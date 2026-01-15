Key Notes

Unlock token mainnet meningkatkan suplai Pi Coin ke pasar dan menekan price action dalam jangka pendek.

Pengembangan ekosistem dan adopsi DApps berpotensi menciptakan permintaan organik yang lebih kuat.

Secara teknikal, Pi Coin memiliki peluang breakout jika resistance utama berhasil ditembus dan use case terus berkembang. .

Masuknya Pi Network ke fase mainnet penuh membawa perubahan besar bagi dinamika Pi Coin. Token yang sebelumnya terkunci kini mulai dilepas secara bertahap ke pasar, menciptakan tekanan suplai yang terasa dalam jangka pendek.

Holder dan calon investor perlu memahami bagaimana mekanisme unlock ini memengaruhi likuiditas, pergerakan harga, serta potensi jangka panjang Pi Coin. Artikel ini membahas kondisi terkini Pi Coin secara menyeluruh, mulai dari suplai, adopsi, analisis teknikal, hingga perbandingannya dengan proyek layer-1 lain yang sedang berkembang di industri crypto.

Tekanan Suplai Pi Coin Meningkat Seiring Unlock Token Mainnet

Pi Coin saat ini menghadapi tekanan signifikan akibat peningkatan suplai yang masuk ke pasar. Proses migrasi mainnet dan unlock token harian membuat momentum harga jangka pendek menjadi terbatas.

Setiap hari, sekitar $1 juta atau sekitar Rp16,9 miliar nilai PI dilepas ke sirkulasi, menambah jumlah token yang dapat diperdagangkan secara bebas. Migrasi berbasis KYC juga terus berlangsung, membawa saldo yang sebelumnya terkunci ke pasar terbuka.

Kondisi ini meningkatkan likuiditas pada level harga tertentu, namun permintaan masih bersifat selektif. Banyak reli harga berakhir cepat karena suplai baru langsung terserap oleh pasar. Pola ini membuat kenaikan jangka pendek sulit berkembang menjadi tren jangka panjang yang solid.

Masalah utama Pi Network masih berkaitan dengan adopsi, karena proyek ini belum memiliki use case kuat yang mampu menopang pertumbuhan berkelanjutan. Tanpa utilitas nyata, pergerakan harga PI tetap rentan terhadap aktivitas spekulatif jangka pendek.

Pergeseran Dinamika, Permintaan dan Dorongan Adopsi Ekosistem

Perubahan mulai terlihat dari sisi pengembangan ekosistem. Peluncuran developer toolkit terbaru, termasuk library integrasi pembayaran in-app yang lebih ringkas, membuka peluang baru bagi DApps untuk mengadopsi Pi Network dengan lebih cepat. Pengembang kini dapat menambahkan fungsi inti hanya dalam hitungan menit, bukan hari atau minggu.

Langkah ini meningkatkan daya tarik Pi Network sebagai platform bagi builder. Integrasi yang dipercepat membantu menciptakan ekosistem yang lebih hidup, mendorong penggunaan nyata, dan berpotensi meningkatkan permintaan token secara organik.

Permintaan yang bersifat “sticky” dari aktivitas pengguna dan developer dapat menjadi penyeimbang alami bagi suplai yang terus bertambah. Kondisi ini berpotensi menjadi titik balik penting bagi Pi Coin dalam jangka menengah hingga panjang.

Prediksi Harga Pi Coin: Pergerakan Harga Berpotensi Menguat

Dari sisi teknikal, dinamika permintaan yang mulai membaik dapat mendorong harga Pi Coin keluar dari fase konsolidasi tiga bulan dalam pola parallel channel. Pola ini terbentuk akibat tekanan likuiditas yang terus menahan pergerakan harga.

Indikator momentum menunjukkan sinyal yang lebih konstruktif. RSI kembali bergerak mendekati potensi penembusan di atas signal line setelah sempat melemah, menandakan kekuatan dasar mulai terbentuk. MACD juga memperlihatkan kondisi serupa, dengan buyer masih mempertahankan kontrol tren sehingga potensi death cross dapat dihindari.

Level resistance kunci berada di sekitar $0.285 atau sekitar Rp4.805. Breakout yang kuat di atas area ini dapat membuka peluang kenaikan hingga $0.42, setara dengan potensi kenaikan 100%. Dalam jangka panjang, apabila adopsi use case benar-benar terwujud, area resistance lama di sekitar $0.65 berpotensi kembali diuji, mencerminkan potensi gain hingga 210% dari level saat ini.

Bitcoin Hyper: Evolusi Layer-1 dengan Pendekatan Baru

Di tengah perkembangan Pi Network, pasar juga menyoroti inovasi dari proyek lain di sektor layer-1 dan layer-2. Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir sebagai jawaban atas keterbatasan utama Bitcoin, terutama dalam hal skalabilitas. Proyek ini menggabungkan keamanan Bitcoin dengan teknologi Solana, membentuk jaringan Layer-2 baru yang lebih efisien dan scalable.

Bitcoin Hyper ($HYPER) memungkinkan Bitcoin mendukung use case yang sebelumnya sulit diwujudkan. Apa pun yang dapat dilakukan Solana, Bitcoin berpotensi melakukan hal serupa melalui solusi ini. Proyek ini telah mengumpulkan dana presale sekitar $30,5 juta atau sekitar Rp514,9 miliar, menunjukkan minat pasar yang sangat kuat bahkan sebelum peluncuran resmi.

Bitcoin Hyper berfokus memperbaiki transaksi lambat, biaya tinggi, dan keterbatasan programmability yang selama ini membatasi potensi Bitcoin. Kondisi pasar yang mulai bullish memperkuat narasi pertumbuhan proyek ini, terutama jika sebagian kecil saja dari volume trading Bitcoin mengalir ke ekosistem Hyper.

Harga presale crypto $HYPER saat ini berada di $0.013585 per token, memberikan titik masuk awal bagi investor yang tertarik dengan inovasi di ekosistem Bitcoin. Bagi investor yang ingin memahami lebih dalam, tersedia berbagai referensi seperti prediksi harga Bitcoin Hyper dan cara beli Bitcoin Hyper yang dapat dipelajari sebelum mengambil keputusan.

Investor juga dapat mengikuti perkembangan terbaru melalui akun X (Twitter) dan Telegram resmi proyek untuk mendapatkan update langsung dari tim. Kunjungan ke laman resmi Bitcoin Hyper memberikan gambaran menyeluruh mengenai roadmap, teknologi, dan visi jangka panjang proyek. Pendekatan ini membantu investor membangun pemahaman yang lebih matang sebelum terlibat lebih jauh di pasar crypto yang terus berkembang.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.