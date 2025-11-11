Key Notes

ETF Solana Grayscale dan Bitwise mencatat arus masuk total $136,6 juta pada minggu perdagangan kedua mereka.

Pasar TradFi masih tetap optimis di tengah ketidakpastian kondisi pasar keuangan global.

SUBBD menjadi proyek kripto potensial dengan ambisi untuk mendefinisikan ulang pasar kreator konten senilai $85 miliar .

ETF berbasis Solana yang terus mendapatkan aliran dana segar turut mendorong prediksi harga Solana yang bullish. Bahkan, sejumlah analis memperkirakan SOL mungkin dapat menyentuh level harga $1.000 apabila mendapatkan katalis tambahan, termasuk dari semakin jelasnya regulasi terhadap kripto.

Sementara itu, investor cerdas telah mengalihkan fokus mereka ke proyek-proyek kripto potensial untuk memposisikan diri lebih awal sebelum periode bull run berikutnya. Salah satu di antara proyek yang saat ini sedang naik daun adalah SUBBD.

ETF Solana Terus Catat Arus Masuk Bersih

ETF Solana masih belum mencatatkan hari dengan arus keluar bersih yang menegaskan keyakinan institusi terhadap prediksi harga Solana yang bullish. Dua ETF Solana dari Grayscale dan Bitwise menjadi ETF yang mengalami arus masuk, membawa total $136,6 juta dana segar selama minggu perdagangan kedua mereka.

Meskipun kondisi pasar sedang tidak menentu imbas dari penutupan pemerintah AS dan pelonggaran suku bunga di masa depan, aset berbasis Solana tetap mempertahankan momentumnya.

Pasar TradFi berlomba-lomba untuk mendapatkan akses ke imbal hasil staking SOL, dan tren arus masuk yang tidak terputus menunjukkan potensi eksposur jangka panjang terhadap altcoin ini.

Perdagangan minggu pertama yang melejit mungkin disebabkan oleh FOMO seputar peluncuran ETF. Namun, permintaan yang konsisten menjadi bukti adanya adopsi nyata dari para investor.

Prediksi Harga Solana: Mengapa Pasar TradFi Begitu Optimis?

Pasar TradFi tampaknya bertaruh pada pola saluran naik yang telah terbentuk selama tujuh bulan. Kini, apa yang pasar pertaruhkan terbukti sebagai setup peluncuran potensial dengan rebound sukses dari level support bawahnya.

Hal ini juga sejalan dengan rebound dari batas bawah saluran turun yang lebih kecil, yang terbentuk sejak puncak Solana pada Oktober, menciptakan konvergensi dukungan yang kuat di sekitar $147,5.

Dengan indikator yang semakin bullish, Solana mungkin sedang mendekati akhir dari fase konsolidasi. Para investor pun merasa optimistis prediksi harga Solana bullish akan segera terealisasi.

RSI mulai pulih menuju garis netral setelah sempat menyentuh kondisi oversold di level 30. Sementara itu, MACD mendekati golden cross, menandakan tekanan jual mulai mereda dan digantikan oleh tren naik baru.

For Solana $SOL, $147.49 is the most important support level! pic.twitter.com/L7l1Ov5HX3 — Ali (@ali_charts) November 10, 2025

Penerobosan sukses dari resistensi $300 menjadi dukungan untuk mengonfirmasi upaya breakout. Jika berhasil menembus level tersebut, Solana dapat menargetkan puncak sebelumnya di $500, berpotensi memberi keuntungan 200%.

Namun, apabila narasi makro AS menjadi lebih menguntungkan bagi kripto secara luas, target harga $1.000 bukanlah hal yang mustahil. Artinya, ada potensi lonjakan sebesar 500% dari harga SOL saat ini, menjadikan SOL sebagai salah satu crypto terbaik untuk dibeli saat ini.

SUBBD: Peluang Awal dengan Potensi Pengembalian Tinggi Setelah Token Diluncurkan

Dengan keyakinan pasar TradFi yang menunjukkan bahwa pasar bullish masih memiliki ruang untuk berkembang, peluang breakout pada tahap awal mulai muncul—dan SUBBD (SUBBD) menjadi salah satu dari daftar coin baru potensial.

Never miss a sale again. As a top creator, your audience is global. It's just not possible to cater to everyone – you can't be online 24/7 🫠 That's where your personal AI Assistant comes in, to handle requests and secure payments. Sleep peacefully knowing you're making money… pic.twitter.com/ju9VjLBmea — SUBBD (@SUBBDofficial) March 26, 2025

SUBBD merupakan platform konten bertenaga AI, yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang pasar langganan konten senilai $85 miliar dengan memberi kreator kepemilikan sejati dan penggemar akses yang autentik.

Dengan menghilangkan perantara antara penggemar dan kreator, SUBBD mengembalikan kendali kepada orang-orang yang menciptakan nilai. Kreator dapat memonetisasi audiens mereka secara langsung, sementara para penggemar dapat menikmati konten eksklusif, diskon biaya berlangganan, dan akses ke peluncuran awal dengan memegang token $SUBBD.

Proyek ini telah mendapatkan momentum dan perhatian luas dari investor kripto. Presale token $SUBBD telah mengumpulkan lebih dari $1,3 juta atau setara Rp21,6 miliar (kurs 1 USD = Rp16.690) seiring dengan dukungan yang semakin besar dari investor kripto terhadap pergeseran menuju ekonomi kreator yang terdesentralisasi.

Apa Itu SUBBD Token?

SUBBD (SUBBD) adalah token utilitas dari platform langganan konten SUBBD yang dibangun di atas jaringan Ethereum (ERC-20). Proyek ini dirancang agar memungkinkan pembuat konten dan penggemar berinteraksi secara langsung, dengan pembayaran, langganan, konten eksklusif, dan alat-alat AI untuk memproduksi konten tanpa memerlukan perantara seperti pada platform tradisional.

Token $SUBBD merupakan bahan bakar dari ekosistem SUBBD. Token tersebut digunakan untuk berlangganan konten, membuka konten eksklusif, staking, imbalan komunitas, dan penggerak insentif bagi para kreator.

Mereka yang memiliki token $SUBBD dapat melakukan staking yang saat ini menawarkan imbalan statis sebesar 20% APY.

Jumlah pasokan token $SUBBD terbatas di 1 miliar token, dengan alokasi terbesar untuk pemasaran, yaitu sebesar 30% atau setara 300 juta $SUBBD. Dengan jumlah pasokan token yang terbatas, tidak akan ada lagi penerbitan token baru di masa depan sehingga ketika kelangkaan terjadi yang dibarengi dengan meningkatnya permintaan, nilai $SUBBD akan terus naik.

Harga $SUBBD pada tahap presale saat ini adalah $0,0569 per token. Mereka yang tertarik untuk bergabung dalam presale dapat melakukan pembelian token di situs web resmi SUBBD menggunakan dompet kripto ERC-20 seperti Best Wallet.

Dengan harga yang masih sangat murah, SUBBD menjadi koin receh crypto yang mungkin dapat memberi pengembalian tinggi setelah resmi diluncurkan. Token ini memiliki potensi untuk segera listing di DEX dan CEX teratas seiring dengan minat tinggi dari para investor yang tercermin dari perolehan presalenya.

Baca panduan lengkap untuk membeli token $SUBBD dalam artikel cara beli SUBBD. Anda juga dapat mengunjungi artikel mengenai prediksi harga SUBBD untuk melihat potensi proyek ini dalam lima tahun ke depan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.