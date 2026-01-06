Key Notes

Lonjakan harga SUI didukung akumulasi kuat dan fondasi teknikal solid berpotensi membuat SUI menembus target baru.

Optimisme terhadap ETF dan teknologi Mysticeti v2 memperkuat prediksi harga SUI menuju tren bullish.

Presale Bitcoin Hyper sukses melampaui $30 juta, tawarkan solusi skalabilitas inovatif dalam narasi BTCFi. .

Diskusi mengenai prediksi harga SUI kembali menghangat setelah lonjakan signifikan yang terjadi dalam waktu singkat. Optimisme di kalangan pemegang pun kembali meningkat setelah SUI berhasil menembus zona konsolidasi panjang dan kembali menarik minat akumulasi besar dari trader di berbagai bursa utama.

Secara teknis, pemulihan ini didorong oleh kuatnya level support di angka $1,34 yang menjadi fondasi kenaikan. Meski menghadapi resistance di level psikologis $2,00, struktur pasar yang stabil menunjukkan adanya kepercayaan investor yang pulih, memberikan sinyal optimistis bagi ekosistem Layer 1 ini di masa depan.

Momentum Baru SUI di Awal Tahun 2026

Sui (SUI) membuka lembaran tahun 2026 dengan performa memukau, melonjak hampir 37% dalam 24 jam terakhir hingga menyentuh kisaran $1,97. Kenaikan ini mengukuhkan posisi SUI sebagai salah satu altcoin dengan pertumbuhan terkuat di awal tahun, didukung oleh volume perdagangan yang masif di bursa besar seperti Bitget.

Lonjakan ini bukan sekadar spekulasi sesaat. Berdasarkan analisis pasar terbaru, prediksi harga SUI kini mengarah pada target psikologis $2,10 hingga $2,20.

Jika momentum akumulasi ini berlanjut dan berhasil menembus area resistance tersebut, SUI berpotensi mengejar level $2,50 dalam waktu dekat. Penguatan ini dipicu oleh rilis fitur private transaction di level protokol dan optimisme terhadap persetujuan ETF SUI yang sedang ditinjau oleh regulator.

While the market was sleeping, SUI just staged a violent 37.48% explosion in 24h, leading the entire board. This isn't just a "pump". It’s a total structural breakout. Here’s the reality: •We just blasted through the $1.75 pivot. Bulls are now turning that into a concrete… pic.twitter.com/As45J2a0KN — Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) January 6, 2026

Meskipun sempat terjadi koreksi tajam di akhir 2025, fase konsolidasi selama beberapa bulan terakhir tampaknya telah membentuk landasan akumulasi yang kuat. Para pembeli kini memegang kendali penuh, didukung oleh data on-chain yang menunjukkan peningkatan transaksi dan likuiditas yang stabil.

Dengan fundamental yang kian matang melalui pembaruan teknologi Mysticeti v2, SUI menunjukkan resiliensi tinggi bahkan di tengah jadwal token unlock yang biasanya memicu tekanan jual.

Prediksi Harga SUI: Sinyal Bullish Menuju Target Baru

Sui (SUI) menunjukkan ketangguhan luar biasa setelah berhasil mempertahankan zona support krusial di $1,34. Pembalikan tren ini ditandai dengan enam penutupan harga harian positif berturut-turut, yang mengindikasikan bahwa tekanan jual telah sepenuhnya terserap oleh akumulasi investor jangka panjang.

Logged into CoinGecko to have an overview of the market just for me to see that $SUI is up almost 17% and 38% in the last 7 days! Crazy I said okay let me check the realtime chart on TV and the wicks were just insanely bullish 🔥 If you're not bullish on $SUI then sorry frens pic.twitter.com/Ma9anpDW8c — Kryptomaniac1 Ⓜ️Ⓜ️T (@0xkryptomaniac) January 6, 2026

Berdasarkan data pasar terbaru, lonjakan ini membawa prediksi harga SUI ke arah yang lebih optimis. Para analis memproyeksikan target jangka pendek di kisaran $2,34, terutama jika aset mampu menembus hambatan psikologis di level $2,00.

Keyakinan pasar diperkuat oleh lonjakan Open Interest (OI) yang mencapai $947 juta, menandakan masuknya modal baru ke pasar derivatif. Selain itu, sentimen positif ini didorong oleh spekulasi persetujuan ETF SUI oleh SEC dan peningkatan Total Value Locked (TVL) jaringan yang kini melampaui $1 miliar.

