Key Notes

XRP menargetkan $8 berkat dukungan ETF institusional dan kepastian regulasi yang semakin kuat tahun ini.

Dogecoin berpotensi melonjak 3x lipat melalui adopsi pembayaran nyata oleh berbagai platform global ternama.

Solana membidik harga $400 didorong oleh tren tokenisasi aset nyata dan efisiensi jaringan yang unggul. .

Di awal tahun 2026, Kimi AI—alternatif ChatGPT unik asal Tiongkok—baru saja merilis prediksi harga kripto terbaru untuk XRP, Solana, dan Dogecoin. Terobosan teknologi ini memberikan angin segar bagi para pengamat pasar yang mencari perspektif berbeda di luar analisis konvensional.

Kimi memproyeksikan potensi keuntungan hingga tiga kali lipat bagi mereka yang masuk sekarang. Jika pasar bullish benar-benar meledak tahun ini, aset-aset tersebut diperkirakan akan melesat jauh melampaui angka saat ini. Ini gambaran optimis bagi masa depan portofolio Anda.

XRP (XRP) Menatap $8: Apakah 2026 akan Menjadi Tahun Emas Bagi Ripple?

XRP (XRP) mengawali tahun 2026 dengan performa yang cukup agresif. Setelah sempat melonjak sekitar 25% di pekan pertama Januari hingga menyentuh angka $2,24, aset ini mulai mencuri perhatian para analis.

Berdasarkan model prediksi harga kripto terbaru dari Kimi AI, XRP memiliki potensi untuk terbang hingga ke level $8 sebelum tahun ini berakhir—sebuah lonjakan yang setara dengan keuntungan hampir 300% bagi pemegang aset saat ini.

Optimisme ini tidak muncul tanpa alasan. Data dari pasar menunjukkan bahwa peluncuran ETF XRP spot di Amerika Serikat pada akhir 2025 telah menjadi magnet bagi dana institusional. Sejauh ini, total arus masuk (inflow) ke produk ETF ini telah menembus $1,15 miliar tanpa tercatat adanya arus keluar (outflow) yang signifikan.

Selain itu, laporan dari Standard Chartered juga sejalan dengan proyeksi bullish ini, menargetkan angka $8 dengan catatan bahwa adopsi jaringan Ripple terus meluas dan kejelasan regulasi pasca kemenangan melawan SEC tetap stabil.

Namun, perjalanan menuju $8 tentu tidak akan mulus begitu saja. Secara teknikal, XRP masih harus berjuang menembus zona resistance kuat di angka $3,65 yang merupakan rekor tertinggi tujuh tahun terakhir.

Meskipun cadangan XRP di bursa (exchange) berada di level terendah dalam dua tahun—yang menandakan berkurangnya tekanan jual—beberapa analis mengingatkan risiko volatilitas makroekonomi yang bisa sewaktu-waktu mengerem momentum ini.

Jika sentimen bullish ini bertahan, 2026 bisa menjadi tahun di mana XRP benar-benar lepas landas menuju arus utama finansial global.

Prediksi Harga Kripto oleh Kimi AI: Dogecoin (DOGE) Memiliki Target Realistis 3x Lipat di 2026

Lahir sebagai lelucon di tahun 2013, Dogecoin (DOGE) kini telah bertransformasi menjadi raksasa dengan kapitalisasi pasar mendekati $24 miliar. Dominasinya tak main-main, menguasai hampir separuh dari total sektor koin meme global.

Berdasarkan prediksi harga kripto dari KIMI AI, Dogecoin diproyeksikan mampu mencetak kenaikan 3x lipat dengan target harga di kisaran $0,45 pada tahun ini.

Meskipun komunitas “Doge Army” masih memimpikan angka psikologis $1, analisis data saat ini menunjukkan bahwa target $0,45 adalah pencapaian yang lebih masuk akal. Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, DOGE menunjukkan pola grafik yang konstruktif meski sempat goyah akibat aksi jual masif di pasar global.

Kekuatan utama DOGE di tahun 2026 bukan lagi sekadar tren media sosial, melainkan adopsi nyata. Selain Tesla yang menerima DOGE untuk merchandise tertentu, integrasi lebih dalam pada platform pembayaran seperti PayPal dan Revolut memberikan utilitas fungsional yang jarang dimiliki koin meme lain.

