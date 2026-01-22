Key Notes

CEO Ripple optimis pasar kripto cetak rekor tertinggi baru tahun ini berkat adopsi institusi.

Analisis teknikal dan fundamental dukung prediksi harga XRP berpotensi tembus target $5.

Investor lirik presale Maxi Doge sebagai alternatif investasi berisiko tinggi dengan potensi ROI besar. .

CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menyampaikan optimisme tinggi di Forum Ekonomi Dunia Davos mengenai masa depan aset digital. Menurutnya, pasar akan mencetak rekor tertinggi baru tahun ini, sebuah pandangan yang memperkuat prediksi harga XRP di kalangan investor global.

Para analis pasar sepakat bahwa momentum ini didukung oleh meningkatnya adopsi institusional yang terus mengalir ke ekosistem Ripple. Dukungan kuat tersebut diperkirakan mampu menjadi pendorong utama agar nilai aset ini melesat menuju target $5 dalam waktu dekat.

Minat Institusi Bakal Dorong XRP Cetak Rekor Baru

Brad Garlinghouse meyakini bahwa saat ini adalah momentum terbaik untuk memanfaatkan teknologi blockchain demi sistem keuangan global yang lebih efisien. Ia menekankan bahwa akses ekonomi yang terukur dan berbasis utilitas kini semakin mungkin terwujud.

Menurutnya, ketertarikan institusi keuangan besar terhadap kripto merupakan “perubahan besar” yang belum sepenuhnya dihargai oleh pasar saat ini.

Spirited dialogue during today’s WEF session (to say the least), but one important point of agreement across the panelists was that innovation and regulation aren’t on opposite sides. I firmly believe this is THE moment to use crypto and blockchain technology to enable economic… https://t.co/4d3jNeNC4h — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) January 21, 2026

Pandangan optimis CEO Ripple ini sejalan dengan tren pasar terbaru, di mana token XRP mencatatkan kenaikan mengesankan sebesar 20% bulan ini. Meskipun sempat mengalami pendinginan harga ke level $1,90, prediksi harga XRP tetap menunjukkan sinyal positif yang kuat.

Ripple berhasil memposisikan token ini sebagai alternatif yang patuh regulasi bagi institusi yang menghadapi pengawasan ketat aset berbasis dolar.

Langkah strategis lainnya adalah peluncuran perdagangan spot stablecoin RLUSD di Binance baru-baru ini. Listing ini memperluas jangkauan aset tersebut di salah satu bursa terbesar dunia, sekaligus memperkuat infrastruktur pembayaran tingkat institusional Ripple.

Kehadiran RLUSD menjadi bukti nyata dorongan Ripple untuk menyediakan solusi pembayaran yang stabil dan terpercaya.

Dari sudut pandang teknikal, analis ChartNerd mengungkapkan bahwa XRP telah berhasil keluar dari pola falling wedge yang klasik. Pergerakan ini disertai dengan divergensi RSI bullish yang kuat, menandakan adanya tekanan beli yang signifikan di pasar.

Saat ini, harga sedang melakukan backtest sukses pada garis tren atas, mengonfirmasi validitas breakout tersebut.

In early january, $XRP broke out of a textbook falling wedge pattern, accompanied by a strong bullish RSI divergence. Now, it's successfully backtesting the upper trendline of the RSI compression and the falling wedge breakout. Letting the structure unfold. Will update shortly 👍🏻 pic.twitter.com/eVMn5nOqU5 — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) January 21, 2026

Jika momentum ini terus terjaga, XRP berpotensi besar untuk merebut kembali zona harga $2,50 dalam waktu dekat. Bahkan, analisis teknikal tersebut menargetkan pencapaian rekor tertinggi baru di kisaran $5,00 pada siklus ini.

Dukungan fundamental dari adopsi institusi dan kekuatan teknikal menciptakan skenario pertumbuhan yang sangat menjanjikan bagi para pemegang aset.

Prediksi Harga XRP: Uji Level $2 Menjadi Penentu Tren XRP

Grafik mingguan pasangan perdagangan XRP/USDT memperlihatkan pasar yang sedang berada dalam fase koreksi wajar setelah reli impulsif yang kuat.

