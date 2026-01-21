Key Notes

Prediksi harga crypto ChatGPT menyoroti potensi bull market baru berkat regulasi AS yang lebih jelas dan sentimen makro yang membaik.

XRP, Bitcoin, dan Dogecoin diproyeksikan memiliki peluang mencetak ATH baru dengan target ambisius hingga 2026–2027.

Selain aset besar, presale meme coin seperti Maxi Doge juga mulai dilirik sebagai peluang spekulatif berisiko tinggi. .

Pasar crypto lagi panas nih, dan kali ini, ada “suara” baru yang bikin penasaran. ChatGPT, model AI yang baru di-upgrade, baru aja membuat prediksi untuk tiga aset kripto terbesar yaitu XRP, Bitcoin, dan Dogecoin di tahun 2026. Prediksinya bukan main-main, bahkan disertai peringatan untuk kita-kita yang mudah tergoda FOMO.

AI ini melihat, dengan dukungan regulasi yang lebih jelas di AS, bull market yang berkepanjangan bisa bawa aset digital ini ke all-time high (ATH) baru. Nah, bagaimana detailnya? Yuk kita kupas satu per satu, sambil ingat bahwa prediksi ini cuma perkiraan, bukan jaminan. Jadi tetaplah waspada dan lakukan riset mandiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan investasi.

Prediksi ChatGPT untuk XRP dengan Target $10

XRP dari Ripple lagi punya momentum bagus nih di awal 2026, dengan kenaikan sekitar 19% di minggu pertama tahun ini. Saat artikel ini ditulis, harganya lagi berkutat di sekitar $1.88. Nah, ChatGPT memprediksi, dalam skenario bull market, token ini berpotensi naik hingga 420% sepanjang tahun, dengan target jangka panjang menuju $10 per koin menjelang 2027.

Optimisme ini nggak datang tiba-tiba. XRP termasuk salah crypto terbaik dengan kinerja yang cukup oke tahun lalu. Sekitar Juli tahun lalu, XRP akhirnya mencetak ATH baru pertama dalam tujuh tahun, menyentuh $3.65. Itu semua terjadi setelah Ripple menang landmark dalam gugatan hukum melawan SEC.

Kemenangan itu bener-bener mengurangi kabut regulasi yang selama ini menghalangi XRP dan bikin lega investor altcoin lainnya. Apalagi, kembalinya Donald Trump yang pro-crypto ke Gedung Putih seolah memberi angin segar tambahan. Belum lagi, persetujuan ETF spot XRP di AS yang mulai mengalirkan modal dari institusi tradisional.

Menurut analisis, Relative Strength Index (RSI) XRP saat ini ada di level 40 dan harganya lagi di bawah moving average 30 hari. Buat para trader, kondisi ini sering dilihat sebagai zona akumulasi yang menarik sebelum harga berpotensi rebound. Tapi ya, tetap hati-hati dan jangan all-in sekaligus, ya.

ChatGPT Prediksi Bitcoin Tembus ke $220,000

Si raja kripto, Bitcoin, juga dapat sorotan tajam dari ChatGPT. BTC sudah memecahkan rekor baru di $126,080 per koin pada 6 Oktober lalu. Dan ChatGPTmasih optimis, memprediksi tren bullish bakal lanjut dengan target harga mendekati angka $220,000.

Bitcoin memang tidak pernah kehilangan pesonanya sebagai “digital gold“. Aset ini tetap jadi pilihan utama, baik bagi institusi maupun retail, buat ngelindungi nilai dari inflasi dan ketidakstabilan makroekonomi.

Saat ini, kapitalisasi pasar BTC sendiri menguasai sekitar $1.8 triliun dari total pasar crypto yang senilai $3.14 triliun atau sekitar Rp 53,3 kuadriliun. Harganya sendiri sedang di kisaran $88,200 atau Rp 1,4 miliar, terkoreksi tipis 4,6% dalam 24 jam terakhir imbau isu geopolitik.

