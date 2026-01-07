Key Notes

Harga PEPE melonjak 65 persen saat mayoritas aset crypto berada dalam tren melemah.

Open interest yang mencetak rekor baru menjadi sinyal masuknya smart money dan whale.

Momentum Pepe Coin turut mendorong proyek turunan seperti Pepenode yang masih berada di fase presale. .

Pasar crypto sedang bergerak penuh tekanan, mayoritas aset mencetak candle merah dan investor ritel memilih menunggu. Pepe Coin justru melawan arus dengan kenaikan 65% hanya dalam tujuh hari. Pergerakan ini menempatkan PEPE sebagai meme coin dengan performa terbaik di jajaran sepuluh besar. Lonjakan harga yang agresif memicu spekulasi baru di kalangan pelaku pasar berpengalaman.

Data derivatif menunjukkan minat besar dari smart money yang mulai membangun posisi secara terukur. Kenaikan open interest menandakan keyakinan pasar meningkat, bukan sekadar reli sesaat. Kondisi ini membuka ruang diskusi baru mengenai arah lanjutan harga Pepe Coin dalam waktu dekat.

Prediksi Harga Pepe Coin Didukung Lonjakan Open Interest

Sinyal kuat datang dari data CoinGlass yang mencatat open interest Pepe Coin menyentuh rekor tertinggi pada 3 Januari. Kontrak futures melonjak hingga 75 triliun PEPE, mencerminkan peningkatan eksposur leverage secara signifikan.

Open interest berfungsi sebagai indikator keyakinan pasar karena menampilkan besaran modal yang benar benar dipertaruhkan. Harga PEPE sendiri memantul tajam hingga $0.000060 per token, memperkuat peluang terjadinya breakout jangka pendek.

Whale cenderung memantau open interest dibanding pergerakan harga semata karena metrik ini mengurangi noise volatilitas. Posisi besar yang terus bertambah mengindikasikan ekspektasi lanjutan ke arah atas.

Tekanan terhadap posisi short juga mulai terasa seiring momentum bullish menguat. Fokus pasar kini bergeser dari sekadar pemulihan menuju potensi sejauh mana reli ini dapat berkembang. Kombinasi minat derivatif dan aksi harga memberikan fondasi kuat bagi prediksi harga Pepe Coin yang lebih optimistis.

Prediksi Harga PEPE Jika Harga Tembus EMA 200 Hari

Grafik harian Pepe Coin menunjukkan perubahan struktur teknikal yang cukup penting. Token ini berhasil keluar dari pola falling wedge setelah area $0.0000040 berperan sebagai support kuat selama fase penurunan sebelumnya.

Breakout dari pola ini sering kali menandakan pembalikan tren yang lebih berkelanjutan, terutama ketika didukung volume dan momentum yang solid. Saat ini PEPE telah bergerak bersih di atas level $0.0000060, yang berarti struktur bearish sebelumnya telah sepenuhnya dibatalkan.

Kondisi ini membuka jalan menuju target berikutnya di area $0.0000095. Jika buyer mampu mempertahankan kendali, level tersebut berpotensi tercapai dalam waktu relatif dekat. Relative Strength Index sudah memasuki zona overbought, yang memang meningkatkan risiko koreksi jangka pendek.

Namun indikator ini juga menegaskan bahwa akselerasi momentum bullish terjadi dengan cepat. Dalam konteks menengah hingga panjang, kondisi ini justru memperkuat prediksi harga Pepe Coin yang lebih agresif.

Apabila permintaan terus meningkat, area $0.000015 atau sekitar 0,25 rupiah mulai masuk radar pelaku pasar sebagai target lanjutan. Di tengah reli ini, satu proyek coin baru yang terinspirasi dari Pepe mulai menarik perhatian investor yang mencari peluang lebih awal.

Pepenode Muncul Sebagai Proyek Baru yang Menunggangi Tren Pepe

Reli Pepe Coin menciptakan efek domino di sektor meme coin, membuka ruang bagi proyek baru yang membawa konsep berbeda. Pepenode ($PEPENODE) hadir sebagai presale viral yang terinspirasi dari meme Pepe, menawarkan pengalaman unik berupa penambangan meme coin secara virtual tanpa perangkat keras fisik.

Seluruh aktivitas berlangsung di dalam game melalui sistem mine to earn. Pendekatan ini membuat siapa pun bisa berpartisipasi tanpa hambatan teknis atau biaya tinggi. Model ini secara langsung menyasar pengguna usia 20 hingga 35 tahun yang menginginkan eksposur crypto dengan mekanisme yang sederhana dan interaktif.

Popularitas Pepenode tumbuh seiring meningkatnya minat pasar terhadap ekosistem Pepe secara keseluruhan. Proyek presale terbaik ini memanfaatkan momentum dengan menawarkan utilitas nyata sejak tahap awal. Hal tersebut menjadikan Pepenode bukan sekadar meme coin spekulatif, melainkan platform game berbasis blockchain dengan insentif ekonomi yang jelas.

Presale Pepenode Resmi Dibuka dengan Konsep Mine to Earn

Pepenode ($PEPENODE) mengubah cara pandang terhadap mining dengan memungkinkan siapa saja menambang meme coin tanpa perlu membeli hardware mahal atau melakukan konfigurasi rumit. Prosesnya sederhana. Investor cukup membeli $PEPENODE, mengatur server virtual, lalu langsung menjalankan rig penambangan dalam hitungan menit.

Model mine to earn memberikan insentif nyata bagi pemain aktif. Penambang teratas berkesempatan memperoleh airdrop token populer seperti Fartcoin ($FARTCOIN) dan Bonk ($BONK). Skema ini menjadikan Pepenode salah satu proyek meme coin paling mudah diakses dan menarik di fase presale saat ini.

Pemain dapat meningkatkan performa mining dengan mengalokasikan lebih banyak $PEPENODE ke dalam sistem. Semakin besar alokasi, semakin tinggi potensi imbal hasil dan semakin cepat posisi naik di leaderboard. Mekanisme ini mendorong partisipasi aktif sekaligus menciptakan kompetisi sehat di dalam ekosistem.

Daya tarik tambahan datang dari mekanisme deflasi. Hingga 70% koin micin ini akan digunakan untuk upgrade akan dibakar permanen, sehingga suplai berkurang dan nilai jangka panjang bagi holder awal menjadi lebih menarik.

Cara Beli Pepenode dan Prospek Harga ke Depan

Untuk membeli Pepenode ($PEPENODE) dan mulai menambang, pengguna dapat langsung mengunjungi situs resmi Pepenode lalu menghubungkan wallet yang kompatibel seperti Best Wallet. Proses pembelian berlangsung cepat melalui swap USDT atau ETH. Opsi pembayaran kartu bank juga tersedia untuk kemudahan pengguna baru.

Saat ini 1 $PEPENODE dibanderol seharga $0.0012161. Dana presale yang telah terkumpul mencapai $2,6 juta atau sekitar 43 miliar rupiah, menunjukkan minat pasar yang cukup solid di fase awal. Angka ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap konsep dan potensi jangka panjang proyek.

Sebagai bahan pertimbangan, pembaca dapat menelusuri prediksi harga PEPENODE untuk memahami potensi pertumbuhan setelah presale berakhir. Panduan cara beli PEPENODE juga tersedia bagi investor yang ingin masuk lebih awal.

Informasi terbaru dapat diikuti melalui akun X (Twitter) dan Telegram resmi proyek. Kunjungan ke laman resmi Pepenode akan membantu mendapatkan gambaran lengkap sebelum mengambil keputusan investasi.