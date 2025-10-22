Prediksi Harga Chainlink: Bakal Naik 5x Lipat?

Investor besar saat ini tengah mengantisipasi perkembangan di sekitar Chainlink, seperti yang terlihat dari akumulasi besar-besaran LINK dalam beberapa hari terakhir. Dengan sejumlah katalis, termasuk tampilnya co-founder proyek ini dalam acara Federal Reserve, investor optimistis LINK akan memberi pengembalian masif pada periode bull run berikutnya.

Di sisi lain, Bitcoin Hyper (HYPER) yang notabene merupakan proyek kripto baru terus mendapatkan sorotan. Proyek layer-2 Bitcoin sedang dalam perjalanan menuju perolehan presale sebesar $25 juta, yang mengindikasikan minat tinggi dari investor kripto.

Pembelian Jumbo Chainlink Senilai $116,7 Juta

Platform data on-chain, Lookonchain, menyebut aksi pembelian besar-besaran oleh investor besar sebagai perilaku ‘gila’, dengan mencatat lebih dari 30 dompet baru yang secara kolektif membeli LINK senilai lebih dari $116,7 juta atau setara Rp1,9 triliun (kurs 1 USD = Rp16.623) dari Binance.

Chainlink mendapatkan dorongan kuat dari Konferensi Inovasi Pembayaran Federal Reserve, terutama dengan co-founder, Sergey Nazarov, sebagai pembicara utama di acara tersebut. Beberapa pihak percaya LINK akan menjadi pionir sebelum reli pasar kripto yang lebih luas.

Analis terkemuka kembali memberikan prediksi harga Chainlink yang bullish, dengan $100 muncul sebagai target potensial di akhir tahun. Artinya, ada pengembalian atau keuntungan lebih dari 5x lipat bagi investor yang membeli LINK hari ini.

Paus-paus kripto saat ini sedang berlomba untuk mengumpulkan LINK, seolah-olah mengantisipasi perkembangan bullish besar-besaran dalam ekosistemnya.

Sebagai contoh, paus 0xbBF telah membeli Chainlink senilai hampir $23,45 juta atau setara Rp382 miliar dengan harga rata-rata $17,46. Per 20 Oktober, paus ini sudah memiliki keuntungan yang belum direalisasikan lebih dari $2 juta.

Seperti yang disebutkan oleh Lookonchain, sekelompok paus baru sedang mengumpulkan LINK dari Binance. Ini semakin menegaskan potensi Chainlink menjadi kripto dengan kinerja terbaik dalam reli pasar berikutnya.

Prediksi Harga Chainlink: LINK Menuju $100?

Ada konsensus yang semakin kuat di kalangan ahli bahwa Chainlink merupakan salah satu altcoin yang paling undervalued di pasar. Harga LINK memang sempat mencapai $19 pada hari Selasa lalu.

Itu merupakan harga yang juga sempat dicapai pada 15 Agustus, ketika Bitcoin dan Ethereum masing-masing berada di sekitar $120.000 dan $4.400. Posisi LINK saat ini menunjukkan potensi kenaikan harga yang diprediksi dapat mencapai 10 kali lipat.

Analis terkemuka, Ali Martinez, menggunakan analisis teknis untuk menunjukkan potensi kenaikan serupa. Mengingat LINK diperdagangkan dalam pola segitiga simetris, penembusan di level $25 akan membuka jalan menuju $100.

Ini berarti investor yang terpinggirkan dapat membeli LINK hari ini tanpa banyak pertimbangan. Namun, apabila cukup beruntung, mereka dapat memiliki kesempatan untuk mengumpulkan LINK di harga $16. Ini merupakan level support yang kuat, dengan lebih dari 54 juta LINK telah terakumulasi di level ini.

Semua mata kini tertuju pada potensi kemitraan antara The Fed dan Chainlink untuk infrastruktur pembayaran yang diregulasi. Selain itu, lembaga dan bank-bank besar terus menggunakan infrastrukturnya, terutama CCIP, yang memberikan dorongan tambahan bagi harga token.

Apakah Bitcoin Hyper Bisa Menjadi Kripto 10x Berikutnya?

Kesuksesan yang dicatatkan Chainlink menjadi bukti adanya permintaan yang semakin tinggi terhadap token utilitas. Di antara token dengan kapitalisasi pasar kecil, Bitcoin Hyper (HYPER) telah muncul sebagai salah satu altcoin dengan kasus penggunaan inovatif.

Serangkaian investasi jutaan dolar telah mendorong HYPER mendekati perolehan presale sebesar $25 juta. Jika momentum ini terus berlanjut, HYPER sangat potensial untuk menjadi koin yang akan listing di Binance.

Pencatatan di Binance bakal memberikan visibilitas dan aksesibilitas lebih baik bagi HYPER. Maka, tidak heran jika banyak koin-koin baru yang meroket pada hari pertama diperdagangkan di bursa ternama itu, dan hal itulah yang diharapkan oleh investor HYPER.

Bitcoin Hyper adalah proyek layer-2 Bitcoin terbaru, yang dirancang untuk mengatasi kinerja buruk, throughput jaringan yang lambat, dan skalabilitas rendah di ekosistem Bitcoin.

Dengan dukungan Solana Virtual Machine (SVM) dan arsitektur zero-knowledge, Bitcoin Hyper berpotensi untuk menjadi pusat bagi aplikasi terdesentralisasi (dApps) hingga keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan koin meme baru berbasis Bitcoin.

Investor dengan modal cerdas telah melihat Bitcoin Hyper sebagai pendorong untuk pertumbuhan ekosistem BTC dalam jangka panjang. Bagaimanapun, koin layer-2 cenderung menunjukkan korelasi yang kuat dengan layer-1 mereka masing-masing.

Faktanya, koin BTC layer-2 lainnya mencapai valuasi $5 miliar tahun ini. Dengan kapitalisasi pasar yang masih sangat kecil, Bitcoin Hyper sangat potensial untuk menjadi kripto 10x berikutnya.

Cara Beli Bitcoin Hyper

Tidak seperti Chainlink yang sudah tersedia di bursa, Bitcoin Hyper (HYPER) masih merupakan proyek crypto presale. Ini berarti pembelian token $HYPER belum dapat dilakukan melalui bursa, melainkan melalui situs web resminya.

Investor akan membutuhkan dompet non-kustodial yang kompatibel dengan jaringan Ethereum atau Solana. Salah satu opsi paling ideal untuk membeli HYPER pada tahap presale adalah Best Wallet, dompet kripto ramah pemula yang tersedia dalam versi seluler.

Setelah membuka akun di Best Wallet, danai dompet tersebut dengan salah satu cryptocurrency yang didukung untuk membeli $HYPER, yaitu Ethereum (ETH), Tether (USDT), Solana (SOL), USD Coin (USDC), atau Binance Coin (BNB).

Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper kemudian temukan tombol ‘Beli dengan Kripto’ pada widget pembelian. Klik tombol tersebut untuk menghubungkan dompet. Masukkan nominal pembelian $HYPER yang Anda inginkan, kemudian konfirmasi pembelian.

Investor dapat memilih opsi untuk melakukan staking terhadap token $HYPER yang telah dibeli, dengan imbalan saat ini sebesar 48% APY.

Namun, sebelum Anda membeli $HYPER, baca panduan lengkap cara beli Bitcoin Hyper yang telah kami siapkan. Selain itu, pelajari juga proyeksi pertumbuhan token ini, beserta beberapa katalis utamanya, dalam artikel prediksi harga Bitcoin Hyper.

