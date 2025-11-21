Key Notes

Bitcoin anjlok parah ke $83.801 dipicu kecemasan FOMC The Fed, menghilangkan optimisme pemotongan suku bunga.

BTC alami "death cross" (EMA 50/200) dan breakdown teknis di bawah $89.000, mengancam uji support $75.000.

Peluang pemotongan suku bunga menipis, membuat investor berotasi mencari peluang pada altcoin baru seperti Bitcoin Hyper. .

Prediksi harga Bitcoin menjadi suram setelah BTC anjlok parah ke $83.801, terkoreksi 8,8% dalam 24 jam. Pelemahan ini dipicu oleh kecemasan menjelang pertemuan FOMC The Fed. Peluang pemotongan suku bunga menipis, memaksa bulls Bitcoin bertahan.

Sentimen pasar berbalik drastis, mencium aroma bear market dan menyentuh titik terendah tahunan. Semua menanti langkah The Fed, yang akan sangat memengaruhi arah kripto. Menariknya, altcoin baru seperti Bitcoin Hyper justru menarik perhatian investor yang mencari peluang baru di tengah ketidakpastian pasar.

Kekhawatiran FOMC Memicu Keruntuhan Teknis Struktur Harga Bitcoin

Penurunan tajam harga Bitcoin (BTC) di bawah level $89.000 bukan sekadar koreksi biasa; ini adalah kerusakan teknis yang signifikan pada strukturnya.

Dalam enam hari terakhir, BTC diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 365 hari (365-day moving average), sebuah level dukungan jangka panjang yang sangat krusial dalam fase konsolidasi yang didorong oleh faktor makroekonomi.

Diperparah lagi, EMA 50-hari secara resmi telah memotong di bawah EMA 200-hari. Formasi teknis ini dikenal sebagai “death cross” – sinyal bearish historis yang sering menandakan potensi tren turun jangka panjang.

Pola ini sukses membuat cemas para trader jangka pendek dan investor yang khawatir dengan prediksi harga Bitcoin ke depan. Data on-chain juga menunjukkan adanya peningkatan tekanan jual dari para penambang dan pemegang jangka pendek (kategori short-term holder).

Menurut data TradingView, zona dukungan (support) berikutnya berada di sekitar $75.000. Analis pasar kripto terkemuka seperti Benjamin Cowen berpendapat bahwa level ini bisa menjadi titik terendah terakhir (final dip) sebelum BTC memulai reli makro barunya. Namun, ini hanya akan terjadi jika Bitcoin mampu menemukan dukungan kuat dalam waktu satu minggu ke depan.

“Waktu bagi Bitcoin untuk memantul, jika siklusnya belum berakhir, akan dimulai dalam satu minggu ke depan,” ujar Cowen.

Ia menekankan bahwa kegagalan untuk merebut kembali SMA 200-hari dapat memicu penurunan harga lebih lanjut, meskipun rebound yang lebih besar masih mungkin terjadi pada paruh kedua tahun 2025.

Jika pemantulan ini gagal terwujud dalam waktu dekat, probabilitas BTC mencapai level tertinggi makro yang lebih rendah akan meningkat, sebuah skenario bearish yang mengisyaratkan bahwa siklus bull run mungkin telah mencapai puncaknya lebih cepat dari perkiraan.

Prediksi Harga Bitcoin: Peluang Pemangkasan Suku Bunga Menguap, Optimisme Pasar Merosot

Optimisme pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember telah runtuh. Peluang pemotongan yang sebelumnya diperkirakan sebesar 67% kini anjlok drastis menjadi hanya 33% menurut data CME FedWatch.

Penurunan drastis ini dipicu oleh dua faktor utama: pernyataan hawkish dari notulen The Fed terbaru dan kekosongan data tenaga kerja AS yang penting akibat penundaan. Ketidakpastian data makro ini menambah keraguan terhadap kesehatan ekonomi riil.

Terdapat divergensi besar di pasar prediksi; Kalshi dan Polymarket masih mempertahankan peluang pemotongan di atas 65%, jauh di atas CME. Perbedaan ini mencerminkan kebingungan mendalam yang berimbas pada prediksi harga Bitcoin.

Notulen rapat The Fed juga menunjukkan komite yang terbelah: sebagian ingin memangkas suku bunga, sementara yang lain menuntut perlambatan inflasi substansial terlebih dahulu. Tanpa arahan yang jelas dan terpadu, trader makro menarik diri, dan aset berisiko tinggi seperti Bitcoin serta saham teknologi menjadi korban utama ketidakpastian ini.