Pada grafik empat jam, struktur harga SUI membentuk pola higher highs dan higher lows yang stabil. Meski indikator RSI menunjukkan kondisi overbought (jenuh beli), absennya koreksi tajam mencerminkan permintaan organik yang kuat, bukan sekadar spekulasi leverage.

Jika momentum ini terjaga, SUI berpotensi mengejar target moderat $3,30 dalam beberapa bulan ke depan, asalkan level dukungan di $1,70 tetap kokoh dari tekanan aksi ambil untung. Dengan prediksi yang begitu bullish, SUI menjadi salah satu crypto terbaik untuk dibeli sebelum bull run berikutnya.

Membaca Arah Pemulihan SUI di Pasar Kripto

SUI baru saja melewati fase pemulihan yang cukup signifikan setelah sempat dihantam volatilitas tinggi. Jika kita menilik ke belakang, token ini mengalami penurunan tajam dari level $3,60 hingga menyentuh titik terendahnya di kisaran $0,57 pada penurunan pasar Oktober lalu.

Namun, alih-alih terus merosot, SUI justru menunjukkan daya tahan dengan melakukan konsolidasi kuat di area $1,36.

Momen stabilisasi di angka tersebut menjadi fondasi krusial bagi lonjakan harga yang kita saksikan saat ini. Pada grafik mingguan, struktur pasar SUI mulai bergeser secara positif, ditandai dengan kemunculan deretan bullish candle yang konsisten.

Pola historis menunjukkan bahwa SUI punya kebiasaan membentuk basis akumulasi yang panjang setelah koreksi dalam. Fenomena ini sebenarnya lumrah terjadi pada aset Layer 1 baru lainnya saat sentimen pasar mulai membaik.

Melihat momentum akumulasi yang telah matang dan struktur grafik yang semakin solid, prediksi harga SUI ke depan tampak kian menjanjikan.

Analis LLuciano_BTC menilai bahwa transisi dari fase akumulasi ke fase kenaikan ini merupakan sinyal kuat bagi investor. Dengan fundamental yang stabil dan tren teknikal yang mendukung, saat ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mempertimbangkan investasi di ekosistem SUI sebelum harganya melaju lebih jauh.

Bitcoin Hyper: Presale Kripto Terbaik Tahun Ini dengan Perolehan $30 Juta

Di saat analisis harga SUI banyak menyoroti performa throughput dan adopsi pengembang, Bitcoin Hyper (HYPER) muncul sebagai solusi Layer-2 yang menjanjikan skalabilitas serupa bagi jaringan Bitcoin.

Menggunakan lingkungan eksekusi berbasis Solana (SVM), proyek ini memungkinkan kontrak pintar dan transaksi bervolume tinggi, namun tetap mengandalkan keamanan rantai utama Bitcoin untuk penyelesaian akhirnya.

Proyek ini menjadi bagian penting dari narasi BTCFi, sebuah upaya besar untuk memperluas kegunaan Bitcoin secara on-chain tanpa harus mengubah protokol intinya.

Berdasarkan data terbaru per Januari 2026, presale Bitcoin Hyper telah berhasil mengumpulkan dana sekitar $30,18 juta atau lebih dari Rp500 miliar, memposisikannya sebagai salah satu crypto presale terbaik tahun ini. Angka tersebut juga mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap solusi skalabilitas Bitcoin yang dibangun proyek ini.

Bagi investor yang ingin mendapatkan token $HYPER dengan harga diskon selama masa presale, prosesnya sangat mudah. Siapkan dompet, kunjungi situs resmi HYPER, kemudian tukarkan USDT, ETH, BNB, atau SOL dengan token $HYPER.

Anda juga bisa melakukan pembelian menggunakan kartu kredit apabila belum memiliki kripto. Panduan lengkap berpartisipasi dalam presale HYPER dapat Anda baca dalam artikel cara beli Bitcoin Hyper.

Namun, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, lengkapi referensi Anda dengan membaca prediksi harga Bitcoin Hyper. Dengan membaca panduan tersebut, Anda akan mendapatkan informasi tentang potensi jangka panjang token HYPER.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.