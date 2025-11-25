Key Notes

DeepSeek AI memprediksi XRP, SOL, dan ADA mengalami lonjakan signifikan pada akhir tahun apabila sentimen investor kembali.

XRP diramal bisa mencapai $10, SOL meroket ke $750, dan ADA mencatatkan pertumbuhan 2.300%

Maxi Doge mencatat perolehan presale $4,1 juta (Rp68,3 miliar) yang memposisikannya sebagai salah satu presale kripto terbaik tahun ini .

Pasar kripto tampak mulai bangkit dalam setidaknya dua hari terakhir, dengan Bitcoin yang mencatatkan kenaikan 1,1%. Prediksi harga kripto pun mulai bullish, termasuk prediksi yang dibuat oleh AI asal China, DeepSeek AI, terhadap tiga altcoin teratas, XRP (XRP), Solana (SOL), dan Cardano (ADA).

DeepSeek AI memprediksi XRP dapat meroket hingga menyentuh $10 apabila sejumlah katalis terpenuhi. Sementara itu, Solana berpotensi mencapai $750 dan Cardano mungkin akan memberi keuntungan hingga 2.300% pada reli Natal mendatang. Namun, prediksi DeepSeek AI juga dibarengi dengan potensi bearish yang menyasar ketiga altcoin tersebut, menuntut para investor untuk melangkah dengan lebih hati-hati.

Prediksi Harga Kripto DeepSeek AI: Sinyal Negatif untuk Sejumlah Altcoin Besar

DeepSeek AI, pesaing utama ChatGPT dari Tiongkok, baru-baru ini mengeluarkan pandangan yang hati-hati terhadap tiga altcoin besar: XRP, Solana, dan Cardano. DeepSeek memperingatkan bahwa trio ini berpotensi mengalami penurunan lebih dalam kecuali sentimen pasar kripto dapat membaik dalam waktu dekat.

Pasar mata uang kripto memang telah melalui periode koreksi yang cukup agresif sebulan terakhir, seiring dengan terbuangnya leverage berlebihan dari sistem.

Bitcoin, sebagai pemimpin pasar, sempat menyentuh level terendah sekitar $82.000 pada hari Jumat—angka terendah dalam setahun. Selain itu, sentimen global juga dipengaruhi oleh kekhawatiran pelaku pasar akan potensi tertundanya pemotongan suku bunga oleh The Fed, yang turut memicu volatilitas.

Meskipun demikian, ada sisi positif. DeepSeek AI mengakui bahwa secara fundamental, inovasi blockchain terus berjalan kencang, dan XRP, Solana, serta Cardano tetap dianggap sebagai proyek inti terkuat. Ketiganya menjadi crypto terbaik untuk dibeli karena memiliki prospek jangka panjang, asalkan kondisi pasar segera stabil.

DeepSeek AI memaparkan skenario terbaik dan terburuk yang mungkin terjadi sepanjang bulan depan. Untuk investor, penting untuk mencermati peringatan ini sebagai bagian dari analisis menyeluruh dalam membuat prediksi harga kripto dan strategi investasi ke depan.

Prediksi Harga Kripto DeepSeek AI: XRP (XRP) Diramal Bisa Menembus $10 atau Merosot ke $1

Prediksi terbaru dari DeepSeek AI, platform kecerdasan buatan terkemuka, menyoroti potensi pergerakan harga yang sangat ekstrem untuk XRP (XRP) di bulan Desember. Menurut analisis berbasis data mereka, nasib token andalan Ripple ini berada di persimpangan jalan, dengan target harga yang sangat kontras.

Model DeepSeek AI memprediksi bahwa dalam kondisi pasar yang memburuk, harga XRP bisa meluncur turun ke level $1 menjelang Natal. Penurunan tajam ini berarti koreksi sekitar 50% dari harga saat ini yang berada di kisaran $2.

Jika ini terjadi, penurunan tersebut akan membalikkan momentum positif yang diraih XRP setelah kemenangan penting Ripple melawan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada Juli lalu, yang sempat mendorong harga melonjak hingga menyentuh $3,65—rekor tertinggi dalam tujuh tahun.

Secara teknikal, pergerakan XRP selama berbulan-bulan telah menunjukkan konsolidasi, membentuk pola bullish flag berulang yang belum berhasil ditembus. Namun, saat ini terdapat tanda-tanda pemulihan minor, dengan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) di sekitar 57 dan kenaikan harga 3% dalam 24 jam terakhir.

Di sisi lain, DeepSeek AI melukiskan skenario yang sangat optimistis, menargetkan harga XRP mencapai $10. Katalis utama untuk lonjakan drastis ini adalah potensi persetujuan sembilan ETF Spot XRP oleh SEC AS minggu ini.

Persetujuan ini diperkirakan dapat memicu masuknya dana institusional besar-besaran (inflows) yang meniru lonjakan harga yang terjadi pasca peluncuran ETF Bitcoin dan Ethereum. Selain itu, kemitraan institusional besar atau perubahan regulasi yang positif dapat dengan mudah mendorong prediksi harga kripto XRP mencapai zona $10 paling lambat tahun 2026.

