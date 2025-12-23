Key Notes

Bitcoin tetap stabil di $88.000 meski tekanan teknikal dan sinyal makro saling bertabrakan.

Coinbase, Metaplanet, dan Ghana memberi dorongan struktural terhadap adopsi crypto global.

PEPENODE muncul sebagai proyek presale yang menjanjikan di tengah stagnasi pasar besar. .

Menjelang penutupan tahun, harga Bitcoin bergerak di sekitar $88.000 atau sekitar Rp1,47 miliar, berhadapan dengan dinamika pasar yang unik, diwarnai oleh ekspansi korporasi, inovasi institusional, dan kejelasan regulasi.

Langkah Coinbase ke sektor prediction market, strategi baru Metaplanet untuk menarik investor institusi lewat saham dividen, serta legalisasi crypto di Ghana memberi narasi jangka panjang yang kuat. Di sisi teknikal, BTC masih terkurung dalam pola descending channel yang bisa mengarah pada pergerakan eksplosif berikutnya. Kombinasi permintaan struktural dan sinyal teknikal kritis menempatkan Bitcoin di titik infleksi yang menentukan.

Coinbase Masuk Prediction Market, Ekspansi yang Tidak Biasa

Coinbase, bursa crypto terbesar di AS, resmi mengumumkan rencana akuisisi The Clearing Company, perusahaan prediction market yang memungkinkan pengguna memperdagangkan kontrak berbasis hasil dunia nyata dari pemilu hingga data ekonomi.

Langkah ini memperluas cakupan Coinbase dari sekadar perdagangan spot ke produk keuangan berbasis peristiwa, dan memperkuat posisi bersaing dengan Robinhood maupun Interactive Brokers.

Beberapa pihak menyambut baik langkah ini sebagai diversifikasi yang cerdas, sementara lainnya melihat potensi tantangan regulasi karena prediction market dianggap mirip dengan taruhan daring.

Minat terhadap produk semacam ini meningkat signifikan sejak pemilu AS 2024. Jika akuisisi rampung pada Januari 2026, maka ini akan menjadi pembelian kesembilan Coinbase tahun ini dan menandai dukungan jangka panjang terhadap ekosistem crypto.

Metaplanet Perkenalkan Saham Dividen Berbasis Bitcoin

Metaplanet, perusahaan Jepang yang dikenal sebagai salah satu pemegang Bitcoin institusional terbesar, meluncurkan saham preferen Class A dan Class B dengan skema dividen untuk menarik investor global.

Class A menawarkan dividen bulanan yang mengambang, sementara Class B memberi dividen kuartalan dengan fitur perlindungan investor seperti opsi buyback.

Dengan kepemilikan lebih dari 30.823 BTC senilai sekitar $2,75 miliar atau setara Rp46,1 triliun, Metaplanet memberi eksposur Bitcoin secara tidak langsung kepada investor institusi, tanpa perlu repot menyimpan langsung aset crypto tersebut. S

trategi ini dinilai mampu memperluas adopsi Bitcoin dalam lingkup perusahaan besar.

Ghana Legalkan Crypto, Membuka Babak Baru Regulasi Afrika

Bank Sentral Ghana resmi mengesahkan Undang-Undang Virtual Asset Service Providers yang mengatur lisensi dan operasional bursa crypto, sekaligus memastikan bahwa penggunaan crypto tidak lagi memicu kriminalisasi.

Gubernur Johnson Asiama menyebut kebijakan ini sebagai langkah besar dalam meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat inovasi keuangan digital.

Langkah Ghana ini memperkuat posisinya sebagai salah satu pasar crypto terkuat di Afrika Sub-Sahara dan menegaskan tren global bahwa regulasi yang jelas mendorong adopsi crypto yang lebih luas. Bagi Bitcoin, ini berarti permintaan dari emerging market semakin solid.

Prediksi Harga Bitcoin – Uji Support $88.000 di Tengah Tekanan Teknikal

Secara teknikal, crypto terbaik ini masih berada dalam pola descending channel yang terbentuk sejak akhir November. Harga saat ini masih berada di area konsolidasi dengan resistance di 50-EMA $88.400 atau sekitar Rp1,48 miliar dan 100-EMA di kisaran $89.000 atau Rp1,49 miliar.

Tekanan jual mulai melemah, dan candle pada grafik 4 jam menunjukkan keseimbangan antara buyer dan seller.

Support kuat bertahan di sekitar $84.500 atau Rp1,41 miliar. Jika harga berhasil menembus $90.500–$91.000, maka BTC berpotensi melanjutkan reli menuju $94.200 bahkan $98.000 .

Namun jika support gagal dipertahankan, maka koreksi ke $80.600 (Rp1,35 miliar) bisa terjadi. Pasar saat ini menunggu pemicu baru untuk keluar dari fase kompresi ini.

