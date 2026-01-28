Key Notes

Prediksi harga Shiba Inu semakin bullish setelah ratusan miliar SHIB ditarik dari exchange oleh investor jangka panjang.

Sinyal teknikal seperti pola bullish, MACD, dan RSI mengindikasikan potensi breakout signifikan dalam waktu dekat.

Di tengah konsolidasi pasar, Maxi Doge muncul sebagai meme coin baru yang berpotensi mencuri perhatian saat bull run. .

Ada yang ingin tahu bagaimana prediksi harga Shiba Inu? Token meme ini lagi menunjukkan aksi yang bikin para trader melotot. Setelah seminggu gerak-geriknya biasa aja, tiba-tiba lebih dari 250 miliar token SHIB ditarik dari berbagai exchange oleh investor.

Ini bukan jumlah kecil, lho. Gerakan ini nampaknya jadi bukti awal bahwa banyak yang percaya sama prediksi harga Shiba Inu yang optimis. Para holder koin meme ini lagi menunjukkan niat serius untuk jangka panjang, mereka pilih amankan aset di dompet pribadi (self-custody) daripada menguap di bursa

Apa yang Bikin Holder SHIB Semakin Percaya Diri?

Aksi whale atau “smart money” kayaknya juga ikut meramaikan. Arkham Intelligence melaporkan ada dompet anonim yang mentransfer 61.6 miliar SHIB atau senilai sekitar $500,000 atau setara Rp 8.3 miliar lebih lewat Coinbase.

Deposit dan penarikan dalam skala besar ke exchange terpusat biasanya cuma punya dua arti, membuat sinyal palsu, atau si pemilik bimbang di menit-menit terakhir sebelum akhirnya akan melakukan aksi jual besar-besaran. Tapi, keyakinan untuk hold ini mungkin ada dasarnya, yaitu dari sinyal teknis di chart.

Dari pengamatan saya, SHIB sepertinya sedang masuk fase akhir dari pola head and shoulders bullish yang sudah dibangun selama tiga bulan. Polanya sekarang lagi menuju dorongan akhir dengan right shoulder yang sedang terbentuk. Kalau pola ini jadi sempurna, tekanan untuk breakout bakal bergeser ke level kunci dari pola falling wedge yang sudah berlangsung setahun, yaitu di level psikologis $0.00001 .

Indikator momentum juga mendukung untuk pergerakan naik lagi. MACD memberi sinyal tren naik di tahap awal, sedang mendatar dan berusaha menuju ke arah golden cross potensial di atas garis sinyal.

RSI emang sempet jatuh lagi di bawah garis netral 50, tapi dia terus saja membentuk rangkaian higher low, yang artinya kekuatan sedang terakumulasi pelan-pelan di balik layar. Kalau semua setup bullish ini bener-benar terwujud, kita bisa liat breakout hingga 335% menuju $0.000033.

Dan kalau kondisi makro ekonomi makin mendukung seiring bull market yang matang, kenaikan 500% menuju all-time high sebelumnya di sekitar $0.000042 bisa saja terjadi.

Maxi Doge – Token Baru yang Siap Meriahkan Bull Run Anda

Pasar lagi konsolidasi, dan biasanya pemodal mulai mencari-cari aset mana yang bakal breakout berikutnya. Sejarah pasar crypto udah berkata berkali-kali, selalu ada satu meme coin bertema Doge yang masuk dalam barisan itu.

Ini sudah seperti tradisi, Dogecoin yang mulai, Shiba Inu yang meledak di 2021, terus disusul dengan Floki, Bonk, Dogwifhat, dan Neiro. Setiap siklus bull akhirnya punya juara baru yang terinspirasi Doge.

Nah, kali ini, Maxi Doge (MAXI) yang lagi berusaha menangkap feeling awal-awal Dogecoin dulu. Mereka fokus bangun komunitas yang intinya pada berbagi info seperti ide trading, dan engagement yang kompetitif.

Partisipasi adalah kuncinya. Mereka ada kompetisi mingguan kayak Maxi Ripped dan Maxi Pump yang ngasih hadiah buat trader terbaik berupa pengakuan di leaderboard, insentif, dan tentu saja hak buat pamer.

Hype-nya udah keliatan dari angka, nih. Presale $MAXI sudah berhasil kumpulkan hampir $4.5 juta atau sekitar Rp 75 miliar, sementara para pendukung awal bisa dapetin imbalan staking hingga 69% APY.

Buat Anda yang kemarin ketinggalan gelombang Doge atau SHIB, Maxi Doge bisa jadi kesempatan berikutnya untuk menangkap koin micin sebelum dia benar-benar meledak di pasaran.

Buat yang tertarik, harga 1 $MAXI saat ini di tahap presale adalah $0.0002801 per token. Buat tau lebih lanjut soal cara beli Maxi Doge nantinya dan ikuti perkembangan prediksi harga Maxi Doge, pantau terus info resminya. Anda bisa join diskusi komunitas lewat akun X (Twitter) dan Telegram mereka, dan pastikan cek laman resmi proyek Maxi Doge buat informasi presale yang paling valid dan terbaru. Siapa tau, ini jadi momen yang ditunggu-tunggu.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.