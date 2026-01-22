Key Notes

Bitcoin, Ethereum, dan XRP masih berada dalam fase teknikal lemah setelah penolakan kuat di level resistance utama.

Struktur pasar jangka pendek cenderung bearish, dengan support krusial menjadi penentu arah pergerakan selanjutnya.

Di tengah tekanan aset besar, Maxi Doge mulai menarik perhatian trader sebagai alternatif berisiko tinggi dengan potensi asimetris. .

Jika melihat prediksi harga crypto, banyak orang yang masih percaya bahwa masa depan cerah crypto masih panjang. Tapi, ya, itu tidak mengubah fakta bahwa tampilan harga XRP, Bitcoin, dan Ethereum saat ini kurang sedap dipandang. Penurunan di seluruh pasar ini dipicu oleh Bitcoin yang kembali terperosok mendekati $89.000 setelah ditolak keras di sekitar level $98.000.

Secara fundamental, sebenarnya tidak ada yang salah; koin-koin ini justru makin baik seiring waktu. Tapi secara teknis, pasar memang sedang melalui fase lemah. Setiap rally selalu ditutup di level resistensi kunci. Nah, berikut adalah skenario yang mungkin terjadi pada ketiganya seiring kita melangkah ke 2026.

Prediksi Harga Bitcoin (BTC) – Kolaps Menuju $80.000 Mungkinkah Terjadi?

Bitcoin merupakan crypto terbaik saat ini harganya sedang berkonsolidasi di dalam pola symmetrical triangle setelah pergerakan tajam ke bawah. Ini didorong oleh sentimen risk-off yang tumbuh seiring ketidakpastian politik yang terus membebani pasar. Bitcoin saat ini diperdagangkan di sekitar $89.500 atau sekitar Rp 1,51 milyar.

Area yang disorot ungu pada chart menandai zona penolakan sebelum sell off terjadi. Jika Bitcoin gagal mempertahankan trendline support dan menembus ke bawahnya, pintu untuk koreksi lebih dalam menuju level $80.000 kemungkinan akan terbuka. RSI yang berada di sekitar 43 juga menunjukkan momentum yang melemah. Dengan penolakan baru-baru ini dan ketidakpastian yang berlanjut, skenario bearish saat ini lebih diunggulkan.

Tapi, bukan berarti harapan hilang. Support mulai terbangun di area $87.000 – $85.000. Jika zona ini bertahan dan Bitcoin berhasil menutup harian di atas trendline resistensi, maka outlook bearish itu akan invalid. Pergeseran bullish bisa terbentuk, dengan resistensi utama berikutnya berada di dekat level $105.000.

Prediksi Harga Ethereum (ETH) – Breakdown $3.000 Ancam Struktur

Ketika Bitcoin turun, pasar lainnya biasanya mengikuti, dan Ethereum juga ikut ambil bagian. ETH saat ini diperdagangkan di sekitar $3.000, dan ini membahayakan struktur higher lows yang telah dibangunnya. Kehilangan level ini secara bersih dapat memicu koreksi lebih dalam menuju zona support $2.700 – $2.800.

Dari perspektif momentum, struktur timeframe yang lebih tinggi masih bertahan, namun RSI masih di bawah 50. Artinya, bias saat ini masih condong ke bearish. Agar kelanjutan bullish bisa dikonfirmasi, Ethereum membutuhkan penutupan harian yang kuat di atas resistensi, idealnya diikuti retest yang bersih dan momentum yang membaik. Sampai itu terjadi, ini masih merupakan setup bullish yang berkembang, bukan breakout yang terkonfirmasi.

Prediksi Harga XRP – Terjebak dalam Downtrend?

Harga XRP saat ini turun 49% dari high-nya dan telah berada dalam downtrend selama delapan hari berturut-turut. Momentum memang memudar, tapi RSI di 43 belum memberi sinyal kondisi oversold. XRP diperdagangkan di dalam descending channel yang jelas, menjelaskan mengapa setiap bounce belakangan ini bersifat korektif, bukan mengubah tren.

Harga baru saja memantul dari batas bawah channel di sekitar area $1.80, yang bertindak sebagai zona permintaan jangka pendek dan level invalidation kunci bagi bulls. Selama XRP bertahan di atas $1.80, pantulan ini masih valid secara teknis, meski strukturnya rapuh.

Ujian pertama bagi pembeli ada di sekitar zona $2.40 – $2.50. Level ini sejajar dengan resistensi sebelumnya. Break dan tahan yang bersih di atas area itu akan menjadi sinyal pertama bahwa momentum sedang berbalik, sekaligus membuka pintu untuk pergerakan menuju level $3.00 berikutnya.

Maxi Doge (MAXI) – Membangun Momentum Senyap di Tengah Perjuangan Aset Besar

Sementara Bitcoin, Ethereum, dan XRP sibuk berjuang melawan resistensi berat, beberapa trader sudah mulai mengalihkan fokus ke tempat di mana potensi naik tidak bergantung pada breakout teknis yang sempurna. Di sinilah Maxi Doge (MAXI) mulai menonjol.

Maxi Doge dibangun untuk fase volatilitas tinggi seperti sekarang. Ketika aset besar merosot dan membuat trader frustrasi, modal sering berputar ke narasi meme coin agresif dengan potensi asimetris. Rotasi itu biasanya dimulai sebelum pasar luas menyadari bahwa risiko sudah mulai diminati lagi.

Proyek ini telah mengumpulkan modal awal yang kuat, menunjukkan keyakinan bahkan ketika sentimen di kapitalisasi besar tetap lemah. Selain itu, Maxi Doge menawarkan reward staking yang menarik, dengan APY saat ini sekitar 70%, memberikan sudut yield sambil menunggu sentimen berbalik.

Secara historis, beberapa run memecoin terbesar dimulai justru saat Bitcoin terlihat goyah. Maxi Doge memposisikan diri untuk momen itu. Bagi trader yang melihat melampaui kondisi pasar saat ini, mempelajari cara beli Maxi Doge dan mengikuti prediksi harga Maxi Doge bisa menjadi pertimbangan. Untuk informasi paling akurat, pantau terus perkembangan melalui akun X (Twitter) dan Telegram resmi proyek, serta kunjungi laman presale resmi Maxi Doge.

