Prediksi Harga Dogecoin: Target $1 Kembali Memanas

Prediksi harga Dogecoin (DOGE) kembali memanas seiring dengan rebound yang dicatatkan oleh meme coin tersebut di atas $0,19 atau setara Rp3.160 (kurs 1 USD=Rp16.632). Capaian tersebut memulihkan kembali rentang kritis yang telah bertahan sejak Maret lalu.

Sementara itu, proyek koin meme baru bernama Maxi Doge mulai mendapatkan momentum awal. Proyek tersebut menggabungkan humor, imbalan staking, dan daya tarik presale dengan volume tinggi. Pemulihan harga DOGE dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan momentum di sekitar presale ini.

Dogecoin Menguat di Level Support Seiring dengan Kembalinya Pembeli

Setelah sempat terjerembab hingga menyentuh level di bawah $0,14, DOGE berhasil pulih dan kembali bergerak dalam kisaran perdagangan jangka panjangnya, antara $0,14 dan $0,29.

Pembeli masuk secara agresif, mendorong harga kembali menuju 20-day EMA di sekitar $0,23, di mana tekanan teknis mulai meningkat. Apabila pembeli dapat mempertahankan momentum di level ini, DOGE berpotensi menguji kembali resistensi di sekitar $0,25 dalam waktu dekat.

Pada grafik mingguan, Dogecoin membentuk pola segitiga naik besar. Menurut sejumlah analis, pola tersebut mirip dengan pola pada 2020 yang memicu lonjakan parabolik.

Indikator momentum juga menunjukkan tren naik, dengan RSI mendekati 40 dan histogram MACD melebar di atas garis sinyal. Kondisi sedang terbentuk untuk pergerakan yang lebih besar jika level-level ini bertahan.

Momentum ETF dan Sinyal TradFi Perkuat Prospek Harga

Kembalinya Dogecoin sejalan dengan meningkatnya optimisme terkait persetujuan ETF. 21Shares DOGE ETF baru-baru ini ditambahkan ke daftar DTCC, bergabung dengan produk kripto besar lainnya, seperti Litecoin, Solana, dan XRP.

Berdasarkan grafik tenggat waktu yang bocor, keputusan akhir SEC untuk DOGE dijadwalkan akan dirilis pada 17 Oktober. Peluang persetujuan untuk ETF ini bahkan diklaim mencapai 95%.

Di saat bersamaan, dukungan dari institusi besar tetap kuat. Tesla masih menerima DOGE untuk pembelian barang, sementara platform seperti PayPal dan Revolut telah mengintegrasikan transaksi DOGE ke dalam sistem mereka.

Dengan potensi penurunan suku bunga sebelum akhir tahun, aset berisiko seperti koin receh crypto dan meme coin dapat menarik aliran modal lebih besar.

Level Penting untuk Diperhatikan Saat Ini

Para trader saat ini berfokus pada beberapa zona kritis yang dapat menentukan langkah Dogecoin selanjutnya.

Jenis Level Zona Harga / Kondisi Support $0,18, lalu $0,16 jika ditolak EMA Resistensi Jangka Pendek $0,23 – $0,25 Konfirmasi Breakout di Atas $0,29 Target Jangka Panjang $0,49 dan level psikologis $1

Penutupan di atas $0,29 dapat memicu breakout pola cup-and-handle, dengan target ke level tertinggi sebelumnya. Namun, apabila DOGE kembali turun di bawah $0,18, hal itu dapat menghilangkan validitas struktur saat ini.

Anda dapat membaca artikel kami tentang prediksi harga Dogecoin untuk mengetahui secara lebih jelas proyeksi harga koin meme ini.

Dogecoin vs Maxi Doge: Siapa Bakal Memimpin Reli Meme Berikutnya? Meskipun DOGE masih unggul melalui ETF, pencatatan bursa, dan popularitas, Maxi Doge menawarkan hal lain, yaitu momentum. Koin meme seringkali naik bukan karena fundamental, melainkan mampu memanfaatkan momen dengan tepat, dan Maxi Doge sedang melakukan hal itu. Dogecoin tetap menjadi sorotan berkat struktur teknis dan minat paus, tetapi Maxi Doge bisa jadi mulai mengambil alih pasar. Dengan waktu presale yang terus berjalan dan dinamika pasar meme yang bergerak cepat, gelombang reli berikutnya mungkin akan berbeda dari sebelumnya. Baca artikel kami tentang prediksi harga Maxi Doge untuk mengetahui potensi pertumbuhan token ini dalam lima tahun ke depan.

Maxi Doge Curi Perhatian Investor Kripto

Ketika Dogecoin berupaya untuk pulih, Maxi Doge sudah melaju terebih dahulu. Meme coin berbasis Ethereum tersebut menarik perhatian berkat tema gym yang unik dan presale yang berhasil mengumpulkan lebih dari $3,6 juta.

Dengan harga token yang masih sangat terjangkau, hanya $0,000263 per token, Maxi Doge bahkan menawarkan mekanisme staking dengan imbalan menggiurkan. Pemegang token $MAXI dapat mengunci token mereka di pool staking dan memperoleh penghasilan pasif mencapai 84% APY.

Berdasarkan tokenomics proyek, tidak ada alokasi untuk pihak internal. Sebanyak 40% dari total pasokan token dilepas ke publik melalui presale yang sedang berlangsung.

Daya tarik Maxi Doge lainnya terletak pada rencana tim pengembang untuk mengintegrasikan $MAXI dengan platform perdagangan berjangka. Nantinya, $MAXI diharapkan dapat diperdagangkan dengan leverage, bukan hanya 100x, melainkan hingga 1.000x.

Proyek ini sarat akan budaya meme, menampilkan karakter anjing Shiba yang gemar berolahraga, disertai pesan yang sepenuhnya konsisten dengan tema tersebut.

Dari meme yang menghibur hingga mekanisme staking yang menggiurkan, Maxi Doge menggabungkan komunitas dan kecepatan, resonan dengan trader GenZ yang mencari peluang pertumbuhan hingga 100x.

$MAXI dapat dibeli melalui situs resminya, menggunakan dompet kripto seperti Best Wallet yang kompatibel dengan jaringan Ethereum. Gunakan ETH/USDT/USDC/BNB untuk ditukarkan dengan $MAXI.

Panduan lebih lengkap mengenai cara membeli $MAXI melalui situs presalenya dapat Anda peroleh melalui artikel tentang cara beli Maxi Doge.

