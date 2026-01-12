Key Notes

Struktur harga Ethereum menunjukkan pola akumulasi yang konsisten dengan higher low yang terjaga.

Antrean staking senilai $5,5 miliar mengurangi pasokan likuid dan memperkuat tekanan beli.

Level $3.180 menjadi titik konfirmasi penting sebelum ETH melanjutkan kenaikan lanjutan. .

Ethereum membuka awal tahun dengan pergerakan yang terlihat tenang namun sarat makna. Harga ETH saat ini bergerak di sekitar $3.110 atau sekitar Rp52,3 miliar, mencatat kenaikan tipis sekitar 0,5 persen dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan harian berada di kisaran $6,5 miliar atau sekitar Rp109,4 triliun, sementara kapitalisasi pasar Ethereum tetap kokoh di sekitar $375 miliar atau setara Rp6.315 triliun.

Stabilitas ini muncul di tengah fase konsolidasi ketat yang sering menjadi pertanda awal perubahan arah harga. Di balik pergerakan terbatas tersebut, struktur pasar menunjukkan tekanan yang perlahan membangun fondasi bagi pergerakan lebih besar.

Struktur Harga Ethereum Menunjukkan Akumulasi yang Konsisten

Pergerakan harga Ethereum sejak akhir Desember memperlihatkan pola yang terukur dan disiplin. ETH terus mencetak higher low sambil bertahan di atas garis tren naik yang terbentuk secara bertahap. Beberapa upaya penurunan harga gagal menembus area support utama, menandakan minat beli tetap aktif di setiap koreksi ringan. Pola seperti ini biasanya mencerminkan fase akumulasi, bukan tanda kelelahan pasar.

Harga yang enggan menembus support penting sering menunjukkan pelaku pasar besar sedang membangun posisi. Konsistensi ini menciptakan tekanan laten karena penjual tidak mampu mendorong harga lebih rendah. Struktur tersebut memperkuat pandangan bahwa konsolidasi saat ini bersifat konstruktif dan bukan sekadar jeda acak.

Antrean Staking yang Meningkat Menandakan Pengetatan Pasokan

Data on chain memberikan konteks tambahan yang krusial bagi pergerakan harga Ethereum. Berdasarkan data Validation Queue, antrean masuk staking di Beacon Chain melonjak hingga sekitar 1,759 juta ETH dengan nilai mendekati $5,5 miliar atau sekitar Rp92,6 triliun.

Angka ini menjadi level tertinggi sejak Agustus 2023. Validator baru kini harus menunggu lebih dari 30 hari sebelum aktivasi, mencerminkan tingginya minat untuk mengunci ETH.

Pada waktu yang sama, antrean keluar staking turun ke level nol. Kondisi ini berarti tidak ada gelombang signifikan dari staker yang ingin menarik ETH mereka. Situasi tersebut menciptakan dinamika sederhana namun kuat.

Lebih banyak ETH masuk ke status terkunci, sementara hampir tidak ada pasokan yang kembali ke pasar. Pengetatan suplai likuid ini terjadi ketika harga bergerak mendekati area resistance, sebuah kombinasi yang sering mendukung potensi breakout.

Prediksi Harga Ethereum Berdasarkan Struktur Teknikal

Dari sisi teknikal, prediksi harga Ethereum menunjukkan tekanan yang terus meningkat. Harga terjepit di antara garis tren naik dan zona resistance dinamis yang dibentuk oleh 50 EMA dan 100 EMA. Kedua indikator ini mulai mendatar di sekitar level $3.110, menciptakan area konvergensi yang sering mendahului lonjakan volatilitas.

Indikator momentum ikut mendukung skenario ini. RSI berhasil pulih dari area oversold dan kini bertahan di atas level 55. Kondisi tersebut mencerminkan tekanan beli yang membaik tanpa tanda overheating.

Pola candlestick dalam beberapa sesi terakhir juga memperlihatkan ekor bawah yang panjang di area $3.050 hingga $3.070. Sinyal ini menunjukkan pembeli masuk lebih awal dan tidak menunggu penurunan lebih dalam.

Outlook Perdagangan Ethereum Bergantung pada Level $3.180

Dari perspektif perdagangan, level $3.180 menjadi titik kunci yang menentukan arah selanjutnya. Penutupan harga yang solid di atas area ini berpotensi mengonfirmasi breakout. Skenario tersebut membuka jalan menuju target $3.250, kemudian uji ulang area $3.300.

Akselerasi momentum dapat mendorong ekstensi ke rentang $3.380 hingga $3.420 atau sekitar Rp56,9 miliar sampai Rp57,6 miliar. Struktur saat ini lebih mendukung pendekatan disiplin dibanding spekulasi agresif. Konfirmasi kekuatan di atas resistance memiliki bobot lebih besar dibanding antisipasi dini.

Kombinasi antara permintaan staking yang meningkat dan harga yang terus mengencang membuat Ethereum tampak seperti pasar yang sedang mempersiapkan fase pertumbuhan berikutnya.

Presale Maxi Doge Menarik Perhatian Lewat Keterlibatan Komunitas

Di luar Ethereum, perhatian pasar juga tertuju pada Maxi Doge sebagai salah satu presale meme coin yang paling aktif tahun ini. Proyek ini telah mengumpulkan sekitar $4,4 juta atau sekitar Rp74 miliar, menempatkannya di jajaran presale meme token dengan performa awal yang kuat. Maxi Doge menggabungkan identitas visual yang berani dengan strategi berbasis komunitas yang konsisten.

Berbeda dari meme coin yang hanya mengandalkan hype sesaat, Maxi Doge fokus pada interaksi berkelanjutan. Proyek ini rutin menggelar kompetisi ROI, tantangan komunitas, dan berbagai event yang menjaga partisipasi tetap tinggi sepanjang fase presale. Maskot bertema leverage dan kebugaran memberi identitas unik di tengah pasar meme coin yang padat.

Token $MAXI juga menghadirkan mekanisme staking yang memungkinkan holder memperoleh reward harian berbasis smart contract. Fitur ini memberi insentif partisipasi jangka panjang serta membuka akses ke kompetisi eksklusif dan kolaborasi mitra. Harga token saat ini berada di $0.0002775 dan mendekati jadwal kenaikan presale berikutnya.

Minat terhadap proyek ini mendorong banyak investor mencari prediksi harga Maxi Doge untuk memahami potensi jangka menengahnya. Informasi mengenai cara beli Maxi Doge juga semakin relevan seiring bertambahnya partisipan baru.

Update resmi dapat diikuti melalui akun X (Twitter) dan Telegram Maxi Doge, sementara detail lengkap mengenai presale dan roadmap tersedia di laman resmi proyek. Kombinasi komunitas aktif dan mekanisme insentif membuat Maxi Doge menonjol sebagai meme coin dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan.