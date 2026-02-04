Key Notes

Aktivitas on-chain XRP dan partisipasi retail turun ke level terendah tahunan, menandakan melemahnya demand riil.

Tekanan teknikal dan turunnya open interest memperkuat tren bearish meski ETF XRP mencatat inflow.

Tanpa pemulihan aktivitas jaringan dan reclaim resistensi, setiap kenaikan XRP berisiko hanya menjadi relief rally. .

Ini bukan berita yang ingin Anda dengar, tapi metrik XRP sedang menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan. Aktivitas retail di jaringan tampaknya menghilang, membuat banyak prediksi harga XRP yang bullish dipertanyakan.

Saat artikel ini ditulis, XRP diperdagangkan di $1.60, sebuah level support kunci lainnya yang bisa saja segera runtuh. Yang ironis, semua ini terjadi saat ETF XRP justru mencatat inflow positif. Namun, angka outflow yang lebih besar membuat Januari berakhir negatif untuk aset ini.

Kolapsnya Aktivitas On-Chain XRP: Ke Mana Perginya Retail?

Data berbicara cukup jelas. Jumlah akun aktif di XRP Ledger telah anjlok ke level terendah baru sepanjang Januari, tepatnya ke 15.743 akun. Ini adalah angka terendah sejak Februari tahun lalu! Penurunan ini menandakan melemahnya partisipasi retail atau permintaan riil di jaringan.

Data velocity (kecepatan pergerakan token) mengonfirmasi pandangan suram ini. Alih-alih tren naik seperti yang terjadi di 2024, pergerakan token XRP justru tetap volatil. Pola ini menunjukkan bahwa pergerakan lebih didorong oleh trading jangka pendek, bukan penggunaan yang konsisten oleh basis pengguna yang bertumbuh. Intinya, minat mendasar terhadap XRP sebagai jaringan yang digunakan tampak lesu.

Lalu, Adakah Kabar Baik untuk Prediksi Harga XRP?

Sayangnya, sinyal dari pasar derivatif juga tidak mendukung. Open interest XRP telah jatuh ke sekitar $2,9 miliar, level terendah dalam lebih dari setahun seiring harga terus turun. Ini adalah indikasi kuat menipisnya kepercayaan trader secara luas.

Secara teknis, harga XRP masih terperangkap dalam channel turun yang curam. Kegagalan untuk merebut kembali resistensi di $2.20 dan kemerosotan ke area $1.60 semakin memperkuat tren bearish yang lebih luas.

RSI di sekitar 28 memang menunjukkan kondisi oversold, sehingga pantulan jangka pendek mungkin terjadi. Tapi, pantulan itu kemungkinan besar hanya bersifat korektif, kecuali harga bisa keluar dari channel dan menutup harian di atas $2.20.

Jika support $1.60 gagal bertahan, chart membuka peluang penurunan lebih dalam menuju zona $1.40. Singkatnya, sebelum aktivitas on-chain pulih dan harga menaklukkan resistensi yang sudah rusak, setiap kekuatan pada XRP lebih terlihat seperti gerakan relief di dalam fase capitulation yang lebih besar.

Saat Retail Meninggalkan XRP, Mungkin Mereka Beralih ke Bitcoin Hyper

Kolapsnya aktivitas XRP bukan hanya masalah XRP sendiri. Ini adalah gejala klasik yang terjadi ketika retail menghilang dan spekulasi mengering. Di tengah kondisi ini, proyek seperti Bitcoin Hyper ($HYPER) justru mencoba bermain dengan aturan berbeda. Alih-alih mengejar hype retail, fokusnya adalah meningkatkan Bitcoin itu sendiri.

Idenya sederhana, Bitcoin mendominasi nilai, tapi lambat dan mahal untuk digunakan saat pasar stres. Bitcoin Hyper, sebagai Layer-2 yang berfokus pada Bitcoin, bertujuan memperbaiki ini dengan membawa kecepatan dan biaya rendah ala Solana ke ekosistem Bitcoin, sambil menjaga keamanannya tetap utuh.

Yang mengejutkan, minat terhadap proyek koin micin ini justru tumbuh di tengah pasar yang suram. Presale Bitcoin Hyper telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $31,2 juta atau sekitar Rp 523 miliar. Harga token $HYPER saat ini ditetapkan sebesar $0,013675. Mereka juga menawarkan imbal hasil staking hingga 38%, memberikan komponen yield di saat banyak altcoin lain terus merosot nilainya.

Dengan audit yang telah diselesaikan oleh Consult dan pengembangan ekosistem yang berjalan, taruhannya jelas, ketika narasi lemah tersingkir, infrastruktur yang memperbaiki Bitcoin mungkin lebih bernilai daripada berharap altcoin bangkit kembali.

Bagi Anda yang penasaran dengan potensi pendekatan fundamental ini, termasuk ingin menelusuri berbagai prediksi harga Bitcoin Hyper, sangat disarankan untuk mengunjungi laman resmi proyek Bitcoin Hyper. Dapatkan informasi lengkap langsung dari sumbernya.

Untuk update terkini dan interaksi komunitas, ikuti akun X (Twitter) dan Telegram resmi Bitcoin Hyper. Dan sebelum memutuskan, pastikan Anda mempelajari cara beli Bitcoin Hyper yang aman melalui saluran resmi untuk melindungi investasi Anda.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.