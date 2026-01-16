Key Notes

Prediksi harga Solana menguat karena RUU crypto AS berpotensi menyetarakan status hukum SOL dengan Bitcoin.

Arus dana institusional mulai masuk melalui Solana ETF seiring meningkatnya kepastian regulasi.

Pola teknikal bullish membuka peluang kenaikan harga SOL hingga 17% dalam jangka pendek. .

Solana kembali menjadi sorotan pasar crypto setelah muncul pembahasan regulasi baru di Amerika Serikat yang berpotensi mengubah posisi hukumnya secara signifikan. Rancangan undang-undang ini membuka peluang bagi SOL untuk tidak lagi dipandang sebagai altcoin sekunder, melainkan aset crypto dengan status hukum setara Bitcoin.

Kondisi ini muncul di tengah meningkatnya minat institusi terhadap crypto dan blockchain. Kombinasi antara kepastian regulasi, arus dana institusional, serta struktur teknikal yang positif membuat banyak investor mulai menaruh perhatian serius pada arah pergerakan harga Solana dalam waktu dekat.

Solana Berpotensi Disetarakan dengan Bitcoin dalam Regulasi AS

SOL berpeluang memperoleh status hukum yang lebih kuat di Amerika Serikat seiring pembahasan Clarity Act di Kongres. RUU ini bertujuan memberikan aturan yang jauh lebih jelas bagi perusahaan crypto dalam memasarkan dan mengembangkan produk mereka kepada investor.

Salah satu poin kunci dalam rancangan tersebut mencakup klasifikasi SOL, DOGE, dan XRP sebagai aset “non-ancillary”, sehingga diperlakukan sejajar dengan BTC dan ETH. Pendekatan ini dapat mengubah cara regulator dan pelaku pasar memandang Solana.

Status hukum yang lebih setara dengan Bitcoin akan meningkatkan kredibilitas proyek di mata investor institusional. Banyak pelaku pasar masih bersikap wait and see terhadap altcoin karena ketidakpastian regulasi. Kejelasan melalui Clarity Act berpotensi mendorong mereka untuk mulai masuk.

Minat institusi terhadap crypto dan blockchain juga terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Investor institusional tercatat mulai mengalirkan dana ke produk Solana ETF yang baru diluncurkan. Nilai aset gabungan dari ETF tersebut telah mencapai $1,2 miliar atau sekitar Rp20,2 triliun berdasarkan data SoSoValue. Angka ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap eksposur Solana dari pasar tradisional semakin nyata.

Jika Clarity Act disahkan dan SOL resmi mendapatkan perlakuan khusus ini, kepercayaan pasar terhadap Solana kemungkinan akan meningkat tajam. Situasi tersebut dapat menjadi katalis penting bagi pergerakan harga SOL, terutama untuk menarik investor besar yang selama ini masih berada di pinggir lapangan.

Prediksi Harga Solana: Pola Bullish Mengarah ke Potensi Kenaikan 17%

Analisis teknikal pada chart 4-jam menunjukkan terbentuknya pola bullish cup and handle pada pergerakan harga SOL. Pola ini sering dianggap sebagai sinyal kelanjutan tren naik dan membuka peluang terjadinya pergerakan eksplosif dalam waktu relatif singkat. Berdasarkan struktur pola tersebut, SOL berpotensi naik menuju area $168 dalam beberapa hari ke depan.

Harga Solana telah berhasil menembus neckline dari pola ini, yang mengonfirmasi bias bullish secara teknikal. Lonjakan trading volume saat breakout terjadi memperkuat validitas sinyal tersebut. Kondisi ini menandakan bahwa minat beli datang dengan dukungan partisipasi pasar yang cukup kuat.

Dalam jangka pendek, harga salah satu crypto terbaik itu kemungkinan akan bergerak stabil di sekitar area support $140. Area ini menjadi level krusial yang harus dipertahankan agar pola bullish tetap valid. Jika momentum positif kembali menguat, harga berpeluang melanjutkan kenaikan menuju target yang telah terbentuk.

Pada level saat ini, potensi kenaikan yang ditawarkan mencapai sekitar 17%. Peluang ini tetap bergantung pada kemampuan harga untuk bertahan di atas $140. Penembusan ke bawah level tersebut dapat membatalkan struktur teknikal yang sedang terbentuk dan menunda skenario bullish.

Pertumbuhan Solana tidak hanya terlihat dari sisi harga. Ekosistem Solana juga terus berkembang dan menarik proyek-proyek baru yang memanfaatkan arsitektur jaringan ini. Salah satu proyek presale crypto yang menonjol, Bitcoin Hyper ($HYPER), berencana menggunakan efisiensi blockchain Solana untuk membangun solusi Bitcoin Layer-2 generasi baru.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Presale Tembus $30 Juta dengan Kecepatan Kelas Solana untuk Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir sebagai proyek presale yang membawa pendekatan serius dalam meningkatkan kapabilitas Bitcoin. Proyek ini mengembangkan Bitcoin Layer-2 pertama yang ditenagai teknologi cepat dan efisien ala Solana. Tujuannya adalah mengatasi keterbatasan Bitcoin dalam hal kecepatan transaksi, biaya tinggi, dan minimnya dukungan smart contract.

Melalui Bitcoin Hyper, pemegang BTC nantinya dapat melakukan staking, lending, memperoleh yield, serta menggunakan decentralized apps tanpa harus keluar dari ekosistem Bitcoin. Pendekatan ini membuka peluang baru bagi pemanfaatan Bitcoin di sektor DeFi dan aplikasi berbasis utilitas nyata.

Bitcoin Hyper membangun fondasi agar DeFi, NFT, dan use case lain dapat berkembang di atas Bitcoin secara lebih optimal. Solusi yang ditawarkan menargetkan masalah klasik yang selama ini menghambat adopsi teknologi lanjutan pada jaringan Bitcoin.

Visi ini mendapat respons positif dari pasar. Presale crypto ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari $30,6 juta atau sekitar Rp516 miliar. Harga token saat ini berada di $0.013585. Minat investor terus meningkat, terlihat dari dukungan wallet dan perhatian yang meluas di komunitas crypto.

Investor yang ingin berpartisipasi lebih awal dapat mengunjungi laman resmi Bitcoin Hyper dan menghubungkan wallet yang kompatibel seperti Best Wallet. Proses pembelian dirancang sederhana, memungkinkan penukaran USDT atau SOL ke $HYPER. Opsi pembayaran menggunakan kartu bank juga tersedia untuk mempercepat proses transaksi.

Bagi pembaca yang ingin memahami potensi jangka panjang proyek ini, informasi mengenai prediksi harga Bitcoin Hyper dan panduan cara beli Bitcoin Hyper dapat menjadi referensi awal. Ikuti juga akun X (Twitter) dan Telegram resmi Bitcoin Hyper untuk mendapatkan pembaruan terbaru langsung dari tim proyek. Kunjungi laman resmi Bitcoin Hyper untuk detail lengkap terkait presale dan roadmap pengembangan.

