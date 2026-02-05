Key Notes

XRP, Cardano, dan Dogecoin masih berada dalam tekanan bearish seiring pelemahan Bitcoin.

Indikator teknikal menunjukkan kondisi oversold yang membuka peluang pantulan jangka pendek.

Proyek Layer-2 seperti Bitcoin Hyper muncul sebagai alternatif dengan fokus pada utilitas dan skalabilitas Bitcoin. .

Februari kita mulai dengan pasar yang masih terlihat gelisah. Bitcoin diperdagangkan di sekitar $71.500 atau sekitar Rp 1,2 miliar pada saat artikel ini ditulis, mencetak rekor terendah tahunan baru dan terus memberikan tekanan pada semua aset di bawahnya.

Altcoin bahkan merasakan dampak yang lebih besar, dengan XRP, Cardano, dan Dogecoin berada di level-level yang sudah lama tidak membuat trader nyaman. Namun, Februari punya kebiasaan untuk membalikkan keadaan setelah Januari yang merah. Lalu bagaimana nasib altcoin populer lainnya?

Prediksi Harga XRP – Kenapa $1,40 Bisa Jadi Target Selanjutnya

Melihat chart XRP saat ini cukup untuk membuat siapa pun ciut. Harganya benar-benar terjebak dalam channel turun yang curam, terus mencetak lower high dan lower low tanpa jeda. Setiap pantulan dalam beberapa bulan terakhir langsung dijual cepat, pertanda bahwa penjual masih sepenuhnya memegang kendali.

XRP kini diperdagangkan di zona $1,45 hingga $1,48, area yang bertindak sebagai support lemah, bukan permintaan kuat. Strukturnya tetap bearish selama harga terus menghormati channel dan gagal merebut kembali level yang sudah rusak.

RSI di sekitar 27 memang menunjukkan kondisi oversold, yang membuka pintu untuk pantulan relief jangka pendek. Tapi ingat, oversold bukan berarti bullish. Itu hanya berarti tekanan jual sudah teregang.

Untuk perubahan nyata, XRP butuh penutupan harian di atas $2,20. Tanpa itu, semua rally hanyalah noise. Jika Bitcoin terus meluncur, chart ini membuka ruang untuk pergerakan menuju area $1,40, di mana permintaan bermakna berikutnya berada. Skenario ini sangat sesuai dengan suasana risk-off yang lebih luas saat ini.

Prediksi Harga Cardano – Low 2024 Sudah Tembus, Apa Selanjutnya?

Meski kerusakan sudah terjadi, masih ada sudut pandang bullish yang layak diperhatikan di sini. Cardano (ADA) bahkan sudah berada di bawah harga terendah 2024, yang terdengar buruk, tapi di sinilah penjual sering kali mulai kelelahan. Breakdown seperti ini bisa berubah menjadi bear trap jika follow-through gagal terjadi.

RSI berada di sekitar 32 dan mulai mendatar, menunjukkan momentum turun kehilangan sedikit tenaga. Itu bukan berarti bottom sudah terbentuk, tapi meningkatkan peluang pantulan reaksi. Jika ADA bisa bertahan di atas area $0,28 hingga $0,29 dan berhenti membuat lower low, basis jangka pendek bisa mulai terbentuk. Itu akan menjadi tanda pertama bahwa tekanan jual mendingin.

Penutupan harian kembali di atas $0,35 adalah level kunci untuk dipantau. Pergerakan itu akan merebut kembali channel yang rusak dan mengubah struktur dari continuation menjadi pemulihan. Jika itu terjadi, dorongan menuju $0,42 hingga $0,45 menjadi realistis, terutama jika Bitcoin stabil. Untuk saat ini, ini adalah setup yang rapuh, tapi mulai menarik bagi para contrarian.

Prediksi Harga Dogecoin – Apakah Ini Zona Akumulasi Sebelum Pantulan?

Dogecoin (DOGE) akhirnya terlihat lelah untuk terus turun. Harga memang masih meluncur dalam channel turun yang jelas, tapi penurunan terbaru lebih terlihat seperti kelelahan daripada akselerasi. Tekanan jual masih ada, tapi tidak semakin kuat.

DOGE kini diperdagangkan di zona $0,10 hingga $0,11, yang sejajar dengan area akumulasi potensial. Di sinilah weak hands biasanya pergi, dan pembeli sabar mulai memperhatikan dengan saksama. RSI di sekitar 31, melayang tepat di atas wilayah oversold.

Momentum sudah teregang, dan ini biasanya terjadi sebelum pergerakan reaksi, bukan breakdown bersih lainnya. Gagasan bullish di sini bergantung pada stabilisasi. Jika DOGE bisa berhenti mencetak lower low dan merebut kembali $0,13 pada penutupan harian, struktur mulai bergeser.

Break yang dikonfirmasi di atas channel membuka jalan menuju $0,16 terlebih dahulu, lalu mungkin $0,20 jika momentum menyusul. Itu akan menjadi perubahan tren yang berarti, bukan sekadar noise.

Saat Altcoin Tertekan, Bitcoin Hyper Tawarkan Solusi Fundamental

Sementara altcoin berjuang, perhatian beralih pada proyek yang membangun infrastruktur untuk aset inti, Bitcoin. Bitcoin Hyper ($HYPER) adalah Layer-2 yang berfokus pada Bitcoin, dirancang untuk membawa transaksi cepat dan murah serta fungsionalitas kontrak pintar ke ekosistem Bitcoin, tanpa mengorbankan keamanannya.

Momentum sekitar proyek ini sudah mulai terbentuk. Presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan dana lebih dari $31 juta atau sekitar Rp 520 miliar sejauh ini, dengan harga $HYPER ditetapkan sebesar $0,013635 . Imbal hasil staking hingga 38% juga ditawarkan, memberikan eksposur yield yang belum disediakan oleh Bitcoin itu sendiri.

Jika crypto terbaik seperti Bitcoin akan tetap berada di puncak jangka panjang, membuatnya lebih cepat dan fungsional mungkin lebih penting daripada siklus altcoin berikutnya. Bitcoin Hyper bertaruh pada pergeseran itu.

Bagi Anda yang tertarik mempelajari lebih lanjut, termasuk melihat berbagai prediksi harga Bitcoin Hyper, langkah pertama adalah mengunjungi laman resmi proyek. Ikuti juga perkembangan terbaru melalui akun X (Twitter) dan Telegram resmi Bitcoin Hyper. Sebelum berpartisipasi, pahami dengan baik cara beli Bitcoin Hyper melalui saluran resmi untuk investasi yang aman.

