Key Notes

Jupiter mengakui bahwa klaim 'zero risk' pada pinjaman mereka terlalu berlebihan.

Prediksi harga Solana masih tetap bullish, lebih selaras dengan narasi pasar yang lebih luas ketimbang kontroversi Jupiter Lend.

Bitcoin Hyper (HYPER) menjadi proyek infrastruktur berbasis Solana yang berpotensi menjadi pemain utama di ruang kripto dengan menawarkan L2 Bitcoin. .

Platform DeFi Jupiter telah mengakui bahwa klaim mereka tentang ‘Zero Risk’ atau nol risiko pada pinjaman mereka terlalu berlebihan. Pengakuan tersebut turut menekan prediksi harga Solana mengingat Jupiter merupakan salah satu pendorong utama ekosistem DeFi Solana.

Artikel ini akan mengulas tentang prediksi harga Solana setelah pengakuan Jupiter tersebut. Apakah SOL akan mampu bertahan tanpa Jupiter Lend? Atau justru altcoin terbaik ini mampu meroket jelang penutupan tahun?

Kontroversi Klaim Pinjaman ‘Zero Risk’ Jupiter Bayangi Prediksi Harga Solana

Platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) terkemuka di Solana, Jupiter, baru-baru ini mengakui bahwa mereka melebih-lebihkan klaim tentang pinjaman “tanpa risiko” (zero risk). Pengakuan ini secara tidak langsung menodai prediksi harga Solana, mengingat Jupiter adalah salah satu motor penggerak utama dalam ekosistem DeFi Solana, dan kini posisinya mulai terpinggirkan.

Kontroversi ini bermula dari unggahan yang kini telah dihapus di media sosial, di mana Jupiter menggambarkan vault pinjaman Jupiter Lend sebagai fasilitas yang membawa “risiko terisolasi” (isolated risk).

Kash Dhanda, COO Jupiter, kemudian mengklarifikasi melalui X bahwa meskipun vault tersebut memang dirancang untuk terisolasi, penggunaan aset yang di-rehypothecated (digunakan kembali sebagai jaminan) tetap memaparkan pengguna pada risiko.

clarification on today’s skirmish (btw I misspoke on the video – fluid’s architecture is 2 years old, the instadapp team itself is 7!) pic.twitter.com/Lb0ieZB1Xe — Kash (🐱, 🐐) (@kashdhanda) December 6, 2025

Artinya, guncangan di satu bagian sistem masih dapat menjalar melalui aset yang digunakan berulang kali tersebut.

Dhanda mengakui bahwa meskipun vault bertujuan membatasi penularan (contagion), tim seharusnya tidak menyiratkan bahwa fasilitas tersebut sepenuhnya terisolasi dari risiko.

Koreksi ini segera memicu reaksi dari komunitas kripto. Protokol pinjaman lain, seperti Kamino, bahkan telah memblokir pengguna untuk memigrasi dana ke Jupiter Lend, dengan alasan adanya misrepresentasi.

Mengingat Jupiter merupakan kontributor aktivitas jaringan senilai lebih dari $616 juta, eksodus dana dari Jupiter Lend berpotensi memberikan beban pada Solana. Hal ini dapat termanifestasi melalui melemahnya adopsi dan menurunnya penggunaan SOL sebagai token utilitas, yang pada akhirnya membebani sentimen harga keseluruhan.

Prediksi Harga Solana: Mampukah SOL Bertahan Tanpa Dukungan Jupiter Lend?

Meskipun protokol Jupiter Lend mulai melemah sebagai kontributor utama arus masuk ke ekosistem Solana, reaksi pasar secara mengejutkan belum menggagalkan potensi formasi launchpad harga yang kuat.

Pembentukan higher low telah memantapkan level $120 sebagai dasar dari pola double-bottom, sebuah formasi pembalikan tren yang kini mulai tercermin pada indikator momentum.

Pada grafik 1-hari, pola double-bottom ini memberikan dorongan meskipun terjadi kontroversi. Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) sudah tidak lagi menurun dan mempertahankan jarak yang lebar di atas garis sinyal.

Sementara itu, Relative Strength Index (RSI) terus membentuk higher lows saat mendekati garis netral 50. Kedua indikator ini memberikan sinyal kuat adanya pergeseran sentimen bullish.

Kendati demikian, harga Solana masih harus melampaui garis leher (neckline) double-bottom di sekitar $145. Level ini harus direbut kembali sebagai dukungan agar target harga $210 dapat terwujudkan. Jika pergeseran ini berhasil, akan tercipta skenario breakout dari descending triangle jangka panjang, yang menargetkan level mendekati $500, menawarkan potensi kenaikan sekitar 260%.

Target ini bahkan dapat meluas jauh lebih tinggi seiring dengan pematangan bull run pada tahun 2026. Dengan antisipasi pemotongan suku bunga di AS yang diperkirakan akan menstimulasi permintaan, prediksi harga Solana bahkan mengarah pada potensi kenaikan 630% menuju $1.000.

Sejauh ini, Solana tampaknya masih menjadi salah satu crypto terbaik untuk dibeli, lebih selaras dengan narasi pasar yang lebih luas daripada terpengaruh oleh kontroversi yang melanda Jupiter.

Bitcoin Hyper: Mungkinkah Solana Bukan Lagi Koin yang Tepat untuk Diperhatikan?

Bagi sebagian investor yang sebelumnya beralih ke Solana sebagai alternatif Layer 1 yang cepat di luar Bitcoin, kini mungkin saatnya untuk mempertimbangkan kembali. Hal ini terjadi karena ekosistem Bitcoin akhirnya mulai mengatasi keterbatasan terbesarnya, yaitu pertumbuhan ekosistem. Perkembangan ini tentu berdampak pada perbandingan dan prediksi harga Solana di masa depan.

Bitcoin Hyper (HYPER) hadir sebagai jembatan yang menggabungkan keamanan dan stabilitas Bitcoin dengan kecepatan yang identik dengan Solana.

Proyek ini menciptakan jaringan Layer-2 baru yang mampu membuka kasus penggunaan yang efisien dan dapat diskalakan, sesuatu yang sebelumnya tidak mampu didukung oleh Bitcoin sendirian.

Secara fundamental, Bitcoin Hyper bertujuan memperbaiki masalah utama yang membatasi potensi Bitcoin, seperti transaksi yang lambat, biaya tinggi, dan programabilitas yang terbatas.

Upaya ini muncul tepat ketika pasar kripto mulai memasuki fase bullish. Menariknya, proyek ini telah mengumpulkan dana lebih dari $29 juta (Rp484 miliar) dalam fase presale.

Setelah peluncuran resmi, bahkan jika hanya meraih sebagian kecil dari volume perdagangan Bitcoin, valuasi HYPER diperkirakan dapat melonjak sangat tinggi. Sejumlah analis kripto membuat prediksi harga Bitcoin yang cukup bullish, dengan potensi ROI hingga 100x lipat.

Harga token pada tahap presale saat ini adalah $0,013395, tetapi akan naik dalam waktu kurang dari 24 jam karena presale segera memasuki tahapan baru. Baca panduan untuk membeli $HYPER dengan aman di situs web resminya yang telah dirangkum dalam artikel cara beli Bitcoin Hyper.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.