Prediksi Harga Kripto DeepSeek AI: Solana (SOL) Berada di Persimpangan $30 atau $750

DeepSeek AI merilis analisis yang menempatkan Solana (SOL) di antara dua skenario harga yang sangat ekstrem. Sebagai salah satu blockchain tersibuk, fundamental SOL kuat dengan Total Value Locked hampir $9 miliar dan pertumbuhan penggunaan jaringan yang berkelanjutan.

Meskipun peluncuran ETF Solana oleh Bitwise dan Grayscale sempat meningkatkan optimisme institusional, tekanan pasar tetap ada. SOL baru-baru ini merosot ke $130.

Dalam skenario terburuk (bear case), DeepSeek AI memperkirakan harga bisa jatuh tajam hingga ke $30, koreksi yang sangat parah.

Sebaliknya, prediksi harga kripto DeepSeek AI memiliki pandangan bullish yang luar biasa. Mereka memproyeksikan Solana bisa melonjak hingga $750 dalam sebulan ke depan, melampaui 2,5 kali lipat dari harga tertinggi sepanjang masanya (ATH) yang tercatat di kisaran $260 hingga $293.

Secara teknikal, SOL mungkin mendekati breakout dari pola bullish flag. Faktor yang paling mendukung skenario bullish ini adalah adopsi tokenisasi aset dunia nyata (Real-World Asset tokenization) di Solana oleh institusi besar seperti BlackRock. Inovasi ini memberikan validasi kuat bagi jaringan, yang dapat menjadi katalis pendorong utama menuju target $750.

Prediksi Harga Kripto DeepSeek AI: Cardano (ADA) Berpotensi Meroket 2.300% ke $10

Cardano (ADA) terus membuktikan dirinya sebagai proyek yang sangat berfokus pada riset dan basis akademis dalam dunia keuangan terdesentralisasi (DeFi). Dibangun oleh salah satu pendiri Ethereum, Charles Hoskinson, Cardano mengutamakan keamanan, skalabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang melalui pengembangan yang ditinjau oleh rekan sejawat (peer-reviewed).

Dengan kapitalisasi pasar yang mendekati $15 miliar, Cardano tetap menjadi pemain kuat di jajaran blockchain Layer 1, didukung oleh komunitas pengembang yang aktif dan ekosistem aplikasi terdesentralisasi yang berkembang pesat.

DeepSeek AI mengeluarkan prediksi harga kripto yang mengejutkan untuk ADA. Mereka meramalkan ADA dapat melonjak hingga $10 pada awal tahun 2026.

Angka ini merepresentasikan kenaikan masif sebesar 2.339% dari harga saat ini di kisaran $0,41. Target ini juga melampaui tiga kali lipat ATH Cardano di tahun 2021 yang berada di $3,09.

Para analis berpendapat bahwa fundamental ADA yang solid dan pembaruan sistem yang stabil—seperti yang telah terbukti pada siklus upgrade sebelumnya—memposisikannya sebagai koin receh crypto yang paling menjanjikan dalam siklus bull run yang didorong oleh DeFi berikutnya.

Namun, di sisi lain, DeepSeek juga menyarankan skenario terburuk. Jika pasar global terus menurun, harga ADA bisa merosot ke $0,18, yang berarti kerugian lebih dari 50% bagi pemegang saat ini.

Maxi Doge: Bintang Meme Coin Baru di Luar Radar AI Besar

Ketika DeepSeek AI fokus mewaspadai altcoin berkapitalisasi besar, di sisi lain, token pra-penjualan terus menunjukkan penggalangan dana yang kuat.

Maxi Doge (MAXI) muncul sebagai pendatang baru yang menonjol. Digadang-gadang sebagai penerus Dogecoin, $MAXI telah berhasil mengumpulkan dana hampir $4,1 juta (Rp68,3 miliar) dalam masa presale, menjadikannya salah satu crypto presale terbaik tahun ini.

Berbeda dengan proyek meme coin biasa, Maxi Doge tidak hanya mengandalkan humor internet, tetapi juga menggabungkan utilitas dan semangat komunitas trader degen (risiko tinggi).

Proyek ini merencanakan integrasi dengan platform trading futures dan secara aktif membangun keterlibatan melalui kontes meme dan tantangan viral.

Sebagai token ERC-20 di blockchain Ethereum, $MAXI menawarkan keunggulan berupa skalabilitas yang kuat dan jejak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan desain proof-of-work Dogecoin yang lebih tua. Keamanan smart contract-nya pun telah diaudit oleh Coinsult dan SolidProof.

Saat ini, imbal hasil staking masih sangat tinggi, mencapai hingga 73% APY, meskipun hasil ini diperkirakan akan menurun seiring bertambahnya peserta.

Meskipun saat ini belum ada prediksi harga kripto jangka panjang dari model AI besar, keberhasilan presale dan adanya utilitas nyata menjadikannya layak dipantau.

Investor yang tertarik dapat bergabung dalam presale dengan harga awal $0.0002695 melalui dompet seperti MetaMask atau Best Wallet. Dapatkan panduan lengkap untuk membeli $MAXI dengan membaca artikel cara beli Maxi Doge.

Namun, sebelum Anda memutuskan untuk bergabung dalam presale ini, baca juga panduan tentang prediksi harga Maxi Doge untuk mempelajari potensi jangka panjangnya.

