Key Notes

Peluncuran spot ETF DOGE berpotensi meningkatkan likuiditas dan eksposur Dogecoin di pasar institusional.

Struktur teknikal DOGE masih berada dalam fase konsolidasi dengan level kunci yang menentukan arah tren berikutnya.

Arus dana ETF dan sentimen pasar global akan menjadi faktor utama validasi skenario bullish Dogecoin. .

Pergerakan Dogecoin kembali menjadi perhatian pasar setelah kabar peluncuran spot ETF DOGE di Nasdaq semakin menguat. Instrumen ini berpotensi membuka akses baru bagi investor institusional yang selama ini menunggu eksposur Dogecoin melalui jalur regulasi resmi.

Kondisi ini muncul di tengah fase konsolidasi harga DOGE yang cukup panjang, menciptakan kombinasi menarik antara katalis fundamental dan struktur teknikal yang belum pecah. Bagi investor usia 20 hingga 35 tahun, momentum ini menghadirkan peluang sekaligus risiko yang perlu dipahami secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Spot ETF Dogecoin Siap Masuk Pasar AS

Apabila resmi meluncur, Dogecoin akan bergabung dengan kelompok aset terbatas yang memiliki lebih dari satu spot ETF aktif di pasar Amerika Serikat. Saat ini, produk dari Grayscale dan Bitwise telah tersedia dan menjadi pijakan awal bagi adopsi institusional DOGE. Kehadiran ETF tambahan berpotensi memperluas likuiditas sekaligus meningkatkan visibilitas Dogecoin di kalangan investor tradisional.

ETF dari 21Shares dirancang untuk melacak harga spot DOGE menggunakan CF Dogecoin Dollar US Settlement Price Index. Produk ini tidak menggunakan leverage dan tidak melibatkan instrumen derivatif. Dogecoin hanya masuk atau keluar dari trust saat proses creation dan redemption berlangsung dalam keranjang berisi 10.000 unit.

Struktur ini menjaga transparansi sekaligus memastikan pergerakan ETF tetap selaras dengan harga spot DOGE. Dana ini menetapkan management fee sebesar 0,50 persen yang dibayarkan setiap minggu dalam bentuk DOGE, tanpa adanya skema fee waiver.

Bank of New York Mellon bertugas sebagai administrator, sementara layanan custody dibagi antara Coinbase Custody Trust, Anchorage Digital Bank, dan BitGo. Wilmington Trust berperan sebagai trustee, memperkuat kerangka operasional yang sesuai standar pasar keuangan AS.

Analisis Harga Dogecoin dan Proyeksi Selanjutnya

Saat ini harga DOGE bergerak di sekitar $0,14 setelah melalui fase sideways yang cukup panjang. Struktur grafik menunjukkan harga tetap bertahan di atas level terendah $0,089, sambil menekan descending trendline jangka panjang.

Indikator RSI berada di area tengah, mencerminkan kondisi pasar yang belum overbought maupun oversold. Volume transaksi masih relatif rendah, menandakan pasar menunggu katalis berikutnya.

Selama harga bertahan di atas area support $0,12 hingga $0,10, risiko koreksi tetap ada namun struktur bullish belum rusak. Penembusan bersih ke bawah zona ini membuka peluang retest ke area $0,089 yang menjadi support utama terakhir pada grafik. Level tersebut memiliki peran krusial dalam menjaga skenario bullish jangka menengah.

Breakout di atas descending trendline akan membawa target awal di $0,18. Pergerakan lanjutan di atas level tersebut membuka ruang menuju $0,30 atau sekitar Rp5.050.

Jika arus dana ETF meningkat dan kondisi pasar secara umum tetap mendukung, proyeksi teknikal memperlihatkan potensi lanjutan menuju $0,50 hingga area psikologis $1 dalam skenario ekstensi. Struktur bullish akan kehilangan validitas apabila harga gagal bertahan di atas $0,12 dan menembus $0,10 secara meyakinkan.

Presale Bitcoin Hyper Hadirkan DeFi dan NFT ke Ekosistem Bitcoin

Bitcoin dikenal unggul dalam aspek keamanan, namun jaringan ini masih tertinggal dalam hal kecepatan, biaya transaksi, dan utilitas dunia nyata. Bitcoin Hyper ($HYPER) berupaya menutup celah tersebut melalui proyek presale yang dibangun di atas infrastruktur berkecepatan tinggi milik Solana. Pendekatan ini memungkinkan integrasi DeFi, NFT, meme coin, dan berbagai aplikasi lain langsung ke dalam ekosistem Bitcoin.

Melalui Bitcoin Hyper, pemegang Bitcoin dapat mengakses aplikasi cepat dan berbiaya rendah tanpa harus meninggalkan koneksi ke jaringan Bitcoin. Model ini menciptakan pengalaman baru bagi pengguna yang selama ini terhambat keterbatasan teknis jaringan utama. Proyek ini menjadi salah satu upaya paling ambisius dalam menghadirkan utilitas modern ke dalam ekosistem Bitcoin.

Hingga saat ini, presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan lebih dari $30,4 juta atau sekitar Rp512 miliar, menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari investor awal menjelang debut di exchange. Token $HYPER juga menawarkan fitur staking dengan potensi reward menarik, terutama bagi partisipan yang masuk lebih awal dalam fase presale.

Dengan suplai terbatas dan antusiasme pasar yang terus tumbuh, Bitcoin Hyper masuk dalam jajaran presale crypto paling menjanjikan tahun ini. Investor yang tertarik dapat mempelajari lebih lanjut melalui prediksi harga Bitcoin Hyper untuk memahami potensi jangka menengah dan panjang proyek ini.

Pembelian token dapat dilakukan sebelum listing exchange dengan mengikuti panduan cara beli Bitcoin Hyper, melalui laman resmi proyek. Informasi terbaru juga tersedia melalui akun X (Twitter) dan Telegram resmi Bitcoin Hyper, yang secara rutin membagikan perkembangan roadmap dan ekosistem. Kunjungan ke situs resmi Bitcoin Hyper menjadi langkah penting untuk memastikan akses langsung ke presale dan pembaruan proyek.