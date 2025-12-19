Key Notes

Hyperliquid (HYPE) telah mengalami penurunan lebih dari 56% dalam waktu kurang dari 90 hari.

Koreksi yang dialami HYPE justru terjadi ketika pendapatan DEX mencatatkan rekor tertinggi.

Bitcoin Hyper menjadi solusi layer-2 untuk skalabilitas Bitcoin yang sedang naik daun, dengan $29,5 juta terkumpul sejauh ini. .

Harga Hyperliquid sedang terjun bebas, anjlok lebih dari 56% hingga ke bawah level $25 dalam waktu kurang dari 90 hari. Meski fundamentalnya terlihat kokoh, banyak trader kini skeptis dan terus memantau prediksi harga Hyperliquid untuk mencari titik terendah sebelum memutuskan masuk kembali ke pasar.

Ironisnya, kejatuhan ini terjadi saat pendapatan DEX mereka justru mencetak rekor tertinggi di bulan Oktober dan November. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara performa platform yang sangat menguntungkan dengan sentimen harga token yang terus tertekan oleh kondisi pasar.

Dilema Buyback: Mengapa Harga Tetap Turun Saat Pendapatan Naik?

Strategi buyback atau pembelian kembali token sering kali dianggap sebagai “obat kuat” untuk menaikkan harga. Namun, kenyataannya tidak selalu sesederhana itu.

CEO Cryptorsy Ventures, Vlad Svitanko, mengkritik keras mekanisme ini dan menyamakannya dengan membayar teman untuk mengantre di restoran demi menciptakan ilusi permintaan.

Menurutnya, membakar jutaan dolar demi memuaskan ego pasar seringkali sia-sia jika tidak dibarengi dengan investasi ulang untuk pertumbuhan pendapatan yang lebih besar.

Hyperliquid buys back $2 million every single day…

so why does the chart look so bad? pic.twitter.com/r6stumLJRE — Ferrari (@Ferrari4u2) December 11, 2025

Meski kritik tersebut masuk akal, penting untuk melihat gambaran besarnya. Saat ini, Hyperliquid (HYPE) masih mengukuhkan posisinya sebagai salah satu dari 10 aset kripto terbesar di dunia.

Walaupun harganya terkoreksi dalam dari titik tertingginya, fundamental platform ini justru semakin solid.

Berdasarkan data terbaru Desember 2025, Hyper Foundation bahkan mengusulkan pembakaran (burn) sekitar 37 juta token HYPE senilai $1 miliar untuk menciptakan kelangkaan yang lebih nyata.

Banyak analis menilai bahwa tekanan jual saat ini lebih disebabkan oleh faktor makro dan jadwal token unlock, bukan karena lemahnya ekosistem. Prediksi harga Hyperliquid untuk awal 2026 tetap optimistis, dengan target pemulihan ke area $30 hingga $54 jika sentimen pasar membaik.

Dengan pendapatan protokol yang melampaui banyak bank tradisional dan dominasi pasar perpetual DEX yang mencapai lebih dari 70%, HYPE tetap menjadi kandidat kuat untuk memimpin reli altcoin berikutnya.

Prediksi Harga Hyperliquid: Apakah HYPE Berpeluang Rebound?

Dominasi Hyperliquid di pasar derivatif memang tak terbantahkan dengan volume perdagangan bulanan yang menembus US$205 miliar. Namun, harga token HYPE justru sedang dalam tekanan berat setelah anjlok dari puncaknya di $58 hingga ke bawah level psikologis $25 pada Desember 2025.

Penurunan ini diperparah oleh sentimen risk-off global dan kekhawatiran pasar terhadap jadwal pembukaan token (token unlock) bulanan sebesar 10 juta HYPE yang terus menghantui struktur penawaran di pasar.

Berdasarkan data pasar terbaru, prediksi harga Hyperliquid sangat bergantung pada kemampuan aset ini untuk kembali ke atas area $30.

Saat ini, HYPE sedang menguji support kritis di level $22. Jika level ini jebol, analis memperingatkan potensi penurunan lebih lanjut menuju $20,20—level terendah yang pernah disentuh pada Oktober lalu.

Di sisi lain, indikator RSI yang kini berada di angka 28 menunjukkan kondisi oversold (jenuh jual) yang akut, memberikan secercah harapan akan adanya pemantulan teknis dalam waktu dekat.

Upaya penyelamatan harga pun tengah dilakukan melalui proposal pembakaran (burn) sekitar 37 juta token HYPE senilai US$1 miliar yang saat ini sedang dalam proses pemungutan suara validator hingga 24 Desember 2024. Jika proposal ini disetujui, kelangkaan token yang tercipta bisa menjadi katalis positif untuk membalikkan tren bearish.

Bagi investor yang jeli, area di bawah $25 sering kali dianggap sebagai zona akumulasi strategis, asalkan volume perdagangan tetap tinggi dan dominasi platform di sektor DEX perpetual tidak tergeser oleh kompetitor seperti Aster.

Bitcoin Hyper (HYPER): Layer-2 Bitcoin Bertenaga Solana yang Siap Menggebrak Pasar

Bitcoin Hyper (HYPER) muncul sebagai proyek Layer-2 yang tangguh di tengah koreksi pasar. Proyek ini bukan sekadar meme coin, melainkan infrastruktur yang menggunakan Solana Virtual Machine (SVM) untuk menghadirkan kecepatan transaksi kilat pada jaringan Bitcoin.

Dengan jembatan kanonik 1:1, pengguna bisa menikmati ekosistem DeFi dan dApps tanpa meninggalkan keamanan dasar Bitcoin.

Presale Bitcoin Hyper menjadi salah satu crypto presale terbaik tahun ini setelah sukses mengumpulkan dana lebih dari $29,5 juta (Rp490 miliar), menunjukkan besarnya kepercayaan investor terhadap solusi skalabilitas ini.

Harga presale saat ini berada di angka $0,013445, dan pemegang token bisa langsung mengoptimalkan aset mereka melalui fitur staking yang menawarkan imbal hasil hingga 39% APY.

Angka ini jauh mengungguli rata-rata imbal hasil aset kripto stabil lainnya, menjadikannya pilihan menarik di tengah tipisnya likuiditas pasar.

Mengenai prediksi harga Bitcoin Hyper, para analis optimis bahwa peluncuran mainnet di awal 2026 dapat mendorong harga menuju $0,20 hingga $0,47, memberikan potensi keuntungan puluhan kali lipat dari harga presale.

Sinergi antara keamanan Bitcoin dan kecepatan teknologi SVM membuat HYPER sering disebut sebagai kripto terbaik untuk dibeli untuk narasi Layer-2 di tahun depan.

Sementara itu, untuk prediksi harga Hyperliquid, aset tersebut masih berjuang menembus resistensi $30, yang membuat perhatian pasar mulai berotasi ke ekosistem Bitcoin Hyper yang lebih baru.

Bagi Anda yang tertarik, cara beli Bitcoin Hyper adalah sebagai berikut:

Kunjungi situs resmi presale Bitcoin Hyper. Hubungkan dompet wallet crypto (seperti MetaMask atau Best Wallet). Pilih metode pembayaran menggunakan ETH, USDT, BNB, atau kartu kredit. Konfirmasi transaksi dan pilih opsi “Buy and Stake” untuk langsung mulai mendapatkan hadiah staking harian.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.