Tapi kalau kita kesampingkan dulu soal politik, menurut pandangan ChatGPT, inflasi yang mereda dan kejelasan regulasi yang membaik di AS bisa bantu Bitcoin cetak beberapa ATH baru tahun ini. Apalagi, kalau isu Strategic Bitcoin Reserve yang sudah lama dibicarakan itu beneran direalisasikan pemerintah AS, upside potensial BTC bisa jauh melampaui proyeksi saat ini.

Dogecoin (DOGE) Akhirnya Sentuh $1? ChatGPT Yakin Bisa Lebih!

Dari yang awalnya cuma candaan tahun 2013, Dogecoin sekarang udah menjelma jadi aset raksasa dengan kapitalisasi pasar hampir $21 miliar atau sekitar Rp 356 triliun, menguasai hampir setengah dari sektor meme coin yang totalnya $44 miliar atau sekitar Rp 746 triliun.

ChatGPT memprediksi, DOGE akhirnya bakal tembus level psikologis $1, bahkan bisa memuncak di $1.50. Dari harga sekarang yang sekitar $0.12, itu artinya keuntungan potensial masih sekitar 12.5x, lho!

ATH Dogecoin masih bertengger di $0.7316 dari era bull market 2021 yang digerakkan retail. Meski berasal dari meme, DOGE udah punya utilitas riil yang bikin saya sendiri kadang geleng-geleng. Tesla menerima DOGE untuk pembelian merchandise tertentu, dan platform pembayaran seperti PayPal dan Revolut juga sudah mendukung transaksi Dogecoin.

Secara teknikal, DOGE sempat membentuk pola konstruktif di akhir musim panas dan awal musim gugur 2026, meski momentumnya meredup setelah ada aksi jual besar-besaran di seluruh pasar pada Oktober.

Maxi Doge (MAXI) Si Anjing Baru yang Ingin Geser DOGE?

Di luar prediksi ChatGPT, pasar presale coin baru tetap jadi hotspot buat para degen yang nyari peluang high-risk, high-reward. Salah satu yang rame dibahas bulan Januari ini adalah Maxi Doge (MAXI), yang udah berhasil kumpulkan dana $4.5 juta atau sekitar Rp 76,3 miliar jelang listing di exchange.

Proyek ini secara terang-terangan jadi parodi “gym bro” atau si jagoan gym dari Dogecoin. Slogannya yang blak-blakan, dan sengaja berlebihan, mencoba menangkap energi meme mentah yang dulu mendefinisikan budaya meme coin. Setelah bertahun-tahun melihat DOGE jadi pusat perhatian, Maxi Doge sekarang sedang membangun “Maxi Doge Army”-nya sendiri.

$MAXI ini adalah token ERC-20 yang dibangun di jaringan proof-of-stake Ethereum, sehingga jejak karbonnya jauh lebih kecil dibanding model proof-of-work yang dipakai Dogecoin. Di fase presale saat ini, mereka tawarkan staking reward hingga 69% APY (ingat, yield ini akan turun kalau makin banyak token yang di-stake). Harga 1 $MAXI = $0.000279 di putaran presale terkini, dan harga bakal naik otomatis tiap tahap presale baru.

Buat Anda yang tertarik dan penasaran, cara beli Maxi Doge bisa dilakukan dengan menggunakan wallet seperti MetaMask atau Best Wallet langsung melalui situs presale resmi mereka.

Jangan lupa baca juga prediksi harga Maxi Doge dan untuk selalu update info terkini dengan mengikuti akun X (Twitter) dan Telegram resmi proyek Maxi Doge. Kunjungi laman resmi mereka untuk detail lebih lanjut dan penawaran terbaru. Siap-siap aja, mungkin memang waktunya kita bilang, “Goodbye Dogecoin, Maxi Doge is the new dog in town!”

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.