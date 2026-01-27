Key Notes

Solana berada di level kritis $120, tekanan jual masih kuat, dan satu penembusan ke bawah bisa picu aksi jual besar.

Jika support $120 jebol, Solana berpotensi turun ke kisaran $97, tapi jika bertahan, peluang rebound tetap terbuka lebar.

Minat institusi terhadap Solana tetap tinggi, tapi skenario kenaikan masih harus menunggu tren bullish benar‑benar terkonfirmasi. .

Prediksi harga Solana kini jadi perhatian karena SOL berada di dekat level teknikal penting yang bisa menentukan arah tren berikutnya bagi para trader. Pergerakan harga di zona ini sering memicu keputusan besar, baik aksi beli spekulatif maupun penjualan panik, terutama saat volatilitas pasar kripto meningkat.

Di tengah kondisi tersebut, banyak analis menyoroti pentingnya manajemen risiko, mengingat satu penembusan ke bawah level kunci berpotensi memicu sell-off cepat. Namun, jika level ini bertahan dan minat beli menguat, Solana tetap menyimpan peluang kenaikan yang menarik bagi investor jangka menengah.

Solana Bertahan di $120 tetapi Masih Belum Aman

Solana kembali memantul dari level support penting di kisaran $120, sinyal yang awalnya terlihat positif bagi proyek jangka menengah. Namun, pergerakan harga terbaru justru menimbulkan keraguan jangka pendek terhadap skenario yang terlalu optimistis dalam prediksi harga Solana.

Pasar Asia sempat membuka sesi dengan koreksi tajam, tetapi rebound cepat dari level ini menunjukkan bahwa pembeli masih berusaha mempertahankan zona kunci tersebut.

Volume perdagangan SOL juga melonjak signifikan, naik sekitar 278% dan mencapai sekitar $6,3 miliar (sekitar 9% dari kapitalisasi pasar), yang menunjukkan bahwa level $120 benar-benar menjadi area bertaruh bagi pelaku pasar.

Di sisi lain, Solana ETF terus menarik minat institusi, dengan dana masuk $10 juta dalam satu minggu hingga total $1,1 miliar.

Ini jadi sinyal bahwa minat Wall Street masih besar, dan bisa jadi katalis kenaikan berikutnya jika Solana berhasil mempertahankan level saat ini. Tapi kalau zona $120 akhirnya jebol, koreksi tajam bisa saja terjadi.

Prediksi Harga Solana: SOL Temukan Support di $120, Aksi Jual Masih Memegang Kendali

Dari grafik harian, Solana sekali lagi mengalami tekanan jual besar saat menyentuh area resistance sekitar $145, menunjukkan bahwa bear masih menguasai momentum jangka pendek. Meskipun harga sempat memantul kembali ke atas $120, ini lebih terasa seperti istirahat sementara, bukan sinyal pemulihan yang kuat.

Indikator RSI juga ikut menurun dan kini sudah bergerak di bawah moving average 14 hari, membuktikan bahwa tekanan negatif justru semakin cepat, bukan mereda.

Level $120 memang masih bertahan sebagai support sementara, tapi jika zona ini akhirnya jebol, maka area demand berikutnya yang perlu diwaspadai adalah batas bawah dari pola descending channel.

Jika kedua level ini gagal bertahan, risiko koreksi lebih dalam akan meningkat drastis, dan tidak menutup kemungkinan Solana bisa turun ke kisaran $97 untuk pertama kalinya sejak April tahun lalu. Ini tentu jadi skenario yang cukup menegangkan bagi mereka yang sedang mengintip entry dari prediksi harga Solana dengan ekspektasi kenaikan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.