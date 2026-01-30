Key Notes

Prediksi harga XRP 2026 menguat berkat meningkatnya minat institusi dan aliran dana ETF kripto.

Analisis teknikal menunjukkan level kunci di EMA 200 hari dengan potensi naik hingga $3.10 jika breakout berhasil.

Di tengah fokus pada XRP, investor juga mulai melirik peluang baru seperti presale Bitcoin Hyper ($HYPER). .

Nah, buat kita yang sudah lama memegang XRP atau bahkan baru sekadar ngiler melihat pergerakannya, tahun-tahun ini memang penuh drama. Chart XRP yang seolah enggan melejit, padahal fundamentalnya kian kuat.

Tapi, laporan terbaru dari raksasa Wall Street mungkin akan membawa angin segar. Mereka membuat prediksi harga XRP bisa melakukan pergerakan signifikan menuju akhir 2026. Saat ini, XRP bertengger di harga $1.80, turun $5.3% semalam. Simak analisis lengkapnya!

Analisis Wall Street – Apakah XRP Siap Meledak?

Sinyal dari institusi keuangan besar semakin sulit diabaikan. Menurut laporan analisis dari 21Shares, aliran dana masuk ETF terkait aset kripto telah melampaui $1.4 miliar atau setara dengan hampir Rp 23.5 triliun.

Angka ini menunjukkan bahwa selera Wall Street terhadap aset seperti XRP jauh lebih besar dari yang diperkirakan banyak orang. Saya pribadi melihat ini sebagai titik balik. Selama ini, volatilitas jangka pendek dan kabut regulasi seringkali memotong rally yang menjanjikan.

Namun, kombinasi antara regulasi yang semakin jelas dan permintaan institusional yang naik bisa menjadi kunci pembuka pertumbuhan eksplosif yang dinanti-nanti komunitas. Jika momentum terus terbangun, target $2.69 itu mungkin baru awalnya.

Prediksi Harga XRP – Membaca Sinyal dari Chart Harian

Mari kita lihat chart harian dengan mata seorang trader yang sudah pernah burn beberapa kali. Dari pengamatan analis kami, XRP berkali-kali gagal menembus 200-day Exponential Moving Average (EMA) dalam beberapa bulan terakhir. Garis ini menjadi level resistensi kunci yang harus ditaklukkan jika harga memantul lagi dari support kuat di $1.80.

Target konservatif akan berada di sekitar $2.25, yang kebetulan sejalan dengan target dasar 21Shares. Namun, kalau XRP bisa konsisten di atas level itu, pergerakan optimis menuju $3.10 sangat mungkin. Itu berarti potensi keuntungan sekitar 66% dari harga sekarang! Lumayan, kan? Tapi, jangan lupakan risikonya.

Jika support $1.80 jebol, kita bisa menyaksikan koreksi menuju $1.40. Sementara fokus banyak orang tertuju pada XRP, jangan tutup mata terhadap peluang lain di ekosistem kripto yang sedang panas, salah satunya adalah proyek Bitcoin Hyper ($HYPER). Presale-nya telah berhasil menarik perhatian dan dana segar yang sangat besar.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Inovasi Layer-2 Bitcoin yang Patut Diperhitungkan

Kita semua tahu Bitcoin adalah raja dalam hal keamanan dan desentralisasi. Tapi, jujur saja, kecepatan transaksinya yang lambat dan biaya gas yang kadang bikin mengelus dada, seringkali membatasi inovasi di ekosistemnya.

Nah, di sinilah Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir dengan solusi yang cukup menarik perhatian saya. Proyek presale ini bertujuan menjadi Layer-2 (L2) pertama yang sebenarnya untuk Bitcoin, dengan membawa kecepatan tinggi dan biaya rendah ala Solana ke blockchain Bitcoin.

Mereka sudah mengumpulkan dana lebih dari $31.1 juta atau sekitar Rp 522 miliar dalam waktu singkat. Itu sinyal kuat bahwa banyak investor yang percaya dengan visi mereka. Ini bukan sekadar soal transfer uang yang lebih cepat.

Inti dari $HYPER adalah membuat Bitcoin menjadi “dapat diprogram”, sehingga akhirnya dapat mendukung smart contract, aplikasi terdesentralisasi (dApps), dan ekosistem DeFi yang hidup. Bayangkan kekuatan dan keamanan Bitcoin bisa dipakai untuk yield farming, NFT, atau platform pembayaran yang murah.

Jika semakin banyak developer membangun dengan $HYPER, permintaan terhadap token aslinya tentu diproyeksikan akan naik. Bagi Anda yang tertarik untuk ikut serta dalam tahap presale ini, cara beli Bitcoin Hyper cukup sederhana.

Kunjungi terlebih dahulu laman resmi Bitcoin Hyper. Setelah itu, hubungkan dompet kripto yang kompatibel seperti MetaMask. Anda bisa memilih untuk menukar USDT, USDC, atau ETH yang ada di dompet, atau menggunakan kartu bank untuk bertransaksi yang diselesaikan dalam hitungan detik.

Harga presale koin micin ini adalah $0.013655 per token. Untuk informasi terkini seputar perkembangan proyek, roadmap, dan pembaruan dari tim, pastikan untuk mengikuti akun sosial media resmi mereka di X (Twitter) dan Telegram. Lakukan riset mandiri (DYOR) dengan membaca whitepaper dan bergabung dalam diskusi komunitas sebelum mengambil keputusan investasi. Siapa tahu, ini bisa menjadi peluang menarik selain memantau pergerakan prediksi harga XRP yang sedang hangat dibicarakan.