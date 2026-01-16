Prediksi Harga Kripto Hari Ini 16 Januari: XRP, DOGE, HYPER

Key Notes

Pasar kripto bangkit kuat dengan Bitcoin tembus $95.000 dan sentimen pasar mulai kembali optimis.

Regulasi Clarity Act menjadi katalis positif bagi XRP untuk mengejar target harga di $2,20.

Bitcoin Hyper menarik perhatian besar investor melalui pengumpulan dana presale mencapai $30,6 juta dolar. .

Memasuki pertengahan Januari 2026, gairah pasar kripto terasa jauh lebih hangat dibandingkan bulan lalu. Keberhasilan Bitcoin menembus angka $95.000 menjadi katalis positif yang membuat banyak orang mulai mencari prediksi harga kripto hari ini, terutama untuk aset potensial seperti XRP, DOGE, dan DOGE.

Dominasi altcoin ini kian nyata seiring menguatnya fundamental XRP dan tren memecoin yang diprediksi terus memimpin sepanjang tahun. Dengan indeks fear and greed yang kini mulai bergeser ke arah greed, berikut adalah analisis mendalam mengenai proyeksi pergerakan harga ketiga aset tersebut ke depannya.

Prediksi Harga Kripto: XRP (XRP) Berpotensi Meroket ke $2,20 karena Regulasi Kripto Baru AS

Meskipun XRP (XRP) menutup tahun lalu dengan pergerakan harga yang kurang menggairahkan, namun perkembangan di balik layarnya justru menunjukkan kemajuan pesat.

Salah satu pencapaian terbesarnya adalah stablecoin RLUSD yang kapitalisasi pasarnya melampaui $1,3 miliar pada tahun 2025, didukung oleh serangkaian kemenangan regulasi yang krusial.

Memasuki tahun 2026, perhatian pasar tertuju pada draf terbaru Clarity Act di Amerika Serikat. Regulasi ini berpotensi memberikan status “non-ancillary” bagi XRP, yang artinya ia akan mendapatkan perlakuan hukum yang setara dengan Bitcoin dan Ethereum.

Jika regulasi ini disahkan, prediksi harga kripto untuk XRP diprediksi akan mengalami perubahan fundamental yang sangat positif.

Secara teknikal, saat ini XRP sedang diperdagangkan di sekitar area support pertama pada level $2,10 di tengah koreksi pasar yang sedang berlangsung. Ada dua skenario utama yang perlu diperhatikan para trader:

Skenario Bearish: Jika harga jatuh di bawah $2,10, kemungkinan besar akan terjadi pengujian ulang ke level dukungan psikologis di $2,00.

Jika harga jatuh di bawah $2,10, kemungkinan besar akan terjadi pengujian ulang ke level dukungan psikologis di $2,00. Skenario Bullish: Jika XRP berhasil menembus hambatan di $2,20, hal ini dapat memicu reli menuju level tertinggi baru-baru ini di $2,40, yang merupakan titik resistance terkuat dalam beberapa bulan terakhir.

Indikator RSI saat ini berada di angka 49, menunjukkan posisi netral yang memberikan ruang bagi harga untuk bergerak ke arah mana pun.

Momentum selanjutnya akan sangat bergantung pada sentimen pasar secara luas. Selama level $2,00 tetap terjaga, peluang untuk pergerakan naik (bullish) masih terbuka lebar di masa mendatang.

Dogecoin (DOGE): Merebut Kembali Level $0,14, Target Selanjutnya adalah $0,20?

Dogecoin (DOGE) menunjukkan performa yang impresif dengan kenaikan sekitar 10% sejak awal Januari 2026.

Berdasarkan grafik terkini, meme coin terpopuler ini berhasil merebut kembali level psikologis $0,14 dan menjadikannya sebagai area support yang cukup solid. Pergerakan ini memberikan sinyal bullish yang kuat bagi para investor yang memantau prediksi harga kripto hari ini.

Meskipun sempat muncul tekanan jual yang signifikan setelah upaya reli sebelumnya, pasar menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Kelelahan di sisi penjual (selling exhaustion) terlihat jelas, menandakan bahwa pembeli mulai kembali mendominasi.

Saat ini, DOGE terpantau bertahan dengan stabil di atas $0,14, di mana permintaan pasar tampaknya cukup besar untuk menyerap sisa-sisa tekanan jual.

Jika momentum akumulasi ini terus berlanjut, target resistance terdekat berada di level $0,16. Keberhasilan menembus angka tersebut dipercaya akan membuka jalan bagi DOGE untuk melesat menuju area $0,20.

Sebagai pemimpin di sektor koin meme, lonjakan harga Dogecoin biasanya membawa dampak positif yang luas (efek halo) terhadap aset-aset spekulatif lainnya di pasar kripto.

Bitcoin Hyper (HYPER): Alternatif High-Beta saat Dominasi BTC Menguat

Di saat aset berkapitalisasi besar seperti Bitcoin, XRP, dan Dogecoin sedang menguji level-level krusial, banyak trader mulai melirik peluang pada daftar coin baru dengan eksposur high-beta yang terikat langsung pada momentum Bitcoin.

Di sinilah Bitcoin Hyper (HYPER) hadir, memposisikan diri sebagai instrumen yang tidak sekadar mengikuti, tetapi justru melipatgandakan dampak dari penguatan harga Bitcoin.

Sebagai solusi Layer-2 yang dibangun di atas Solana Virtual Machine (SVM), $HYPER menawarkan skalabilitas tinggi tanpa mengorbankan keamanan inti jaringan Bitcoin. Proyek ini dirancang untuk memberikan cara yang lebih agresif bagi trader dalam mengekspresikan keyakinan bullish mereka.

Dengan Bitcoin yang kini kembali merebut angka $95.000, aset seperti ini cenderung menarik likuiditas dengan sangat cepat.

Minat besar pasar terbukti dari keberhasilan proyek ini mengumpulkan dana presale sebesar $30,6 juta (sekitar Rp516 miliar) dalam waktu singkat. Berikut beberapa alasan mengapa Bitcoin Hyper mulai mendominasi diskusi prediksi harga kripto:

Rotasi Modal: Investor mulai memindahkan kapitalasi dari koin-koin besar yang harganya sudah jenuh (stretched) ke narasi baru yang menawarkan potensi persentase kenaikan lebih besar.

Investor mulai memindahkan kapitalasi dari koin-koin besar yang harganya sudah jenuh (stretched) ke narasi baru yang menawarkan potensi persentase kenaikan lebih besar. Amplifikasi Momentum: Sebagai aset high-beta, $HYPER dirancang untuk bergerak lebih volatil secara positif ketika sentimen pasar beralih ke mode risk-on.

Sebagai aset high-beta, $HYPER dirancang untuk bergerak lebih volatil secara positif ketika sentimen pasar beralih ke mode risk-on. Solusi Skalabilitas: Selain aspek spekulatif, fundamentalnya sebagai L2 yang mampu memproses hingga 65.000 transaksi per detik memberikan utilitas nyata di ekosistem Web3.

Jika Bitcoin terus mempertahankan level kuncinya dan bergerak lebih tinggi menuju sisa tahun 2026, Bitcoin Hyper berpotensi menjadi salah satu crypto terbaik untuk dibeli bagi trader yang ingin menunggangi tren bullish tersebut.

Pelajari momentum yang dibutuhkan untuk HYPER agar meroket setelah diluncurkan yang telah dirangkum dalam artikel prediksi harga Bitcoin Hyper. Selain itu, demi transaksi yang lancar dan aman saat pembelian, pastikan Anda telah membaca panduan cara beli Bitcoin Hyper.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.