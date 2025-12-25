Key Notes

Harga Bitcoin tetap dalam konsolidasi sehat di sekitar $87.400 meskipun emas dan perak mencetak rekor.

Struktur teknikal BTC membentuk falling flag yang berpotensi bullish jika menembus $88.600.

Maxi Doge menonjol dengan branding kuat, staking 71% APY, dan $4,3 juta dana presale yang menandakan minat tinggi dari investor ritel. .

Harga Bitcoin kini bergerak di sekitar $87.400 atau setara Rp1,46 miliar, mencatat kenaikan tipis 0,8% dalam 24 jam terakhir. Peningkatan ini terjadi di tengah reli tajam pada komoditas logam mulia, terutama emas dan perak.

Dengan kapitalisasi pasar sebesar $1,74 triliun dan volume perdagangan harian mencapai $21,7 miliar, Bitcoin tetap berada di posisi teratas sebagai aset digital dominan. Meskipun belum kembali ke puncak Desember di $94.600, konsolidasi harga saat ini lebih mencerminkan penyesuaian sehat ketimbang sinyal pelemahan tren.

Emas dan Perak Cetak Rekor Baru

Pasar global menunjukkan kepekaan tinggi terhadap sinyal debasement aset dan pertumbuhan utang negara. Kondisi ini kembali memperkuat narasi bahwa Bitcoin adalah aset lindung nilai makro, bukan sekadar instrumen spekulatif.

Harga emas dan perak mencatatkan level tertinggi baru dan mendorong perubahan sentimen di lintas pasar. Kontrak emas untuk Februari ditutup di sekitar $4.506 setelah sempat menyentuh rekor $4.530, sementara harga spot stabil di sekitar $4.491 atau sekitar Rp75 juta.

Perak bahkan mencatat pergerakan lebih agresif, dengan kenaikan lebih dari 4% pada kontrak berjangka dan harga spot bertahan di atas $71. Lonjakan ini didorong oleh sejumlah faktor makro, termasuk:

Kekhawatiran terhadap gelembung pasar saham berbasis AI

Ketidakpastian arah kebijakan moneter AS ke depan

Kecemasan meningkatnya risiko pelemahan nilai mata uang fiat jangka panjang

Investor senior melihat potensi lanjutan reli pada emas jika tren utang global tidak dikendalikan. Pola historis menunjukkan kondisi ini biasanya juga menjadi pendorong naiknya permintaan terhadap aset lindung nilai alternatif seperti Bitcoin.

Struktur Teknikal BTC Masih Konstruktif

Secara teknikal, prediksi harga Bitcoin pada grafik 4 jam masih menampilkan pola bearish ringan. BTC masih bergerak dalam descending channel, mencerminkan aksi ambil untung yang terkendali.

Saat ini, harga berfluktuasi di sekitar zona pivot $87.800, yang sebelumnya berulang kali menjadi titik support dan resistance.

Meskipun BTC masih berada di bawah EMA 50 ($87.980) dan EMA 100 ($88.610), tekanan jual telah melambat. Pola candlestick memperlihatkan spinning tops dan doji, tanda ketidakpastian arah.

RSI yang berada di level 46 mulai stabil dan menjauh dari zona oversold, mengisyaratkan potensi pembalikan tren dalam waktu dekat.

Secara struktural, pola saat ini menyerupai falling flag, yang secara historis kerap mendahului breakout ke atas.

Outlook: Konsolidasi Sebelum Ekspansi

Jika BTC berhasil menembus level $88.600, ruang kenaikan menuju $90.500 dan $92.650 akan terbuka. Kemungkinan retest level $94.600 juga semakin realistis.

Sebaliknya, kegagalan menembus level penting ini bisa membawa harga kembali ke $86.300 atau bahkan $83.800 sebagai support yang lebih kuat.

Selama BTC bertahan di atas batas bawah channel, struktur keseluruhan masih mengindikasikan kelanjutan tren ketimbang breakdown.

Jika arus dana defensif terus mengalir ke emas dan perak, Bitcoin bisa menjadi tujuan berikutnya seiring rotasi modal ke aset dengan pasokan terbatas.

Maxi Doge: Meme Coin yang Dibangun untuk Hype Maksimal

Di tengah fase konsolidasi crypto, Maxi Doge (MAXI) hadir sebagai proyek meme coin yang sedang meledak popularitasnya.

Dengan lebih dari $4,3 juta atau sekitar Rp71,9 miliar dana presale yang telah terkumpul, MAXI menjadi salah satu token komunitas paling menonjol tahun ini.

Proyek presale crypto ini menggabungkan branding maskot yang ikonik dengan fitur interaksi komunitas, mulai dari kompetisi ROI hingga event berhadiah yang berlangsung tanpa henti.

Sosok maskot yang digambarkan sebagai anjing kekar pecinta leverage telah memperkuat identitas Maxi Doge sebagai meme coin dengan karakter kuat.

Pemegang token $MAXI juga bisa melakukan staking dan memperoleh reward harian berbasis smart contract, sekaligus mendapat akses ke event eksklusif dan kemitraan komunitas.

Fitur staking ini memberikan dimensi earning pasif, yang menjaga partisipasi holder tetap tinggi dalam ekosistem proyek.

Harga token saat ini berada di $0.0002750. Dengan kenaikan harga presale yang sudah dijadwalkan, permintaan terhadap MAXI terus meningkat.

Proyek ini bukan hanya dibangun dengan hype dan identitas, tapi juga ditopang oleh strategi keterlibatan komunitas yang aktif dan berkelanjutan.

Bagi investor yang ingin masuk lebih awal, silakan pelajari cara beli Maxi Doge langsung di situs resmi proyek. Anda juga bisa mengikuti perkembangan dan diskusi komunitas melalui akun X (Twitter) dan channel Telegram mereka.

Untuk informasi lebih lanjut, pastikan juga membaca prediksi harga Maxi Doge dan roadmap proyek yang sedang berjalan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.