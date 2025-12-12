Key Notes

Harga Bitcoin menguat bersamaan dengan emas dalam 24 jam terakhir.

Prediksi harga Bitcoin dan emas masih cukup bullish, dengan ChatGPT memprediksi BTC menuju $100.000 dan emas ke $4.050.

Bitcoin Hyper (HYPER) segera beralih ke tahap presale baru setelah mengumpulkan lebih dari $29,3 juta.

Prediksi harga Bitcoin menurut ChatGPT adalah kenaikan akan berlanjut setelah BTC berhasil menembus level $92.500 pada 12 Desember. Menariknya, kenaikan ini terjadi secara bersamaan dengan lonjakan harga emas yang mencetak rekor baru di atas $4.300 per ons.

Kenaikan serentak pada aset safe-haven dan kripto ini membuat investor mengamati ke mana momentum modal akan bergerak selanjutnya. Selain aset utama, alternatif baru seperti Bitcoin Hyper juga menarik perhatian, terutama menjelang kenaikan harga presale yang terjadwal.

Bitcoin Tembus $92K, Momentum Teknikal Terjaga untuk Prediksi Harga Bitcoin yang Bullish

Bitcoin kembali menunjukkan kekuatan dengan kenaikan 2,55% dalam 24 jam terakhir, mencapai $92.576. Kenaikan ini didukung oleh kapitalisasi pasar yang solid di angka $1,84 triliun, yang menandakan retensi modal yang kuat meskipun pasar volatile.

Pasokan beredar BTC yang kini mencapai 19,96 juta juga semakin mendekati batas maksimal 21 juta, sebuah faktor deflasi fundamental.

Meskipun volume perdagangan harian sedikit menurun (8,98%), momentum teknikal masih bertahan. Model analisis, termasuk yang disarankan oleh ChatGPT, menunjukkan bahwa zona resistensi berikutnya kemungkinan besar akan muncul di sekitar $95.000. Level ini menjadi “langit-langit” psikologis sebelum tantangan besar $100K.

Jika harga mampu bertahan di level saat ini selama 48 jam ke depan, prediksi harga Bitcoin menempatkan probabilitas 60% untuk menguji $96.800 dalam seminggu. Indikator RSI juga menunjukkan ruang yang cukup untuk kenaikan lebih lanjut.

Menariknya, rasio volume terhadap kapitalisasi pasar berada di 3,43%, yang dianggap sebagai “akumulasi moderat.” Analis menekankan, jika rasio ini melonjak di atas 4,5% tanpa diiringi kenaikan harga, itu bisa menjadi sinyal adanya distribusi atau aksi jual besar-besaran, yang patut diwaspadai investor.

Harga Emas Lampaui $4.300: Narasi yang Sejajar dengan Kripto

Pada hari yang sama, emas menunjukkan performa luar biasa, melonjak 0,80% dan mencapai $4.316,18 per ons, dengan lonjakan intraday menyentuh $4.320,13. Logam mulia ini terus menarik minat di tengah kekhawatiran makroekonomi global yang meluas.

Menariknya, reli emas ini tampaknya mencerminkan pergerakan Bitcoin alih-alih mengimbanginya, sebuah tren yang semakin intensif sepanjang tahun 2025.

Model AI seperti ChatGPT memprediksi bahwa dorongan naik pada harga emas mungkin tidak sekuat momentum Bitcoin. Namun, ChatGPT menilai $4.350 sebagai batas atas yang dapat dicapai pada akhir tahun jika ketidakstabilan mata uang global terus berlanjut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa emas tidak lagi hanya berfungsi sebagai lindung nilai (hedge) tradisional.

ChatGPT juga menyoroti sifat pasar emas yang semakin algoritmik, didorong oleh arus masuk ETF dan strategi lindung nilai harga spot, mirip dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi harga Bitcoin saat ini.

ChatGPT Ramal Divergensi BTC akan Segera Terjadi

Secara historis, emas dan Bitcoin cenderung bergerak berlawanan, terutama saat terjadi perubahan kebijakan moneter. Namun, ChatGPT memprediksi bahwa reli ganda yang terjadi saat ini hanyalah anomali korelasi yang bersifat sementara.

Model AI tersebut memperkirakan bahwa paling cepat Januari mendatang, akan terjadi pemisahan pergerakan, di mana salah satu skenario berikut akan terjadi:

Bitcoin (BTC) akan melepaskan diri dan menuju harga enam digit ($100.000 ke atas). Emas akan mundur kembali ke level $4.150 karena aset berisiko mulai mendominasi.

Berdasarkan data sentimen dan aliran modal, AI lebih mendukung Bitcoin sebagai pemain dominan dalam jangka pendek.

ChatGPT menghitung probabilitas 70% bahwa BTC akan mengungguli emas lebih dari 5% dalam 10 hari perdagangan ke depan. Salah satu alasan utama prediksi ini adalah pertumbuhan aliran spekulatif di pasar kripto, terutama yang menuju altcoin baru.

