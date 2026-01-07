Key Notes

Prediksi harga Solana menunjukkan potensi breakout menuju $1.000 berkat katalis fundamental upgrade Alpenglow.

Arus kas masuk Solana melonjak 1.000%, melampaui pertumbuhan investasi institusional pada aset Bitcoin.

Bitcoin Hyper muncul sebagai pesaing baru yang menggabungkan keamanan Bitcoin dengan kecepatan teknologi Solana. .

Memasuki awal 2026, dinamika pasar kripto menunjukkan pergeseran menarik di mana arus modal mulai beralih ke ekosistem SOL. Banyak analis kini memperbarui prediksi harga Solana setelah aset ini menunjukkan performa yang jauh lebih agresif dibandingkan Bitcoin. Momentum ini memicu diskusi hangat mengenai potensi Solana untuk mengambil alih dominasi pasar.

Keunggulan teknologi dan adopsi institusional yang masif menjadi motor penggerak utama tren positif ini. Jika konsistensi pertumbuhan ini terjaga, posisi Bitcoin sebagai raja kripto mungkin akan menghadapi tantangan serius. Solana bukan lagi sekadar alternatif, melainkan pemimpin baru dalam efisiensi transaksi global.

Arus Modal Solana Meningkat, Bitcoin Menyusut

Awal tahun 2026 menjadi titik balik krusial bagi pasar kripto. Di tengah pemulihan harga secara global, likuiditas segar justru lebih banyak mengalir ke ekosistem SOL ketimbang Bitcoin.

Fenomena ini memperkuat berbagai prediksi harga Solana yang sempat dianggap terlalu ambisius oleh banyak pihak. Data menunjukkan bahwa dalam pekan pertama saja, Solana sudah melonjak 10%, jauh meninggalkan Bitcoin yang hanya tumbuh 6%.

Tren ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari performa impresif tahun 2025. Mengutip data dari CoinShares, Solana mencatat lonjakan arus kas masuk hingga 1000% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara minat institusional terhadap Bitcoin justru menyusut sekitar 35%.

Meskipun Bitcoin sempat mendominasi selama fase konsolidasi panjang, selera investor terhadap altcoin dan meme coin kini kembali meledak.

Kondisi pasar saat ini menciptakan fondasi yang kuat bagi datangnya altcoin season. Dengan infrastruktur yang semakin matang dan biaya transaksi yang tetap rendah, Solana memposisikan dirinya sebagai pemimpin barisan.

Jika rotasi modal ini terus berlanjut, posisi Bitcoin sebagai aset utama bukan tidak mungkin akan terus tergerus oleh dominasi baru dari Solana.

Prediksi Harga Solana: Sanggupkah Solana Menggeser Dominasi Bitcoin?

Setelah melewati fase konsolidasi panjang di sepanjang tahun 2025 yang membentuk struktur descending triangle, Solana kini menunjukkan tanda-tanda breakout yang signifikan.

Pergerakan ini didorong oleh aliran likuiditas baru yang mulai meninggalkan zona aman Bitcoin menuju aset yang lebih progresif. Indikator momentum pada grafik harian menunjukkan perubahan arah yang sangat kontras dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Berdasarkan data TradingView, indikator RSI (Relative Strength Index) telah berhasil menembus angka 50 dan kini berada di level 57. Ini adalah level tertinggi sejak September lalu, sebelum ketidakpastian geopolitik sempat menyeret pasar ke zona extreme fear.

Sejalan dengan itu, garis MACD juga melebar jauh di atas garis sinyal, sebuah sinyal kuat bahwa kendali pasar kini berada di tangan para bulls. Kondisi teknis ini memperkuat prediksi harga Solana yang menyebutkan bahwa batas bawah segitiga tersebut kini berfungsi sebagai landasan pacu (launchpad) untuk kenaikan lebih lanjut.

Titik krusial yang perlu diperhatikan investor adalah level resistance kuat bulan Desember di angka $210. Jika level ini berhasil diubah menjadi area support, Solana diproyeksikan memiliki ruang gerak untuk melonjak hingga 265% menuju target $500.

Lebih jauh lagi, katalis fundamental seperti upgrade jaringan Alpenglow yang dijadwalkan tahun ini bisa menjadi pemicu ledakan harga hingga 625% menuju level psikologis $1000.

Meskipun secara persentase pertumbuhan Solana berpotensi besar mengungguli Bitcoin kembali di tahun 2026, perlu dicatat bahwa melakukan flipping atau melampaui kapitalisasi pasar Bitcoin tetaplah sebuah target jangka panjang yang sangat menantang.

Namun, dengan efisiensi transaksi yang lebih tinggi, Solana jelas menjadi ancaman nyata bagi dominasi Bitcoin di portofolio investor institusi.

Bitcoin Hyper: Pendamping Bitcoin yang Siap Bantu Hadapi Ancaman Solana

Meskipun performa Solana sedang di atas angin, para loyalis Bitcoin kini memiliki alasan kuat untuk tetap bertahan seiring hadirnya Bitcoin Hyper (HYPER). Proyek ini menjawab tantangan terbesar Bitcoin selama ini, yaitu skalabilitas, dengan menghadirkan solusi Layer-2 yang mengadopsi teknologi Solana Virtual Machine (SVM).

Dengan integrasi ini, Bitcoin bukan lagi sekadar aset statis, melainkan jaringan yang mampu mendukung transaksi instan dan smart contract layaknya Solana, namun tetap berpijak pada keamanan fundamental Bitcoin.

Minat pasar terhadap inovasi ini sangat luar biasa, terbukti dengan dana presale yang telah melampaui angka $30 juta (sekitar Rp500 miliar) hingga awal 2026. Perolehan tersebut diperkirakan masih akan bertambah secara signifikan seiring waktu presale yang semakin menipis dan investor kian berlomba untuk membeli HYPER dengan harga diskon.

Saat ini HYPER ditawarkan dengan harga $0,013545 per token. Harga tersebut akan naik dalam waktu kurang dari 48 jam. Prediksi harga Bitcoin Hyper oleh sejumlah analis bahkan mengungkap potensi HYPER untuk meledak hingga 100x apabila berhasil terdaftar di bursa-bursa papan atas.

Kehadiran $HYPER memungkinkan utilitas baru seperti ekosistem DeFi dan peluncuran token langsung di atas infrastruktur Bitcoin dengan biaya yang sangat rendah.

Jika sebelumnya prediksi harga Solana didorong oleh kecepatan jaringannya, kini Bitcoin Hyper siap merebut narasi tersebut. Dengan basis volume perdagangan Bitcoin yang masif, sedikit saja pergeseran likuiditas ke jaringan L2 ini dapat mendongkrak valuasi $HYPER secara signifikan sekaligus mengukuhkan kembali dominasi absolut Bitcoin di pasar global.

Gabung presale HYPER sekarang juga, dapatkan imbalan staking mencapai 38% APY. Pelajari cara beli Bitcoin Hyper yang telah disusun oleh tim kami untuk memudahkan Anda melakukan pembelian di situs resmi presale Bitcoin Hyper.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.