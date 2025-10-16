Key Notes

Tekanan jual dari whale menyebabkan harga Pepe melemah tajam dan memicu kekhawatiran investor.

Pepe menghadapi tantangan teknikal dan sentimen pasar, sementara momentum reli belum menunjukkan tanda pemulihan.

Pepenode menarik minat baru melalui model mine-to-earn, menawarkan utilitas nyata di tengah turunnya minat pada meme coin tradisional. .

Pepe coin, salah satu meme coin paling dikenal di pasar crypto, sedang menghadapi fase sulit setelah tekanan jual besar memengaruhi pergerakan harganya. Penurunan tajam ini diperparah oleh aksi whale yang melepas kepemilikan dalam jumlah besar, memicu kekhawatiran di kalangan investor ritel.

Kapitalisasi pasar yang sebelumnya melampaui $11 miliar kini turun menuju kisaran $3 miliar. Situasi ini mencerminkan melemahnya momentum dan meningkatnya kehati-hatian di tengah kondisi pasar yang penuh volatilitas.

Penurunan Pepe dan Dampak Tekanan Whale

Pepe mengalami pelemahan signifikan akibat aksi likuidasi di pasar yang lebih luas. Token ini kehilangan sebagian besar kapitalisasinya setelah sejumlah pemegang besar, termasuk smart money investor, melepas lebih dari 1,5 triliun $PEPE antara 26 September hingga akhir pekan lalu.

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa sebagian pelaku pasar mengantisipasi koreksi lebih dalam. Tekanan jual tersebut mendorong ketidakpastian, membuat investor ritel mulai mengurangi risiko.

Kekhawatiran ini tidak hanya terbatas pada Pepe, melainkan juga memengaruhi meme coin besar lainnya seperti Dogecoin dan Shiba Inu yang turut mencatat kerugian mingguan. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya pendinginan besar-besaran di seluruh sektor meme coin, bukan sekadar koreksi individual.

Data historis menunjukkan bahwa Pepe pernah mencatat reli besar pada periode “meme season”, seperti pada Februari dan Desember 2024 dengan lonjakan masing-masing 10x dan 3x. Saat ini, pasar tidak menunjukkan euforia ritel yang sama, disertai minimnya arus likuiditas baru yang sebelumnya menjadi pendorong utama reli Pepe.

Prediksi Harga Pepe: Tantangan Teknis dan Sentimen Pasar

Dari sudut pandang teknikal, struktur harga Pepe mencerminkan pasar yang berusaha memulihkan kekuatan. Token ini telah turun lebih dari 34% dalam satu bulan, dengan penolakan konsisten di area resistance kunci sekitar $0.00000120.

Kegagalan mempertahankan area tersebut dapat memicu tekanan lanjutan, membawa Pepe memasuki fase konsolidasi lebih dalam. Data on-chain juga mencatat pelemahan Relative Strength Index (RSI) pada time frame mingguan, menandakan berkurangnya dorongan beli.

Untuk membangun kembali kekuatan teknis, Pepe perlu kembali ke dalam pola symmetrical triangle sebelumnya. Tanpa pemulihan risk appetite di pasar crypto, Pepe kemungkinan tetap bergerak di level lebih rendah dalam jangka pendek.

Meskipun menghadapi tantangan, Pepe masih bertahan sebagai salah satu dari tiga meme coin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Status sebagai “blue-chip meme coin” tetap melekat, meskipun sentimen investor saat ini berada dalam kondisi rapuh dan menunggu katalis baru.

Pepenode: Peluang Baru di Tengah Melemahnya Pepe

Ketika Pepe terus berjuang untuk memulihkan momentumnya, proyek baru bernama Pepenode (PEPENODE) mulai menarik perhatian investor. Berbeda dari meme coin yang hanya mengandalkan hype, Pepenode menghadirkan model “mine-to-earn” yang menawarkan utilitas melalui ekosistem gamifikasi.

Pengguna dapat membeli node, meningkatkan fasilitas virtual, dan memperoleh imbalan dalam bentuk meme coin, menjadikannya lebih interaktif dibandingkan sekadar token spekulatif.

Presale crypto terbaik ini telah mengumpulkan hampir $1,8 juta atau sekitar 30 miliar rupiah, menunjukkan adanya minat awal yang kuat dari pasar.

Setiap node dapat dibeli menggunakan ETH atau USDT melalui dompet EVM seperti Best Wallet, dengan potensi bonus dan airdrop bagi peserta yang aktif dalam aktivitas mining. Pendekatan ini memberikan alternatif baru bagi investor yang mencari value di luar pola meme coin tradisional.

Model Pepenode memadukan unsur GameFi dan DeFi, menciptakan mekanisme ekonomi yang berkelanjutan. Kombinasi hiburan dan utilitas menjadikan proyek ini kandidat potensial untuk memimpin gelombang meme coin berikutnya.

Inovasi yang ditawarkan juga membuka peluang bagi partisipasi komunitas jangka panjang, bukan hanya mereka yang mengejar volatilitas sesaat. Pepenode menunjukkan bagaimana meme coin dapat berevolusi dari sekadar simbol budaya internet menjadi platform dengan sistem keterlibatan yang lebih konkret.

Jika momentum ini terus berkembang, Pepenode berpeluang menjadi salah satu katalis utama saat pasar memasuki fase pemulihan.

Pergeseran Sentimen dan Fokus Investor

Penurunan Pepe mencerminkan melemahnya minat ritel terhadap meme coin tradisional di tengah ketidakpastian pasar yang lebih luas. Aksi jual besar oleh whale mempercepat koreksi dan menurunkan kepercayaan investor jangka pendek.

Meskipun sejarah menunjukkan bahwa Pepe mampu bangkit di musim tertentu, kondisi saat ini belum menunjukkan tanda-tanda reli berbasis likuiditas baru.

Di sisi lain, Pepenode muncul dengan pendekatan yang lebih fungsional dan mekanisme partisipasi yang dapat menarik investor generasi baru.

Proyek ini menunjukkan bahwa sektor meme coin masih memiliki ruang inovasi, terutama ketika utilitas dan interaksi komunitas menjadi bagian inti ekosistem.

Bagi investor yang ingin memahami potensi proyek ini secara mendalam, mengikuti pembaruan melalui prediksi harga Pepenode dapat menjadi langkah penting dalam memantau tren pasar.

Panduan lengkap mengenai cara beli Pepenode tersedia melalui kanal resmi, termasuk situs web utama proyek.

Mengunjungi akun X dan Telegram Pepenode memberikan akses langsung terhadap roadmap, airdrop, dan pengumuman penting lainnya, memastikan keputusan investasi didasarkan pada informasi yang valid dan terkini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.