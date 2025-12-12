Key Notes

Terra Luna Classic (LUNC) mencatat kenaikan mencapai 230% bulan ini.

Prediksi harga Terra Luna Classic masih bullish berkat penguatan fundamental dan pembaruan ekosistem.

SUBBD (SUBBD) menjadi proyek kripto terbaru yang berpotensi memberi ROI tinggi dengan proyeksi pertumbuhan menjanjikan. .

Prediksi harga Terra Luna Classic (LUNC) kembali memanas setelah mencatatkan reli 230% bulan ini. Hal itu dikarenakan upgrade atau peningkatan yang telah dirampungkan oleh tim pengembang terhadap rantai Terra.

LUNC diprediksi masih bakal mencatatkan reli dahsyat, terutama apabila pasar dan sentimen investor sepenuhnya kembali. Sementara itu, SUBBD (SUBBD), sebuah proyek kripto baru yang sedang menggelar presale, telah memasuki tahap akhir dan bakal diluncurkan dalam waktu dekat.

Pembaruan Ekosistem dan Peningkatan v3.6.1 Jadi Katalis untuk Mendorong Harga LUNC

Setelah periode stagnasi selama setahun, Terra Luna Classic (LUNC) berhasil bangkit dengan reli mengesankan sebesar 230% bulan ini, mematahkan sentimen bearish yang ada.

Kenaikan ini didorong oleh penguatan fundamental dan pembaruan ekosistem. Salah satu katalis utamanya adalah upgrade v3.6.1, yang menghadirkan perbaikan kontrak legacy untuk memperkuat keamanan, fungsionalitas, dan keandalan blockchain Terra Classic.

🔥 LUNC is taking another big step forward! 🔥

Proposal #12208 – Upgrade to v3.6.1 is passing with overwhelming support: ✅ 99.39% YES votes

💪 Zero votes against

⚠️ Only 0.61% veto The v3.6.1 upgrade introduces a legacy contract fix, strengthening the entire Terra Classic… pic.twitter.com/F79FlhiTyM — FortuneNavigator (@FortuneNavigato) December 9, 2025

Perubahan mendasar ini secara langsung mengatasi masalah kritis yang berkontribusi pada keruntuhan Terra Luna yang asli, membuka jalan bagi ketahanan dan utilitas jangka panjang jaringan.

Dengan adanya perkembangan ini, prediksi harga Terra Luna Classic menjadi lebih bullish. Partisipasi pasar pun melonjak drastis; open interest telah naik 400%, menunjukkan minat aktif trader terhadap pergerakan harga LUNC.

Meskipun demikian, ada catatan kehati-hatian. Rasio Long-Short yang berada di 0.91 mengindikasikan bahwa mayoritas posisi yang dibuka adalah short. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasar mungkin belum sepenuhnya yakin terhadap kekuatan momentum kenaikan saat ini.

Analis lain juga memperingatkan bahwa tanpa adanya adopsi dan burning token yang berkelanjutan, kenaikan spekulatif ini mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Prediksi Harga Terra Luna Classic: Spekulasi atau Awal Pemulihan Penuh?

Lonjakan harga Terra Luna Classic (LUNC) baru-baru ini telah menegaskan batas bawah pola descending channel yang berlangsung selama setahun, yang secara historis menjadi landasan peluncuran selama konsolidasi pasca keruntuhan LUNA.

Namun, kenaikan LUNC yang tiba-tiba dan tajam ini memunculkan kekhawatiran bahwa pergerakan tersebut terlalu cepat, berisiko menghabiskan tekanan beli dan rentan terhadap volatilitas penurunan.

Indikator momentum menunjukkan sinyal peringatan. Relative Strength Index (RSI) telah berbalik tajam setelah melonjak di atas ambang batas overbought 70, sering kali menandakan puncak lokal.

Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) juga memberi sinyal potensi puncak saat mulai kehilangan keunggulannya pada garis sinyal. Lonjakan mendadak pada kedua indikator ini cenderung menunjukkan reli yang didorong oleh spekulasi jangka pendek, bukan oleh posisi fundamental yang kokoh.

Dalam skenario bearish, jika pemegang jangka panjang (long-term holders) mengambil untung, hal ini dapat memicu penurunan 50% kembali ke support $0.000025 dan mengekspos LUNC ke level terendah baru.

Meskipun demikian, kasus bullish untuk prediksi harga Terra Luna Classic masih terbuka lebar. Titik breakout kunci terletak di sekitar retracement Fib 0.382 di $0.0000836. Level ini harus dipertahankan sebagai support untuk mengonfirmasi dorongan harga lebih tinggi.

Jika pola ini terealisasi sepenuhnya, target harga berada di ekstensi Fib 1.618, yaitu $0.000275, mewakili potensi kenaikan 400% dari level saat ini, menjadikan LUNCH sebagai salah satu crypto terbaik untuk dibeli.

Namun, resistensi langsung di $0.00008360 akan menjadi ujian utama bagi koin receh crypto ini.

Pemulihan penuh LUNC pada akhirnya akan sangat bergantung pada adopsi pengguna jangka panjang dan utilitas berkelanjutan dari ekosistem Terra setelah upgrade diimplementasikan.

SUBBD: Mengubah Ekonomi Konten dengan AI dan Potensi Adopsi Tinggi

Di tengah fluktuasi pasar dan perdebatan tentang prediksi harga Terra Luna Classic, proyek-proyek yang menawarkan utilitas dunia nyata seperti SUBBD (SUBBD) mulai mendapatkan momentum serius sebagai salah satu dari daftar coin baru paling potensial.

SUBBD adalah platform konten berbasis AI dan Web3 yang bertujuan merevolusi ekonomi langganan kreator senilai $85 miliar.

Never miss a sale again. As a top creator, your audience is global. It's just not possible to cater to everyone – you can't be online 24/7 🫠 That's where your personal AI Assistant comes in, to handle requests and secure payments. Sleep peacefully knowing you're making money… pic.twitter.com/ju9VjLBmea — SUBBD (@SUBBDofficial) March 26, 2025

Dengan menghilangkan perantara, SUBBD mengembalikan kontrol dan kepemilikan penuh kepada kreator, memungkinkan monetisasi langsung dan memberikan penggemar akses eksklusif melalui fitur token-gated.

Saat ini, cara beli SUBBD hanya dapat dilakukan di situs web resmi mereka, di mana investor awal dapat memperoleh token dengan harga spesial dan menikmati staking dengan imbalan tinggi (seperti 20% APY).

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $1,3 juta (Rp21,6 miliar) dalam presale, menunjukkan kepercayaan kuat dari investor.

Analisis dari sumber eksternal menunjukkan bahwa prediksi harga SUBBD di tahun 2026 berpotensi mencapai $0.7276, mewakili kenaikan sekitar 1.172% dari harga saat ini yang hanya $0,057175 per token.

Bahkan, sejumlah analis memprediksi token ini dapat mencapai $1.00 di tahun-tahun berikutnya, didorong oleh adopsi massal.

Dengan lebih dari 2.000 kreator telah bergabung—mewakili 250 juta pengikut—SUBBD memiliki basis pengguna siap pakai yang menjadikannya salah satu proyek paling menjanjikan untuk memanfaatkan potensi pasar konten digital yang besar.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.