Pengakuan Ethereum oleh Newrez sebagai aset likuid KPR menandai adopsi institusional paling nyata sejauh ini.

Dukungan fundamental ini berpotensi memperkuat tren bullish dan membuka jalan ETH menuju all-time high baru.

Momentum serupa juga mengalir ke Bitcoin, dengan proyek Layer-2 seperti Bitcoin Hyper ikut menjadi sorotan pasar. .

Bayangkan, aset digital di dompet Anda bisa jadi kunci untuk mendapatkan KPR. Kedengarannya seperti fiksi, tapi itu kini mulai menjadi kenyataan. ETH, aset kripto terbesar kedua dunia, baru saja dapat “restu” besar dari dunia keuangan tradisional.

Newrez, pemberi pinjaman hipotek raksasa senilai $778 miliar atau sekitar Rp 13.100 triliun, secara resmi mengakui Ethereum sebagai aset likuid dalam proses persetujuan kredit pemilikan rumah. Ini bukan sekadar omong kosong, tapi langkah monumental yang bisa mengubah cara kita memandang aset digital.

Dukungan Newrez: Game Changer untuk Ethereum dan Dunia Real Estat

Jadi, apa artinya ini bagi Anda, pemegang ETH? Secara konkret, jika Anda menggunakan bursa crypto yang diatur di AS, Anda tidak perlu lagi menjual ETH Anda untuk memenuhi persyaratan pendapatan atau aset saat mengajukan hipotek. Newrez akan mempertimbangkannya langsung dalam penilaian kelayakan Anda.

Menurut rilis pers mereka, adopsi yang semakin luas dan kerangka regulasi yang semakin jelas adalah alasan utama di balik keputusan bersejarah ini. Mereka melihat tren ini sebagai momentum yang tepat. Ini lebih dari sekadar eksposur tambahan. Ini adalah sinyal kepercayaan yang kuat dari institusi keuangan mapan.

Newrez memposisikan diri sebagai penyedia hipotek besar pertama di AS yang mengambil langkah berani ini. Dampaknya bisa sangat luas:

Mendorong Holding Jangka Panjang – Dengan ETH memiliki fungsi finansial langsung, insentif untuk memegangnya menjadi lebih kuat.

– Dengan ETH memiliki fungsi finansial langsung, insentif untuk memegangnya menjadi lebih kuat. Mengencangkan Likuiditas – ETH yang “terkunci” untuk keperluan verifikasi aset mengurangi pasokan yang beredar di pasar.

– ETH yang “terkunci” untuk keperluan verifikasi aset mengurangi pasokan yang beredar di pasar. Fondasi Harga yang Lebih Kokoh – Penggunaan di dunia nyata ini memperkuat proposisi nilai fundamental Ethereum.

Analogi sederhananya, ini seperti emas yang tidak hanya jadi perhiasan, tapi juga diterima bank sebagai jaminan untuk pinjaman. Nilainya jadi punya pijakan ganda. Nah, yang menarik adalah bagaimana momentum fundamental ini selaras dengan pola teknis yang sedang berlangsung.

Prediksi Harga Ethereum: Kepemilikan Rumah Bertumpu ETH Bisa Dukung Breakout

Momen penerimaan mainstream seperti ini bisa jadi bahan bakar yang sempurna untuk tahap akhir dari pola teknis besar yang sedang terbentuk. Di chart mingguan, ETH sedang menyelesaikan pola bullish head-and-shoulders yang telah berlangsung selama 21 bulan. Bahu kanan pola ini sedang terbentuk, dan indikator momentum mulai berbalik mendukung.

RSI terus bergerak di sekitar garis netral 50 dengan serangkaian higher low yang menunjukkan kekuatan terakumulasi secara diam-diam. Sementara itu, MACD mendekati cross di atas garis sinyalnya, sebuah sinyal yang di chart mingguan sering kali menandai peralihan menuju fase bull run.

Jika bahu kanan ini terbentuk sempurna, target realistisnya adalah kembali ke area all-time high sebelumnya di sekitar $5.000 atau sekitar Rp 84 juta. Itu berarti potensi keuntungan sekitar 70% dari level harga saat ini.

Tapi, jangan puas dulu. Dengan semakin terbukanya saluran penggunaan nyata Ethereum seiring matangnya regulasi dan pasar bull, pergerakannya berpotensi melampaui rekor sebelumnya.

Target yang lebih ambisius, menuju milestone $10.000 atau sekitar Rp 168 juta, bukanlah hal yang mustahil. Itu artinya pergerakan naik sekitar 240%. Memang, jalan menuju sana pasti berliku, tapi fondasinya kini semakin kuat. Saya sendiri, sebagai seorang analis, lebih percaya diri memegang ETH untuk jangka panjang setelah berita ini.

Bitcoin Hyper: Katalis Juga Berbaris untuk Bitcoin

Sebagai crypto terbaik tentu saja Bitcoin juga diuntungkan dengan pengakuan dari Newrez. Ini menambah daftar panjang katalis positif untuk BTC. Namun, BTC masih menghadapi tantangan klasik yaitu skalabilitas. Nah, di sinilah proyek seperti Bitcoin Hyper ($HYPER) mencoba masuk, berusaha menjadi solusi.

Bitcoin Hyper pada dasarnya adalah proyek presale yang membangun jembatan antara keamanan Bitcoin dan teknologi Solana. Tujuannya adalah menciptakan jaringan *Layer-2* baru untuk Bitcoin yang membuka pintu bagi use case yang lebih efisien dan berskala.

Dengan pendekatan ini, Bitcoin berpotensi memainkan peran lebih besar dalam narasi trending seperti DeFi dan real-world assets (RWA), di mana kecepatan dan biaya rendah adalah hal mutlak. Bayangin aja, melakukan transaksi DeFi dengan keamanan Bitcoin, tapi secepat dan semurah di Solana.

Proyek ini telah mengumpulkan dana lebih dari $30,9 juta atau sekitar Rp 520 miliar dalam presale. Pasca peluncuran, bahkan sebagian kecil saja dari volume perdagangan Bitcoin yang masif bisa mendorong valuasinya melonjak signifikan.

Bitcoin Hyper berambisi memperbaiki masalah transaksi lambat, biaya tinggi, dan programmabilitas terbatas yang selama ini membatasi potensi Bitcoin, tepat di saat pasar mulai berbalik bullish.

Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang prediksi harga Bitcoin Hyper dan potensinya, atau ingin tahu cara beli Bitcoin Hyper yang tepat, informasi terupdate dapat diakses melalui akun resmi proyek di platform X (Twitter) dan Telegram. Pastikan untuk selalu mengunjungi laman resmi proyek sebagai sumber informasi utama sebelum mengambil keputusan investasi.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.