Key Notes

Pergerakan besar di pasar Ethereum kembali memicu spekulasi arah harga berikutnya. Dalam beberapa hari terakhir, data on-chain menunjukkan arus keluar ETH dalam jumlah signifikan dari centralized exchanges. Fenomena ini sering kali menjadi sinyal awal perubahan struktur pasar, terutama ketika terjadi bersamaan dengan fase konsolidasi harga.

Investor usia 20–35 tahun semakin memperhatikan kombinasi data exchange flow, pengembangan jaringan, serta struktur teknikal untuk membaca potensi breakout. Di tengah kondisi tersebut, Ethereum tetap mempertahankan posisi strategis sebagai tulang punggung ekosistem DeFi dan Layer 2, sementara narasi baru dari proyek lain mulai ikut menarik perhatian pasar.

Arus Keluar Besar ETH dari Centralized Exchange

Berdasarkan informasi dari Lookonchain, data dari Coinglass menunjukkan bahwa Binance mencatat porsi penarikan terbesar dalam periode ini. Lebih dari 123.200 ETH keluar dari platform tersebut, diikuti oleh Bybit dan OKX dengan jumlah yang lebih kecil. Gate menjadi satu-satunya exchange besar yang mencatat arus masuk berarti, dengan tambahan sedikit di atas 5.700 ETH.

Arus keluar besar dari exchange umumnya mengindikasikan bahwa investor memindahkan aset ke self custody atau penyimpanan jangka panjang. Pola ini sering dikaitkan dengan berkurangnya tekanan jual dalam jangka pendek karena aset tidak lagi tersedia secara langsung untuk diperdagangkan.

Skala penarikan yang besar dan terkonsentrasi pada satu exchange utama memberi sinyal bahwa sebagian pelaku pasar bersiap menghadapi pergerakan harga yang lebih signifikan. Perlu dipahami bahwa exchange outflow tidak selalu menjamin kenaikan harga.

Faktor ini lebih tepat dipandang sebagai pengurangan suplai likuid di pasar terbuka. Dalam konteks kondisi pasar saat ini, sinyal tersebut menjadi relevan karena terjadi ketika harga Ethereum bergerak stabil dan belum menunjukkan arah yang tegas.

Narasi Network Scaling Ethereum Terus Menguat

Ethereum terus memperluas kapasitas datanya melalui serangkaian upgrade protokol yang bersifat bertahap namun berdampak besar. Pada pekan ini, Vitalik Buterin menyampaikan bahwa pembaruan terbaru telah membentuk Ethereum menjadi sistem yang secara fundamental jauh lebih kuat dibanding beberapa tahun lalu.

Fokus perubahan terbaru berada pada mekanisme blob Ethereum. Mekanisme ini memastikan bahwa data transaksi dari Layer 2 rollups dipublikasikan secara andal di base layer. Pada Selasa malam, fork kedua bertipe Blob Parameter Only meningkatkan blob target jaringan dari 10 menjadi 14 serta menaikkan blob limit dari 15 menjadi 21.

Peningkatan ini memperluas kapasitas data tanpa mengorbankan keamanan jaringan. Dampaknya terasa langsung pada efisiensi Layer 2, terutama dalam menekan biaya dan meningkatkan throughput.

Narasi scaling seperti ini memperkuat posisi Ethereum sebagai fondasi utama aplikasi terdesentralisasi, sekaligus menjaga daya saingnya di tengah munculnya blockchain alternatif dengan fokus performa tinggi.

Analisis Harga Ethereum Struktur Kritis Bertahan Target $10.000 Mulai Terbuka

Ethereum saat ini diperdagangkan di sekitar $3.100 atau sekitar Rp52 juta setelah mengalami koreksi dari area supply $4.400 hingga $4.600. Zona tersebut sebelumnya memicu beberapa penolakan pada timeframe mingguan. Meskipun demikian, harga tetap bertahan di atas rising long term trendline yang terbentuk sejak awal 2024.

Indikator teknikal menunjukkan kondisi yang relatif seimbang. Relative Strength Index berada di area netral, sementara MACD mulai memperlihatkan tanda kompresi pasca koreksi terakhir. Struktur ini sering kali mendahului pergerakan besar, baik ke atas maupun ke bawah.

Breakout di atas upper trendline berpotensi mendorong reli menuju resistance $4.400 atau sekitar Rp73,7 juta. Skenario tersebut menjadi semakin relevan apabila pasar kripto secara keseluruhan melanjutkan reli dan Bitcoin mengejar all time high baru. Dalam konteks siklus jangka menengah hingga panjang, Ether masih berpeluang mencetak ATH baru di area $10.000 atau sekitar Rp167,6 juta pada 2026.

Risiko tetap perlu diperhitungkan. Apabila resistance $4.400 kembali menahan pergerakan harga, Ethereum berpotensi mengalami pullback menuju demand zone utama di kisaran $2.400 hingga $2.600 atau sekitar Rp40,2 juta hingga Rp43,6 juta. Koreksi tersebut setara dengan penurunan sekitar 20 hingga 25 persen dari level saat ini.

