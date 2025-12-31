Key Notes

Prediksi harga Solana menunjukkan stagnasi dengan minimnya dorongan teknikal dan sentimen pasar yang cenderung netral.

Trader mulai beralih ke proyek seperti Bitcoin Hyper karena menawarkan struktur presale yang atraktif dan roadmap yang jelas.

Momentum pergerakan harga saat ini lebih mengarah ke microcap seperti HYPER dibanding altcoin besar yang stagnan seperti SOL. .

Prediksi harga Solana kini mulai stagnan seiring dengan berakhirnya tahun 2025. Banyak trader mulai mempertanyakan potensi kenaikan jangka pendeknya. Meskipun Solana tetap mendominasi pemberitaan berkat ekosistemnya yang luas dan persetujuan ETF yang baru-baru ini disetujui, proyeksi harga dari berbagai platform justru mengisyaratkan bahwa 2026 bisa menjadi tahun yang datar.

Sentimen pasar dan indikator teknikal kini menunjukkan sikap yang lebih hati-hati. Beberapa investor mulai mempertimbangkan alternatif lain, dan salah satu proyek yang mendapat perhatian tinggi adalah Bitcoin Hyper. Proyek ini tengah berada di fase akhir presale, dengan harga token yang bersiap naik dan momentum yang semakin menguat di berbagai kanal ritel.

Prediksi Solana Tunjukkan Potensi Kenaikan yang Lemah di Semua Skenario

Berdasarkan data dari Finst.com, prediksi harga Solana untuk akhir 2025 hingga awal 2026 tergolong mengecewakan dalam berbagai skenario. Dalam skenario netral, Solana diperkirakan akan berada di harga €106.18, turun tipis 0,11% dari harga saat ini.

Bahkan dalam skenario optimis, prediksi hanya naik ke €106.21, yang justru merupakan penurunan sebesar 0,09%. Untuk skenario bearish, harga turun lebih jauh ke €106.11 atau sekitar 0,18%.

Seluruh prediksi tersebut memperlihatkan pergerakan yang nyaris datar, tanpa arah kuat yang meyakinkan. Situasi ini mengindikasikan bahwa pasar tidak melihat adanya katalis besar yang bisa mendorong Solana naik secara signifikan dalam waktu dekat.

Platform CoinCodex memang memberikan prediksi yang sedikit lebih positif untuk jangka pendek, dengan target harga $140.90 pada 30 Januari 2026, naik sekitar 12,03%. Meski begitu, metrik sentimen justru mengindikasikan ketidakpastian.

Indeks Fear & Greed berada di angka 21, tergolong Extreme Fear. RSI 14 hari berada di 44,77, yang berarti masih berada di zona netral. Seluruh indikator tersebut menguatkan kesimpulan bahwa kepercayaan pasar terhadap Solana saat ini masih rendah menjelang kuartal pertama 2026.

Momentum Solana Melemah saat Harga Mendekati Resistance Krusial

Analisis teknikal dan data on-chain dari MEXC menunjukkan bahwa Solana sempat bangkit lebih dari 150 persen dari titik terendahnya di 2025, yaitu $95,31. Saat ini, harga SOL berada tepat di bawah resistance utama $250, yang menjadi batas atas dalam beberapa bulan terakhir.

Garis tren parabola yang terbentuk sejak April memang berhasil membawa harga naik selama musim panas, tetapi beberapa candlestick harian terbaru menunjukkan tanda-tanda pelemahan momentum.

Meskipun indikator MACD masih berada di wilayah positif dan RSI telah menembus angka 50, para analis memperingatkan bahwa setup saat ini kekurangan volume untuk mendorong breakout berkelanjutan. Tanpa volume yang memadai, pergerakan naik sulit mempertahankan kekuatannya.

Solana sebenarnya mendapat dorongan positif dari upgrade FireDancer dan persetujuan ETF yang berhasil menarik dana institusional sebesar $351 juta. Namun, dampaknya terhadap pergerakan harga jangka pendek masih terbatas.

Prediksi harga jangka panjang dari analis MEXC memperkirakan SOL bisa mencapai $500 hingga $1.000 pada tahun 2030 dalam skenario konservatif, dan bisa menyentuh $3.211 dalam skenario yang sangat bullish.