Saat ini, harga aset mengalami kompresi ketat di sekitar zona infleksi yang sangat menentukan arah tren selanjutnya. Aset ini terus menunjukkan kekuatan dengan bertahan di atas area support krusial level $2,00.

Level psikologis tersebut telah berulang kali menyerap tekanan jual yang datang dari pasar secara efektif. Area ini berfungsi sebagai landasan fundamental untuk stabilisasi harga dalam jangka waktu pendek. Namun, struktur pasar yang lebih luas masih tertahan oleh garis tren menurun sejak puncak bulan Juli lalu.

Resistance horizontal yang sangat jelas juga terlihat membatasi pergerakan harga di dekat level $3,00. Area tersebut sebelumnya menjadi lokasi utama aksi ambil untung agresif serta distribusi aset oleh para pedagang besar.

Indikator momentum turut memperkuat nada hati-hati dalam prediksi harga XRP untuk minggu ini.

Posisi RSI yang bergerak di kisaran rendah 40-an dengan tren menurun mencerminkan melemahnya dorongan bullish secara nyata. Kondisi ini mengonfirmasi divergensi bearish yang sempat terbentuk di dekat puncak siklus sebelumnya.

Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap upaya kenaikan harga rentan mengalami penolakan kecuali momentum membaik secara signifikan.

Posisi harga saat ini juga masih berada di bawah level Fibonacci retracement kunci antara $2,80 hingga $3,25. Wilayah ini kini bertransformasi menjadi zona suplai berat di mana penjual kemungkinan besar akan kembali masuk.

Selama XRP mampu bertahan di atas level saat ini, konsolidasi dengan bias sedikit positif mungkin terjadi. Target terdekat adalah upaya merangkak naik perlahan menuju garis tren di kisaran pertengahan $2.

Maxi Doge (MAXI): Koin Meme Baru yang Siap Sambut Reli Pasar Berikutnya

Skenario pasar saat ini sedang dipantau ketat oleh para pemburu keuntungan maksimal. Jika prediksi harga XRP benar terwujud dan aset tersebut berhasil merebut kembali level psikologis $3,00, rotasi modal besar diprediksi akan terjadi.

Biasanya, keuntungan dari koin berkapitalisasi besar akan mengalir deras ke proyek-proyek presale yang lebih spekulatif. Investor cerdas sering menyebutnya sebagai crypto terbaik untuk dibeli karena menawarkan peluang imbal hasil investasi (ROI) tinggi sekaligus sebagai diversifikasi portofolio.

Salah satu dari daftar coin baru yang kini tengah naik daun adalah Maxi Doge (MAXI). Proyek koin meme tahap awal ini dengan cerdik mengadopsi “buku panduan” sukses yang pernah diterapkan Dogecoin. Strategi berbasis komunitas dan hype serupa terbukti ampuh memicu lonjakan harga lebih dari 10 kali lipat pada reli 2023-2024.

Keunikan Maxi Doge terletak pada fasilitas saluran alpha eksklusif yang dibangun untuk para anggotanya. Fitur ini memungkinkan pedagang saling bertukar tips orang dalam dan berbagi ide perdagangan potensial secara real-time.

Konsep ini meniru semangat gotong royong komunitas awal Dogecoin yang sangat fanatik tetapi dengan sentuhan lebih berani. Hal itu telah mendorong para analis untuk memberikan prediksi harga Maxi Doge yang sangat berani, dengan potensi lonjakan mencapai 100x lipat.

Antusiasme pasar terbukti nyata dari capaian penggalangan dana yang kini telah melampaui angka $4,5 juta (sekitar Rp76 miliar). Peserta awal saat ini dimanjakan dengan tawaran imbalan staking tahunan sebesar 70% yang sangat kompetitif.

Token MAXI masih tersedia dengan harga dasar di level $0,0002795, namun angka ini akan segera naik karena presale akan segera memasuki putaran baru.

Untuk mengamankan posisi sebelum harga melonjak, Anda bisa langsung mengunjungi situs resmi Maxi Doge. Cara beli Maxi Doge sangat mudah, cukup hubungkan dompet kripto andalan seperti Best Wallet untuk memulai transaksi dengan aman dan cepat. Pembayaran dapat dilakukan fleksibel menggunakan aset kripto populer seperti USDT dan ETH, atau bahkan kartu bank.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.