Kebijakan Makro Menentukan Arah: Prediksi Harga Bitcoin dalam Ketidakpastian

Secara historis, Bitcoin sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan suku bunga. Pada tahun 2019, BTC memulai pemulihan besar saat The Fed, ECB, dan PBOC secara serentak mengadopsi kebijakan moneter yang lebih longgar.

Kemudian, pada tahun 2020, pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin memang sempat memicu koreksi jangka pendek, namun langkah ini justru membuka jalan bagi reli dahsyat yang melambungkan harga Bitcoin dari $5.000 hingga mencapai puncaknya di $69.000 pada akhir tahun 2021.

Katalis positif semacam itu kini terasa jauh. Lingkungan pasar saat ini didominasi oleh kekhawatiran inflasi, keterbatasan data makroekonomi, dan sikap hati-hati anggota The Fed yang enggan mengulang pelonggaran cepat seperti tahun 2020.

Akibatnya, narasi bullish yang dibangun di sekitar pemotongan suku bunga mulai retak, memengaruhi prediksi harga Bitcoin.

Ketiadaan data yang segar semakin menambah tekanan. “Tanpa data inflasi dan tenaga kerja terbaru, The Fed pada dasarnya ‘terbang buta’ menuju pertemuan Desember,” ujar seorang analis.

“Hal ini sangat buruk bagi kripto, karena ketidakpastian adalah racun bagi aset berisiko.”

Departemen Tenaga Kerja AS telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan merilis data nonfarm payrolls (NFP) Oktober, menciptakan jurang data makro terlama dalam sejarah AS baru-baru ini. Situasi ini membuat trader Bitcoin kehilangan petunjuk makro yang jelas, dan setiap lilin merah (penurunan harga) memperkuat tekanan bearish.

Pasar Prediksi Terpecah: Volatilitas Kripto Mencekik Likuiditas

Pasar prediksi kebijakan The Fed saat ini menampilkan gambaran yang sangat bertentangan, memicu volatilitas ekstrem di pasar kripto.

Kalshi menaruh probabilitas 70% untuk pemotongan suku bunga di bulan Desember.

Polymarket serupa, dengan peluang 67%.

Namun, CME FedWatch menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, hanya 30%.

Perbedaan yang besar ini mencerminkan tingginya ketidakpastian makroekonomi global. Apalagi, prediksi harga Bitcoin kini banyak mengarah pada tren penurunan (breakdown) setelah keruntuhan teknis di level $89.000, seperti yang diindikasikan oleh death cross yang baru-baru ini terbentuk.

Secara historis, The Fed yang hawkish atau mempertahankan suku bunga akan menekan aset berisiko. Jika The Fed mengejutkan pasar dengan pemotongan suku bunga, BTC berpotensi pulih dengan cepat, seperti yang terjadi pada beberapa momen historis pelonggaran kebijakan.

Namun, jika The Fed memutuskan menahan suku bunga, tren penurunan harga Bitcoin bisa semakin intensif, berpotensi menguji ulang level dukungan krusial di wilayah $75.000 menjelang akhir tahun. Inilah skenario yang dihindari oleh investor di tengah minimnya katalis positif lainnya.

Rotasi Modal Panik: Investor Beralih ke Bitcoin Hyper

Di tengah kegagalan BTC mempertahankan level kunci, salah satu dari daftar coin baru terus mencuri perhatian. Bitcoin Hyper ($HYPER), sebuah jaringan layer-2 untuk Bitcoin yang dibangun di atas Solana Virtual Machine (SVM), menunjukkan pertumbuhan signifikan, di mana presale telah mengumpulkan lebih dari $28,2 juta atau sekitar Rp471 miliar.

Token ini memanfaatkan nama BTC, menawarkan harga masuk yang sangat rendah, $0.013305, sebuah strategi yang sukses pada beberapa proyek altcoin tahun ini.

Dengan sentimen prediksi harga Bitcoin yang terus melemah akibat kekhawatiran kebijakan The Fed, banyak trader ritel mencari peluang asymmetric upside di proyek crypto presale terbaik. Mereka mengejar momentum tinggi di aset berisiko.

Jika BTC terus stagnan, pergerakan besar berikutnya di pasar kripto kemungkinan datang dari alternatif high-risk, high-reward seperti Bitcoin Hyper. Investor melihatnya sebagai cara cepat mencari keuntungan di tengah ketidakpastian pasar kripto yang lebih luas.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.