Seluruh proyeksi tersebut tetap membutuhkan pertumbuhan ekosistem yang konsisten dan skalabilitas jaringan tanpa gangguan. Sementara itu, banyak trader yang justru mencari peluang jangka pendek mulai berpindah dari SOL ke proyek-proyek koin receh crypto yang memiliki market cap lebih kecil namun potensi pergerakan harga lebih cepat.

Solana Sulit Menarik Akumulasi Sementara HYPER Kian Ramai

Sentimen investor ritel terhadap Solana kini berada di titik persimpangan. Fondasi fundamentalnya masih kuat dan ekosistemnya terus berkembang, namun pergerakan harga yang stagnan membuat daya tariknya mulai meredup.

Ketimpangan antara perkembangan teknologi dan reaksi harga ini membuat banyak investor memilih untuk merotasi portofolio mereka ke proyek-proyek lain yang menawarkan mekanisme harga lebih agresif.

Bitcoin Hyper ($HYPER) muncul sebagai salah satu pilihan utama bagi trader yang ingin memperoleh eksposur awal pada altcoin dengan potensi pertumbuhan tinggi.

Presale HYPER kini hampir mencapai tonggak $30,3 juta atau sekitar 504 miliar rupiah. Proyek ini mulai dianggap sebagai alternatif baru bagi mereka yang mengejar dinamika harga cepat dengan struktur distribusi yang jelas dan roadmap yang terbuka.

Sementara volume perdagangan meningkat di awal Januari dan volatilitas kembali muncul, prediksi harga Solana bisa saja membaik. Namun untuk saat ini, data menunjukkan bahwa momentum telah berpindah.

Dalam dunia crypto, waktu sangat menentukan, dan saat ini, perhatian sebagian besar investor justru tertuju pada proyek yang sedang berkembang seperti Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper Semakin Dilirik Trader Menjelang Kenaikan Harga

Di saat prediksi harga Solana masih menunjukkan arah yang lemah, fokus trader kini bergeser ke Bitcoin Hyper, proyek presale yang berkembang pesat dan telah mengumpulkan lebih dari $29,9 juta atau sekitar 500 miliar rupiah.

Saat ini, harga Bitcoin Hyper ($HYPER) berada di angka $0.013505. Sisa alokasi presale hanya tinggal sekitar $400.000 sebelum kenaikan harga otomatis berikutnya dimulai.

Dengan presale yang hampir mencapai batas maksimal, urgensi untuk ikut serta semakin tinggi. Bitcoin Hyper memberikan opsi pembelian yang fleksibel.

Investor bisa membeli menggunakan ETH, USDT, BNB, bahkan SOL, sebuah simbol pergeseran modal dari proyek besar seperti Solana ke presale berpotensi tinggi.

Apa yang mendorong peralihan ini cukup jelas? Bitcoin Hyper menawarkan struktur harga yang menguntungkan untuk pembeli awal, dengan tokenomics transparan dan narasi kuat seputar peningkatan lapisan eksekusi Bitcoin.

Trader melihat proyek ini sebagai peluang dengan funnel distribusi yang rapi, kelangkaan yang sudah diatur waktunya, serta strategi pemasaran yang terarah.

Ketika Solana menghadapi tekanan resistance dan proyeksi harganya tampak datar, Bitcoin Hyper justru memperlihatkan skenario upside yang lebih nyata dalam jangka pendek.

Momentum telah berpindah, dan komunitas retail tampaknya mulai mengonsolidasikan perhatiannya ke proyek ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam tentang potensi proyek ini, tersedia pembahasan lengkap mengenai prediksi harga Bitcoin Hyper, termasuk kemungkinan kenaikan setelah listing di exchange besar.

Bagi yang ingin berpartisipasi dalam presale sebelum batas dana tercapai, tersedia juga panduan lengkap cara beli Bitcoin Hyper langsung melalui situs resmi atau aplikasi Best Wallet.

Dapatkan informasi terbaru dan terhubung langsung dengan komunitasnya melalui akun X (Twitter) dan Telegram. Jangan lewatkan juga update roadmap dan peluang staking eksklusif melalui laman resmi mereka.

Waktu menjadi kunci dalam dunia crypto. Dan saat ini, semua sinyal mengarah ke Bitcoin Hyper ($HYPER) sebagai salah satu aset yang paling menjanjikan menjelang tahun 2026.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.