Beberapa analis pasar bahkan berspekulasi bahwa jika integrasi pembayaran di platform X (sebelumnya Twitter) benar-benar terwujud tahun ini, target $0,45 tersebut bisa tercapai jauh lebih cepat dari perkiraan semula.

Ambisi Solana di 2026: Menuju $400 dan Dominasi Ekosistem

Solana (SOL) melangkah ke tahun 2026 dengan posisi yang sangat solid sebagai platform smart contract paling dinamis saat ini. Dengan Total Value Locked (TVL) mencapai $9 miliar dan kapitalisasi pasar di angka $75,9 miliar, jaringan ini terus menunjukkan pertumbuhan pengguna yang agresif.

Berdasarkan prediksi harga kripto dari KIMI AI, Solana berpotensi melesat hingga ke level $400 tahun ini, sebuah lonjakan 200% yang akan melampaui rekor tertinggi sebelumnya di $293.

Keyakinan pasar ini didorong oleh derasnya arus masuk dana institusional menyusul peluncuran ETF Solana oleh raksasa keuangan seperti Bitwise dan Grayscale. Setelah sempat terkoreksi di akhir 2025, harga SOL kini kembali menguat di zona dukungan (support) $134. Tidak hanya itu, data terbaru dari Jito dan Pyth Network menunjukkan bahwa efisiensi transaksi Solana tetap unggul dibandingkan kompetitornya, yang semakin memperkuat posisinya di mata investor besar.

Narasi terkuat Solana di tahun 2026 adalah kepemimpinannya dalam tokenisasi aset dunia nyata (Real-World Assets/RWA).

Keterlibatan institusi finansial global seperti BlackRock dan Franklin Templeton dalam memanfaatkan jaringan Solana untuk aset digital menunjukkan bahwa SOL bukan lagi sekadar platform spekulasi, melainkan infrastruktur keuangan masa depan.

Jika tren adopsi institusional ini terus meningkat, target $400 bukan sekadar mimpi, melainkan target yang sangat realistis untuk dicapai tahun ini.

Maxi Doge (MAXI): Pendatang Baru yang Siap Menjadi Pemain Utama di Ruang Meme Coin

Di luar deretan aset mapan yang masuk dalam prediksi harga kripto KIMI AI, muncul fenomena baru di segmen presale yang menarik perhatian para pemburu keuntungan tinggi. Maxi Doge (MAXI) hadir sebagai proyek “sepupu” Dogecoin yang lebih kekar dan berani, membawa narasi segar tentang sosok petualang perdagangan degen dengan leverage tinggi.

Hingga saat ini, proyek tersebut telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $4,4 juta (Rp74 miliar) dari para investor yang mencari alternatif dari kejenuhan meme coin lama.

Berbeda dengan Dogecoin yang masih menggunakan mekanisme Proof-of-Work yang boros energi seperti Bitcoin, $MAXI dibangun di atas jaringan Ethereum sebagai token ERC-20. Hal ini memberikan keunggulan berupa efisiensi energi yang lebih baik serta integrasi yang lebih mudah dengan ekosistem pengembang yang sudah matang.

Selain itu, proyek ini menawarkan fitur staking dengan imbal hasil (APY) mencapai 70%, sebuah insentif menarik bagi para pemegang awal yang ingin melipatgandakan aset mereka sebelum koin ini meluncur secara resmi ke bursa.

Saat ini, $MAXI dibanderol seharga $0,000277 pada fase presale terbarunya, dengan skema kenaikan harga otomatis di setiap putaran berikutnya.

Dengan dukungan komunitas yang mulai masif di platform X dan Telegram, banyak yang berspekulasi MAXI mampu merebut takhta koin meme favorit tahun ini. Meski tergolong investasi berisiko tinggi, antusiasme yang terlihat menunjukkan bahwa gairah spekulasi di pasar kripto tahun 2026 masih jauh dari kata padam.

Guna mengetahui potensi jangka panjang MAXI dalam lima tahun ke depan, silakan kunjungi artikel kami yang mengulas tentang prediksi harga Maxi Doge. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari cara untuk bergabung dalam presale ini dengan membaca panduan cara beli Maxi Doge.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.