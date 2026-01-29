Key Notes

Billy Markus menilai crash kripto dipicu pergeseran perilaku investor, bukan fundamental DOGE; ini mengubah peta sentimen pasar.

Modal berputar ke aset safe haven seperti emas-perak; risk-off melemahkan meme coin, membuat DOGE rentan volatilitas mendadak.

Secara teknikal, DOGE menguji falling wedge; double bottom $0.115 mengincar breakout $0.27 dan target $0.80. .

Pendiri Dogecoin baru saja melontarkan pernyataan yang membuat pasar terkejut. Ia menyebut penyebab utama pasar kripto ‘crash’ ternyata tidak sesederhana panik dari para investor. Bagi Anda yang mengikuti prediksi harga Dogecoin, pernyataan ini penting karena akan mengubah cara Anda melihat sentimen dan arah pergerakan DOGE dalam waktu dekat.

Pada artikel ini kita akan membahas inti dari klaim tersebut, dampaknya ke psikologi pasar, dan level-level yang layak untuk dipantau jika volatilitas kembali naik. Apabila faktor pemicu pasar anjlok benar berbeda dari dugaan banyak orang, DOGE bisa saja bereaksi lebih cepat—entah memantul tajam atau justru makin tertekan.

Billy Markus: Masalahnya Bukan Fundamental DOGE

Co-founder Dogecoin, Billy Markus, menilai kejatuhan pasar kripto saat ini bukanlah masalah fundamental yang merusak asetnya. Menurutnya, yang berubah justru perilaku investor—dan perubahan arah uang inilah yang membuat sentimen bullish memudar, termasuk yang kerap jadi dasar prediksi harga Dogecoin.

Lewat unggahan bergaya meme, Markus menyindir bahwa banyak pelaku pasar kini memilih precious metals sebagai strategi “buy the dip” untuk menghadapi narasi makro yang makin tidak pasti.

Intinya, selera risiko melemah: modal keluar dari aset super spekulatif seperti meme coin, lalu mengalir ke instrumen yang dianggap lebih aman karena investor sedang fokus menjaga nilai modal.

Dalam beberapa pekan terakhir, emas dan perak disebut melesat tajam, sementara Bitcoin—yang sering dijuluki “emas digital”—tidak tampil cukup kuat untuk menyerap arus risk-off.

Ketika reli bullish Januari mulai kehilangan tenaga, isu geopolitik ikut memperkeruh suasana. Ketegangan antara AS dan NATO, ditambah meningkatnya gejolak sosial di AS, membuat banyak trader mengatur ulang posisi dan memilih sikap defensif.

Dampaknya, aset berisiko tinggi seperti DOGE jadi lebih mudah terpukul, bahkan tanpa ada kabar buruk spesifik dari proyeknya sendiri.

Prediksi Harga Dogecoin: Apakah Bull Run DOGE Benar-benar Kandas?

Dogecoin (DOGE) memang sedang tertekan, tetapi belum bisa dibilang “selesai”. Saat ini DOGE menguji area bawah dari pola falling wedge yang sudah terbentuk sekitar setahun, dan kondisi ini sering dibaca sebagai fase konsolidasi lanjutan—bukan awal kejatuhan berikutnya.

Oleh karena itu, pembahasan prediksi harga Dogecoin masih terbuka lebar, terutama jika harga mampu bertahan dan memantul dari zona teknikal penting.

Yang menarik, mulai terlihat struktur yang bisa menjadi “landasan luncur”, yakni potensi double bottom di sekitar $0.115. Jika pantulan kedua ini terkonfirmasi, pola tersebut biasanya memberi sinyal bahwa tekanan jual mulai melemah dan pembeli kembali berani masuk. Sejumlah indikator momentum juga mendukung skenario pivot bullish.

RSI, misalnya, menunjukkan bullish divergence: harga sempat membuat titik rendah, tetapi RSI membentuk higher lows yang menandakan tenaga jual tidak sekuat sebelumnya. Pola higher lows ini juga terlihat seperti uptrend kecil yang menekan menuju area netral 50, tanda pasar mulai mengumpulkan energi untuk bergerak lebih jelas.

Sementara itu, MACD disebut mendekati golden cross (garis MACD berpotensi menembus ke atas signal line), sinyal yang sering dianggap sebagai pemicu perubahan tren ketika akhirnya terjadi.

Jika kombinasi double bottom dan breakout dari wedge benar-benar terjadi, level kunci yang banyak dipantau adalah sekitar $0.27. Mengubah area ini menjadi support akan memperkuat konfirmasi tren naik, dengan target lanjutan yang lebih agresif menuju $0.80 bila momentum pasar mendukung.

Maxi Doge (MAXI): Opsi Terbaik Saat Euforia Meme Kembali

Jika dalam waktu dekat pasar masih memilih aset “aman”, wajar bila koin micin belum jadi pusat perhatian. Namun saat siklus bullish benar-benar kembali, ada satu tren yang hampir selalu ikut meledak: token meme bertema Doge.

Polanya berulang dari tahun ke tahun—Dogecoin biasanya membuka jalan, lalu muncul penantang baru yang mencuri sorotan. Karena itu, di tengah ramainya prediksi harga Dogecoin, banyak trader juga mulai melirik proyek “turunan” yang berpotensi ikut terangkat ketika sentimen risk-on pulih.

Kali ini, Maxi Doge (MAXI) mencoba menunggangi nuansa awal Dogecoin, dengan komunitas yang fokus berbagi “alpha” lebih cepat, ide trading, dan aktivitas kompetitif.

Proyek ini menekankan partisipasi, bukan sekadar menunggu hype: ada kompetisi mingguan seperti Maxi Ripped dan Maxi Pump yang memberi penghargaan bagi peserta teratas—mulai dari pengakuan di leaderboard, insentif, sampai kebanggaan komunitas.

Indikasi minat awalnya juga terlihat dari presale yang disebut sudah mengumpulkan hampir $4,5 juta (Rp76 miliar), ditambah opsi staking dengan imbal hasil hingga 69% APY untuk pendukung awal.

Bagi yang merasa pernah “ketinggalan kereta” saat Doge dulu meledak, Maxi Doge diposisikan sebagai kesempatan lain untuk masuk lebih awal sebelum narasinya ramai di arus utama—dengan catatan, risikonya tetap tinggi seperti kebanyakan meme coin.

Crypto presale untuk token $MAXI saat ini tengah digelar, membuka kesempatan bagi para investor untuk membeli token dengan harga dasar. Anda dapat membeli $MAXI hanya dengan $0,0002801 per token, harga yang mungkin tidak akan ditemui lagi ketika token sudah diperdagangkan di bursa.

Siap untuk menjadi bagian dari komunitas MAXI? Pelajari cara beli Maxi Doge secara aman dan cepat serta prediksi harga Maxi Doge yang akan menambah wawasan Anda tentang proyek ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.