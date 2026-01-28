Key Notes

Rekor XRPL dorong prediksi harga XRP bullish, potensi lonjakan parabolik di 2026 akibat adopsi TradFi masif.

Descending triangle mengerucut, MACD golden cross dekat; target $3,70 hingga $5 dari support $1,90 solid.

Presale Bitcoin Hyper tembus $31 juta, gabung Bitcoin-Solana skalabilitas; peluang 38% APY sebelum harga naik 15 jam lagi. .

XRP Ledger (XRPL) baru saja mencatatkan rekor dengan valuasi aset tokenized yang telah mencapai $2 miliar. Capaian tersebut dan peningkatan adopsi jaringan menjadi perpaduan menjanjikan untuk prediksi harga XRP yang semakin bullish di 2026.

Para pelaku pasar masih memantau perkembangan ini dengan cermat. Mereka percaya bahwa aktivitas tersebut dapat memicu sentimen yang lebih positif terhadap XRP dan akan mendorong harga altcoin dari Ripple itu melambung tinggi dalam waktu dekat.

XRPL Kuasai Tokenisasi Aset TradFi

XRP Ledger (XRPL) kini semakin menonjol dalam narasi keuangan tradisional (TradFi), yang memperkuat prediksi harga XRP secara bullish. Jaringan ini telah melampaui ekspektasi dengan aset tokenized melebihi $2 miliar, jauh lebih tinggi dari perkiraan awal.

Data terbaru dari koreksi oleh Luke Judges, anggota tim inti Ripple, menunjukkan bahwa aset yang dikelola XRPL dua kali lipat dari dugaan sebelumnya.

$XRP Ledger just smashed a massive milestone: $1 BILLION in on-chain tokenized assets! 🚀 Flip from "crypto casino" to the world's financial infrastructure. 🌍🏦 The drivers?

✅ $RLUSD leading the chargenow live on @binance ✅ Tokenized U.S. Treasuries & Funds 🇺🇸

✅… pic.twitter.com/P27RfHQYnF — PaulBarron (@paulbarron) January 26, 2026

Pada Desember saja, tambahan lebih dari $1 miliar aset baru tidak tercatat di dashboard existing karena proses pengindeksan aset mitra Ripple oleh penyedia analitik RWA.xyz masih berlangsung. Lompatan tak terduga ini menempatkan XRP Ledger sebagai lapisan infrastruktur penting yang menghubungkan TradFi dan DeFi, dengan XRP sebagai altcoin asli yang diuntungkan langsung.

Posisi awal ini mendukung ambisi Ripple untuk menjadi tulang punggung keuangan global dengan membawa pasar modal tradisional ke rantai blok. Namun, Judges menekankan bahwa ekosistem di sekitarnya masih perlu lebih matang untuk menangani skala sebesar ini.

Kemajuan cepat XRPL menandakan bahwa jaringan ini telah jauh lebih maju dalam perlombaan tokenisasi daripada yang telah dihargai pasar saat ini. Perkembangan ini berpotensi memicu apresiasi nilai XRP ke depan.

Prediksi Harga XRP: Potensi Lonjakan XRP Semakin Nyata

Kemajuan Ripple yang lebih cepat dari ekspektasi tampaknya belum sepenuhnya tercermin dalam pergerakan harga, meski prediksi harga XRP sangat bullish. Pola descending triangle selama enam bulan yang membentuk fase konsolidasi XRP kini berpotensi menembus batas atas.

Dari chart harian XRP/USD, terlihat kanal turun yang semakin mengerucut, siap memicu breakout signifikan.

Indikator momentum mendukung skenario positif ini. MACD menandakan pergeseran tren awal dengan garis yang merata dan mendekati golden cross di atas signal line. RSI memang sempat turun di bawah level netral 50, tapi pola higher lows terus menekan batas tersebut, menunjukkan kekuatan beli yang diam-diam mengumpul di balik layar.

Penurunan baru-baru ini justru memperkuat $1,90 sebagai lantai siklus yang solid, berfungsi sebagai landasan peluncur andal sepanjang fase bullish lebih luas.

Ambang breakout kunci ada di $2,35, level historis yang sering jadi sengketa. Jika berhasil jadi support, ini bisa mengonfirmasi kenaikan 90% menuju puncak siklus sekitar $3,70.

Dengan matangnya pasar modal on-chain XRPL dan kripto merambah lebih dalam ke TradFi mainstream, potensi upside bahkan bisa mencapai 160% hingga level $5. Perkembangan ini patut dipantau ketat oleh investor.

Bitcoin Hyper (HYPER): Presale Kripto Terbaru dengan Solusi Layer-2 untuk Bitcoin

Investor yang selama ini lebih memprioritaskan XRP ketimbang Bitcoin mungkin perlu berpikir ulang. Jika XRP dianggap unggul dari segi infrastruktur, Bitcoin juga kini mulai mengatasi masalah skalabilitas melalui inovasi terbaru.

Bitcoin Hyper (HYPER) hadir sebagai jembatan cerdas yang menggabungkan keamanan Bitcoin dengan teknologi Solana, menciptakan jaringan Layer-2 baru yang memungkinkan penggunaan skalabel dan efisien—sesuatu yang selama ini sulit dicapai Bitcoin secara mandiri.

Proyek ini membuka peluang lebih luas bagi Bitcoin untuk berperan dalam narasi DeFi dan aset dunia nyata, di mana kecepatan serta efisiensi menjadi kunci utama.

Presale HYPER yang sedang berlangsung telah meraup lebih dari $31 juta atau sekitar Rp521 miliar. Perolehan tersebut sangat luar biasa di tengah meredanya minat pasar, mengukuhkan posisi HYPER sebagai salah satu crypto presale terbaik tahun ini.

Bitcoin Hyper secara tepat menangani masalah transaksi lambat, biaya tinggi, serta programmabilitas terbatas yang selama ini membatasi potensi Bitcoin, tepat saat pasar memasuki fase bullish.

Dengan demikian, sebelum terlalu yakin pada XRP, bijak rasanya mengevaluasi Bitcoin Hyper yang menjanjikan solusi skalabilitas langsung dari akar Bitcoin. Perkembangan ini bisa mengubah dinamika pasar altcoin secara keseluruhan, memberikan perspektif baru bagi strategi investasi jangka panjang.

Tahap presale saat ini merupakan peluang emas untuk mengakumulasi token $HYPER karena masih dijual dengan harga di bawah target listing. Saat ini $HYPER dibanderol dengan harga $0,013645 per token dengan imbal hasil staking 38% APY.

Perlu diingat bahwa presale HYPER berjalan secara bertingkat. Artinya, harga presale akan naik ketika presale memasuki tahapan baru. Kenaikan berikutnya akan terjadi dalam 15 jam ke depan sehingga sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai beraksi.

Pelajari bagaimana cara beli Bitcoin Hyper dengan aman dan prediksi harga Bitcoin Hyper dalam lima tahun ke depan sebagai tambahan referensi Anda.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.