan ini banyak dikaitkan dengan perubahan besar pada sistem reward di dalam game, sehingga prediksi harga Axie Infinity ikut terdorong ke arah bullish.

Pembaruan ini dirancang untuk memperbaiki pengalaman pemain “asli” dalam jangka panjang, menekan aktivitas bot, dan membuat ekonomi in-game lebih sehat—faktor yang sering dianggap pasar sebagai sinyal fundamental positif.

This year we'll be transitioning $AXS rewards in @AxieInfinity into an app token version of AXS (bAXS) This token will be able to spent in Axie core and staked. The twist is that we'll be integrating Axie reputation, the Axie score, into the selling mechanic. There will be a… pic.twitter.com/syBwMnFRz8 — Jihoz.ron (@Jihoz_Axie) January 14, 2026

Sejak musim baru yang dirilis pada 21 Januari, pemain tidak lagi mendapat AXS yang bisa langsung diperjualbelikan hanya karena bermain. Sebagai gantinya, reward kini diberikan dalam bentuk bonded AXS (bAXS), token yang nilainya dipatok 1:1 terhadap AXS, tetapi tetap “terkunci” di dalam ekosistem.

bAXS bisa dipakai untuk fitur inti seperti breeding, evolving, ascending Axies, hingga staking. Namun untuk sementara, pemindahan antar akun dilarang, sehingga praktik farming oleh bot jadi jauh lebih sulit.

Menariknya, pemegang bAXS yang ingin “mencairkan” juga akan dikenai biaya variatif, bergantung pada Axie score. Artinya, pemain bereputasi tinggi berpotensi membayar fee lebih ringan dibanding akun yang hanya mengejar cuan cepat atau terindikasi menyalahgunakan sistem.

Secara strategi, ini menandai pergeseran: dari model yang mengejar payout jangka pendek menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, berorientasi gameplay, dan mendorong komitmen pemain jangka panjang.

Supply Shock AXS di Tengah Pasar yang Lesu

Di saat pasar kripto secara umum masih tertekan setelah tren turun tajam, AXS justru bergerak berlawanan arah.

Situasi ini membuat prediksi harga Axie Infinity kembali ramai dibahas, karena reli AXS dinilai bukan sekadar ikut-ikutan sentimen pasar, melainkan ditopang faktor suplai. Minat investor muncul lagi seiring ekspektasi bahwa jumlah AXS baru yang masuk ke pasar akan berkurang dalam waktu dekat.

Sepanjang 2025, Axie Infinity disebut telah mendistribusikan AXS bernilai lebih dari US$23 juta kepada pemain. Namun, perubahan mekanisme reward membuat distribusi berikutnya tidak lagi “mengalir” ke pasar seperti sebelumnya.

Reward kini banyak berbentuk bAXS yang tidak bisa diperdagangkan bebas, sehingga token hasil bermain tidak langsung menjadi tekanan jual.

Jika pasokan yang beredar melambat sementara permintaan meningkat, efeknya bisa menyerupai supply shock: suplai menyusut, perebutan likuiditas makin ketat, dan harga terdorong naik.

Respons komunitas juga terlihat positif. Apresiasi terhadap skema baru tersebut ikut memulihkan perhatian terhadap AXS setelah periode pelemahan panjang sejak mencapai puncak harga pada November lalu.

Meski begitu, pelaku pasar tetap memantau apakah momentum ini cukup kuat untuk berlanjut, atau hanya lonjakan sesaat sebelum profit taking kembali mendominasi.

Prediksi Harga Axie Infinity: AXS Masih Kuat, tetapi Rawan Koreksi

Setelah lonjakan parabolik terakhir, AXS terlihat berubah menjadi sangat bullish. Dalam skenario prediksi harga Axie Infinity yang optimistis, tren naik berpeluang berlanjut jika harga mampu bertahan stabil di atas $2.

Area ini sering dibaca sebagai “pondasi” psikologis; selama tidak jebol, target lanjutan seperti $3 hingga $3,50 masih masuk radar. Meski begitu, saat reli terlalu cepat, koreksi karena aksi ambil untung jangka pendek biasanya sulit dihindari.

Dari sudut pandang teknikal, perhatian terbesar ada pada area resistance sekitar $2,95 yang bertepatan dengan zona suplai jangka pendek. Jika harga sanggup menembus level tersebut disertai volume yang meyakinkan, peluang menuju target lokal $3,50 akan terbuka lebih lebar dan pergerakan bisa mengarah ke high baru.

Namun sebelum konfirmasi itu terjadi, posisi masih bullish tetapi potensi pullback sebaiknya jadi pertimbangan utama—terutama bagi trader yang masuk terlambat saat euforia sedang tinggi.

Di level harga sekarang, struktur tren memang masih positif, tetapi tekanan jual di pasar kripto yang lebih luas bisa menjadi titik ujian.

Jika dorongan FOMO mulai mereda dan AXS turun lagi ke bawah $2, struktur bullish berisiko batal. Bahkan, penurunan di bawah $1,50 dapat memangkas sebagian besar kenaikan dan berpotensi menghapus reli dalam beberapa pekan ke depan.

Secara keseluruhan, AXS masih menjadi salah satu crypto terbaik untuk dibeli sekarang, meskipun para trader harus lebih berhati-hati.

