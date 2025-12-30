Key Notes

Aktivitas jaringan Cardano terus menurun meskipun harga ADA masih bertahan di atas support.

Bitcoin Hyper menunjukkan pertumbuhan kuat di tengah kondisi pasar yang lesu dengan presale $29,7 juta.

Fitur staking 39% APY membuat Bitcoin Hyper lebih menarik bagi investor jangka panjang saat ini. .

Menjelang pergantian tahun, Cardano (ADA) belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan signifikan. Aktivitas di ekosistemnya cenderung sepi, bahkan banyak penggemar mulai menganggap tweet acak dari Charles Hoskinson sebagai satu-satunya bentuk pembaruan. Harga ADA saat ini mencerminkan kondisi jaringan yang stagnan, dengan data on-chain yang terus menurun sepanjang tahun.

Jumlah alamat aktif harian hanya berkisar 22 ribu, jauh lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa partisipasi pengguna terhadap blockchain Cardano terus merosot tanpa ada metrik fundamental yang membaik secara nyata.

Aktivitas On-Chain Cardano Terus Menurun

Sepanjang 2025, ekosistem Cardano belum mencatatkan kemajuan yang signifikan. Hampir seluruh indikator utama justru mengalami penurunan. Total value locked (TVL) di jaringan Cardano anjlok hingga 77% sejak Desember 2024.

Penurunan ini mencerminkan minimnya minat pengguna terhadap protokol DeFi yang berbasis Cardano. Pasokan stablecoin juga berkurang, sementara volume transaksi di DEX yang beroperasi di jaringan ini mengalami penurunan drastis.

Kondisi ini membuat banyak pihak menyebut Cardano sebagai “ghost chain” karena minimnya aktivitas pengguna yang berarti. Secara teknikal, grafik harga pun menunjukkan pola yang kurang meyakinkan.

Walaupun belum benar-benar menembus support utama, sinyal penguatan masih belum terlihat jelas. Situasi ini mendorong komunitas untuk mulai mempertanyakan arah pengembangan jangka panjang Cardano, terutama di tengah ketatnya persaingan antar ekosistem Layer-1.

Prediksi Harga ADA: Mampukah Menutup Tahun di Atas $0,40?

Meskipun performa on-chain sedang lesu, analisis teknikal menunjukkan satu sinyal positif. Harga ADA masih bertahan di atas support 14 bulan pada kisaran $0,34.

Setelah sempat menyentuh level ini, harga memantul kembali dan mencoba keluar dari pola descending channel yang selama ini membatasi pergerakan.

Indikator RSI saat ini berada di level netral, sekitar 48, yang membuka kemungkinan untuk terjadi pergerakan naik menuju resistance $0,40. Meskipun demikian, pasar secara keseluruhan masih berada dalam fase ranging, yang membatasi potensi breakout besar dalam jangka pendek.

Selama pengembangan rantai Midnight belum memberikan pengaruh nyata terhadap aktivitas jaringan utama, banyak trader lebih memilih untuk mencari alternatif lain dengan prospek upside yang lebih cepat dan menjanjikan. Salah satu nama yang mulai diperbincangkan dalam konteks ini adalah Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Infrastruktur Lebih Siap, Potensi Lebih Jelas

Ketika Cardano terus berjuang mempertahankan relevansi dan adopsi, proyek seperti Bitcoin Hyper ($HYPER) justru mulai menarik perhatian komunitas.

Proyek ini bergerak tanpa banyak sorotan namun secara konsisten menunjukkan pertumbuhan melalui akumulasi dan pembangunan infrastruktur. Strategi ini sering kali menjadi pola umum bagi proyek pemenang yang terbentuk sejak fase awal siklus pasar.

Bitcoin Hyper memang dirancang untuk fase transisi seperti saat ini. Ketika altcoin besar seperti ADA stagnan dan narasi pasar melemah, investor biasanya mulai mengalihkan modal mereka ke proyek dengan potensi upside tinggi dan struktur distribusi yang efisien.

Proyek semacam ini tidak menunggu konfirmasi teknikal untuk memicu rotasi modal. Bitcoin Hyper telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $29,7 juta atau sekitar Rp497 miliar dari fase presale.

Struktur ini mengindikasikan tingkat kepercayaan yang tinggi meskipun kondisi pasar sedang tidak bergairah. Salah satu daya tarik utama proyek ini adalah imbal hasil staking yang ditawarkan, mencapai 39% APY, mendorong investor jangka panjang untuk berpartisipasi sejak awal dan memperkecil tekanan jual.

Bitcoin Hyper Siap Menjadi Alternatif Menarik Saat Altcoin Lain Masih Lesu

Proyek Bitcoin Hyper ($HYPER) kini menampilkan dinamika yang kontras dengan ekosistem Cardano. Ketika ADA masih bergelut dengan penurunan TVL dan berkurangnya aktivitas pengguna, Bitcoin Hyper justru membangun fondasinya secara konsisten.

Banyak pelaku pasar mulai menyadari bahwa fase sideways seperti ini sering kali menjadi waktu terbaik untuk melakukan positioning terhadap proyek dengan potensi pertumbuhan tinggi. Struktur presale Bitcoin Hyper memberi sinyal kuat kepada pasar.

Dengan pengumpulan dana atau presale koin receh ini telah menembus angka $29,7 juta atau sekitar Rp497 miliar, proyek ini menunjukkan adanya keyakinan investor terhadap masa depan infrastruktur Layer-2 berbasis Bitcoin. Harga token saat ini berada di $0.013465 dan terus mengalami peningkatan bertahap seiring berjalannya fase presale.

Fitur utama seperti staking dengan imbal hasil 39% APY menjadi daya tarik tersendiri bagi investor jangka panjang. Insentif ini secara alami mengurangi tekanan jual dari investor jangka pendek dan memperkuat distribusi token yang lebih sehat.

Di saat proyek besar lainnya masih menunggu momentum eksternal untuk bergerak, Bitcoin Hyper justru memanfaatkan masa tenang pasar untuk membangun komunitas dan memperkuat posisi.

Bagi Anda yang ingin melihat estimasi potensi jangka panjang proyek ini, silakan kunjungi laman prediksi harga Bitcoin Hyper. Panduan lengkap mengenai langkah-langkah partisipasi dalam fase presale juga tersedia di halaman cara beli Bitcoin Hyper, yang mencakup informasi teknis, jadwal rilis, dan struktur vesting yang transparan.

Ikuti akun X (Twitter) resmi Bitcoin Hyper untuk update langsung dari tim proyek, dan bergabunglah di kanal Telegram untuk berinteraksi dengan komunitas serta mendapatkan akses eksklusif terhadap pembaruan roadmap.

Kunjungi situs resmi mereka guna mengeksplorasi lebih jauh mengenai dokumentasi, teknologi SVM yang diusung, serta rencana jangka panjang proyek ini dalam menghadirkan kapabilitas Web3 ke jaringan Bitcoin.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.